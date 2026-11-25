Die Alcon Aktie gibt am Mittwochmittag minimal nach: Mit einem Minus von 0,12% auf 63,94 Franken zählt der Augenheilkonzern zu den SMI Verlierern - weil der Leitindex im Plus notiert und die Verluste insgesamt klein ausfallen. Von Kursschwäche kann keine Rede sein: Am Dienstag hatte die Aktie noch ein neues 6-Monats-Hoch erreicht.
Alcon Aktie: SMI Verlierer am Mittag - Pause nach dem 6-Monats-Hoch
Die Alcon Aktie ist SMI Verlierer am Mittag: minus 0,12% auf 63,94 Franken. Nach dem 6-Monats-Hoch vom Dienstag legt der Augenheilkonzern eine Verschnaufpause ein.
Warum die Alcon Aktie heute nachgibt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Das kleine Minus wirkt wie eine Verschnaufpause nach der Erholung der vergangenen Tage: Die Alcon Aktie steht seit dem 28. Oktober in einem Aufwärtstrend und erreichte am 24. November mit 69,50 Euro ein neues 6-Monats-Hoch. Hinzu kommt ein nervöses Marktumfeld, in dem Marktberichte auf neue US-Zolldrohungen verweisen.
Quartalszahlen: Solide, aber mit Fragezeichen
Am 10. November hatte Alcon die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5% auf 2.717 Mio. US-Dollar und lag damit leicht unter dem Konsens von rund 2.725 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15% auf 0,91 US-Dollar zu und übertraf die Erwartung von 0,88 US-Dollar. Treiber war das Gerätegeschäft mit einem Plus von 11%, getragen von der Unity-Plattform und Valeda. Bei den Implantaten fiel der Umsatz dagegen um 2%, Alcon räumte Wettbewerbsdruck im US-Linsengeschäft ein.
Die Qualität des Gewinns wurde hinterfragt: Zollrückerstattungen stützten die operative Marge, ein Sondereffekt. Zugleich präzisierte Alcon die Jahresziele. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 6% nach zuvor 5% bis 7%. Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll bei 12% bis 14% liegen, die Obergrenze wurde um einen Prozentpunkt gesenkt. Die Märkte, in denen Alcon aktiv ist, sollen 2026 um rund 3% wachsen, zuvor waren 3% bis 4% erwartet worden.
An der Börse kam das zunächst schlecht an: Die Alcon Aktie verlor am 11. November zeitweise rund 6%, zum Handelsschluss waren es knapp 3,9%. Seitdem hat sich der Kurs deutlich erholt.
Gleichzeitig baut Alcon die Effizienzmaßnahmen aus. Die Gesamtkosten werden nun auf rund 230 Mio. US-Dollar geschätzt, die jährlichen Einsparungen steigen von rund 100 auf rund 130 Mio. US-Dollar. Die Umsetzung soll weiterhin 2026 abgeschlossen werden.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|63,94 CHF
|Veränderung
|-0,12%
|6-Monats-Hoch (24.11.2026)
|69,50 EUR
|Umsatz drittes Quartal 2026
|2.717 Mio. USD (+5%)
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,91 USD (+15%)
|Prognose 2026: Umsatzwachstum
|rund 6%
|Prognose 2026: Wachstum bereinigter Gewinn je Aktie
|12% bis 14%
|Sparprogramm: jährliche Einsparungen
|rund 130 Mio. USD
Kurs SIX Swiss Exchange, Stand Mittag 25.11.2026. Wachstumsraten währungsbereinigt, soweit angegeben.
Quelle: Alcon-Mitteilung zum dritten Quartal 2026, Marktberichte, eigene Zusammenstellung
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.