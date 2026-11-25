Am 10. November hatte Alcon die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5% auf 2.717 Mio. US-Dollar und lag damit leicht unter dem Konsens von rund 2.725 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15% auf 0,91 US-Dollar zu und übertraf die Erwartung von 0,88 US-Dollar. Treiber war das Gerätegeschäft mit einem Plus von 11%, getragen von der Unity-Plattform und Valeda. Bei den Implantaten fiel der Umsatz dagegen um 2%, Alcon räumte Wettbewerbsdruck im US-Linsengeschäft ein.