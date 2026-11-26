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Aktienmärkte 2027: KI-Investitionen könnten die Kurse stützen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:33 2 Min. National-Bank AG

Die National-Bank senkt ihre Indexprognosen, sieht in KI-Investitionen aber weiter Rückenwind für das Börsenjahr 2027.

Bild: Photo by Zach M / Unsplash

Die globalen Aktienmärkte haben in den letzten Wochen spürbar den Rückwärtsgang eingelegt, so die Analysten der National-Bank AG. Die von den Analysten beobachteten Indizes hätten im Zuge dieser Abwärtsbewegung zeitweise ihre gesamten Jahresgewinne eingebüßt. Ursächlich für diese umfassende Abwärtsbewegung sei ein signifikanter Abverkauf im Tech-Sektor gewesen. Die horrenden Ausgaben für die Errichtung und Betreibung der Datenzentren zum Training der KI-Anwendungen würden vom Aktienmarkt mittlerweile merklich kritischer hinsichtlich ihrer Umsatz- respektive Ertragswirksamkeit betrachtet. Das bedeute nicht, dass der Aktienmarkt das zukünftige Potenzial der Künstlichen Intelligenz weniger aussichtsreich einschätze, er hinterfrage aber, ob die immensen Ausgaben – insbesondere für die bilanziell schwächer ausgestatteten Branchenmitglieder – dauerhaft tragbar sein würden. Dies gelte im Besonderen vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Zinssätze am Corporate-Bond-Markt. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Huang vor zwei Wochen und dem anschließenden Kursverfall der Tech-Werte habe die Nachricht seiner Re-Inthronisierung zu Beginn der Woche die Aktienmärkte immens überrascht. Das Ergebnis sei eine nahezu beispiellose Rally im NASDAQ am Montag gewesen. Seitdem sei diese zum Teil jedoch wieder abverkauft worden. Es sei schon mehr als bemerkenswert, ehrlicherweise eher beängstigend, dass einige wenige Personen eine solche Marktmacht über den US-Aktienmarkt und damit implizit auch über die Tendenz an den Weltaktienmärkten hätten. Diese Entwicklung möge man bedauern und kritisieren, ändern werde man sie nicht. Das habe die Wiedereinsetzung von Jensen Huang gezeigt. Trotz aller Unsicherheiten: Die signifikanten Investitionen in den KI-Sektor würden sich fortsetzen, trotz einer zu erwartenden stärkeren Regulierung nach der Machtübernahme der Demokraten im US-Kongress. Möglicherweise wegfallende Investitionen schwächerer Marktteilnehmer würden erwartungsgemäß durch die Hyperscaler ausgeglichen werden, zu stark hätten sich diese Schwergewichte bezüglich der Fortentwicklung Künstlicher Intelligenz positioniert. Dies mache eine Abkehr vom signifikanten Investitionsstrom in den KI-Sektor sehr unwahrscheinlich. Die Phantasie im US-Techsektor und darüber hinaus werde nicht abreißen. Davon würden die Aktienmärkte alleine wegen der Bedeutung dieses Sektors weiterhin auch mit Blick auf das Aktienjahr 2027 profitieren. Die Analysten hätten ihre Indexprognosen moderat reduziert und an den 12-Monatshorizont angepasst. (Ausgabe vom 25.11.2026)

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