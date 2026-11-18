Im US-Kongress deutet sich ein neuer Anlauf für ein Aktienhandelsverbot an: Am Dienstag, dem 17. November 2026, forderten künftige Abgeordnete der Demokraten vor dem Kapitol, Mitgliedern des Kongresses den Handel mit Einzelaktien zu untersagen. Die Demokraten stellen im neuen Repräsentantenhaus mindestens 256 Abgeordnete, 42 mehr als bisher, und kontrollieren ab Januar nach Dow-Jones-Angaben 56 von 100 Senatssitzen. Für Anleger an der Wall Street ist das vor allem ein politisches Signal: Ein direkter Einfluss auf den S&P 500 oder einzelne Aktien ist in den gelesenen Quellen nicht belegt.
Aktienhandelsverbot im US-Kongress: Demokraten wollen am ersten Tag des neuen Kongresses liefern – was ändert sich für Wall Street und den S&P 500?
Künftige Abgeordnete der Demokraten fordern ein Verbot des Aktienhandels für Kongressmitglieder. Mit mindestens 256 Sitzen im Repräsentantenhaus und 56 im Senat ab Januar steigen die Chancen – die direkte Marktwirkung ist aber begrenzt.
Aktienhandelsverbot
Was wollen die Demokraten – und was steht in dem Gesetzentwurf?
Nach einem Bericht von Spectrum News (17. November, 17:26 Uhr US-Ostküstenzeit) stellten Abgeordnete und Abgeordnete-designierte der Demokraten am Kapitol eine Verpflichtung des Political Integrity Project vor. Darin sagen sie unter anderem zu, kein Geld aus Unternehmens-PACs anzunehmen, nicht als Lobbyisten zu arbeiten, politische Ausgaben von Unternehmen zu begrenzen und keine Einzelaktien zu halten oder zu handeln. Wie viele künftige Mitglieder unterschrieben haben, ist uneinheitlich dargestellt: Der Abgeordnete Jason Crow nannte 57, im Bericht treten zugleich 18 Unterzeichner auf.
Ein konkreter Gesetzentwurf ist der überparteiliche Restore Trust in Congress Act. Er wurde im Repräsentantenhaus von den Abgeordneten Roy und Magaziner eingebracht, im Senat von Moody und Gillibrand. Er würde Kongressmitgliedern, ihren Ehepartnern und Kindern den Kauf und Besitz einzelner Aktien, Anleihen und Rohstoffe verbieten. Fonds, ETFs und Staatsanleihen blieben erlaubt.
|Punkt
|Stand
|Stop Insider Trading Act
|Im Juli 2026 vom republikanisch geführten Repräsentantenhaus beschlossen, im September vom Senat abgelehnt; hätte bereits gehaltene Aktien erlaubt
|Restore Trust in Congress Act
|Überparteilicher Entwurf (Roy/Magaziner im Haus, Moody/Gillibrand im Senat); Verbot von Einzelaktien, Anleihen und Rohstoffen für Mitglieder, Ehepartner und Kinder
|Mehrheit im Repräsentantenhaus
|Demokraten mindestens 256 Sitze (plus 42)
|Mehrheit im Senat
|Demokraten ab Januar 56 von 100 Sitzen
|Zeitplan
|Einbringung am ersten Tag des 120. Kongresses im Januar 2027 gefordert
Sitzzahlen laut Spectrum News; mindestens 256 Sitze, acht Rennen waren offen. Senatsmandate laut Dow Jones (18.11.2026).
Quelle: Spectrum News (17.11.2026), Dow Jones via finanzen.at (18.11.2026)
If you want to trade stocks, go to Wall Street.
Machtverhältnisse
Wie realistisch ist das Verbot – nach dem Senatsergebnis aus Alaska?
Das Haus hatte im Juli den Stop Insider Trading Act verabschiedet, der Senat lehnte ihn im September ab. Die Machtverhältnisse ändern sich zum Jahreswechsel: Nach Dow-Jones-Angaben vom 18. November gewann Mary Peltola (Demokraten) den Senatssitz in Alaska mit 50,1 zu 45,8 Prozent gegen Dan Sullivan (Republikaner) bei 99 Prozent der ausgezählten Stimmen. Damit kommen die Demokraten auf 56 Sitze, es ist laut der Meldung der neunte Senatssitz, den sie bei den Zwischenwahlen hinzugewonnen haben.
Der designierte Sprecher des Repräsentantenhauses Hakeem Jeffries (New York) stuft ein Aktienhandelsverbot laut Spectrum News als „hohe Priorität“ ein. Der 120. Kongress tritt im Januar 2027 zusammen. Wie schnell ein Gesetz verabschiedet werden könnte und ob Präsident Trump es unterzeichnen würde, geht aus den gelesenen Quellen nicht hervor.
Bei einem Verbot müssten sich Abgeordnete, Senatoren und deren Familien von Einzelaktien trennen oder sie in zulässige Anlageformen überführen. Wie viele Vermögen davon betroffen wären und welche Aktien in nennenswertem Umfang verkauft würden, ist nicht belegt.
Wall Street
Was bedeutet das für Anleger – und für den S&P 500?
Die Regulierung betrifft die handelnden Politiker, nicht die Börsen. Für den S&P 500 und den Dow Jones ist die Diskussion derzeit eher ein Randthema, der Markt wird von anderen Faktoren bewegt: Der S&P 500 schloss am 17. November laut einer Sekundärquelle bei 7.340,53 Punkten (minus 1,03 Prozent), der Dow Jones bei 50.759,42 Punkten (minus 1,64 Prozent). Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5,1 Prozent. Ein Zusammenhang mit der Debatte um das Handelsverbot besteht laut den Quellen nicht.
Als Einschätzung der Redaktion: Ein Verbot würde vor allem Transparenz und Vertrauen in politische Entscheidungen betreffen. Marktwirkungen wären allenfalls indirekt, etwa bei Branchen, in denen Abgeordnete bisher stark investiert waren – dazu gibt es in den gelesenen Quellen keine Daten.
Wichtig für Anleger bleibt, dass sich die politischen Rahmenbedingungen in Washington ab Januar verschieben: Demokratische Mehrheiten in beiden Kammern können Haushalt, Regulierung und den Umgang mit Präsident Trump anders ausrichten als bisher.
Häufige Fragen
FAQ zum Aktienhandelsverbot im Kongress
Was würde das Aktienhandelsverbot für Kongressmitglieder regeln? Nach dem Restore Trust in Congress Act dürften Mitglieder, Ehepartner und Kinder keine Einzelaktien, Anleihen und Rohstoffe kaufen oder halten. Fonds, ETFs und Staatsanleihen blieben erlaubt.
Wann könnte das Verbot kommen? Die Initiative will den Entwurf am ersten Tag des 120. Kongresses im Januar 2027 einbringen. Ein Zeitpunkt für die Verabschiedung steht nicht fest.
Warum scheiterte der bisherige Anlauf? Das Repräsentantenhaus beschloss im Juli den Stop Insider Trading Act, der Senat lehnte ihn im September ab. Der Entwurf hätte bereits gehaltene Aktien erlaubt.
Hat das Thema Folgen für den S&P 500? Eine direkte Wirkung auf den S&P 500 ist nicht belegt. Der Index wird derzeit von anderen Faktoren wie Zinsen und der Technologie-Stimmung bewegt.
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