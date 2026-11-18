Nach einem Bericht von Spectrum News (17. November, 17:26 Uhr US-Ostküstenzeit) stellten Abgeordnete und Abgeordnete-designierte der Demokraten am Kapitol eine Verpflichtung des Political Integrity Project vor. Darin sagen sie unter anderem zu, kein Geld aus Unternehmens-PACs anzunehmen, nicht als Lobbyisten zu arbeiten, politische Ausgaben von Unternehmen zu begrenzen und keine Einzelaktien zu halten oder zu handeln. Wie viele künftige Mitglieder unterschrieben haben, ist uneinheitlich dargestellt: Der Abgeordnete Jason Crow nannte 57, im Bericht treten zugleich 18 Unterzeichner auf.

Ein konkreter Gesetzentwurf ist der überparteiliche Restore Trust in Congress Act. Er wurde im Repräsentantenhaus von den Abgeordneten Roy und Magaziner eingebracht, im Senat von Moody und Gillibrand. Er würde Kongressmitgliedern, ihren Ehepartnern und Kindern den Kauf und Besitz einzelner Aktien, Anleihen und Rohstoffe verbieten. Fonds, ETFs und Staatsanleihen blieben erlaubt.