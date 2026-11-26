Alcon Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Augenheilkunde-Konzern zieht mit dem Markt an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Alcon Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,10 Prozent auf 64,56 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Medizintechnik-Konzern setzt seine Erholung nach dem Kursrutsch auf die Quartalszahlen fort.

Bild: Pexels

Die Alcon Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier des Augenheilkunde-Konzerns 1,10 Prozent höher bei 64,56 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,25 Prozent auf 63,86 Franken nachgegeben. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Alcon Aktie steigt Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Alcon Aktie profitiert von der breiten Erholung am Schweizer Markt. Der SMI startet nach der Wende an der Wall Street klar fester und gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Der Dow Jones hatte am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufgeholt. Von den vorbörslich gehandelten Schweizer Aktien standen laut der Nachrichtenagentur AWP praktisch alle höher. Mit 64,56 Franken erreicht die Alcon Aktie den höchsten Stand seit dem Rückschlag nach den Quartalszahlen vom 10. November. Alcon Aktie am Donnerstagmorgen +1,10 % Kurs der Alcon Aktie um 09.19 Uhr 64,56 CHF Umsatz im dritten Quartal (+5 %) 2,7 Mrd. USD bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal (+15 %) 0,91 USD Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.19 Uhr), Alcon Alcon Aktie: Schritt für Schritt nach oben Zwei Tage nach den Zahlen hatte die Alcon Aktie bei 60,28 Franken geschlossen. Seitdem hat sie rund 7 Prozent zugelegt. Die Ergebnisse selbst waren ordentlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent. Belastet hatte der enger gefasste Ausblick mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 6 Prozent für 2026. Was die Alcon Aktie bremsen kann Linsengeschäft: Bei implantierbaren Linsen spürt Alcon in den USA Wettbewerbsdruck.

Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die Schweiz.

Erwartungen: Die obere Grenze der Gewinnprognose ist seit November gekappt. Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter? Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Das macht den SMI-Gewinner Alcon in unruhigen Börsenphasen interessant. Für die Alcon Aktie zählt, ob neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen. Stammdaten der Alcon Aktie Alcon AG: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol ALC (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ALC (NYSE)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.