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Aktienanleihe auf K+S: Rohstoffkonzern profitiert von höheren Preisen

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:47 2 Min. ZertifikateReport

Die Aktienanleihe auf K+S zahlt 11% Zinsen pro Jahr – unter 12,50 Euro am Stichtag erhalten Anleger 80 Aktien je 1.000 Euro Nennwert.

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Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN: DE000PU1GTQ7, WKN: PU1GTQ) der BNP Paribas auf die Aktie von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88). K+S habe in Q3 von höheren Preisen und einem starken Auftausalzgeschäft profitiert. Der Umsatz sei um 6,2% auf 934 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei dagegen um 2,8% auf 108 Mio. Euro gesunken, habe aber die Analystenerwartung von 102 Mio. Euro übertroffen. Höhere Energie- und Logistikkosten sowie die Wartung des kanadischen Werks hätten belastet. Im Agrargeschäft hätten höhere Durchschnittspreise geringere Absatzmengen ausgeglichen. Nach 9 Monaten habe das EBITDA mit 563 Mio. Euro rund 34% über Vorjahr gelegen. Für 2026 habe K+S die Prognose auf 700 bis 750 Mio. Euro eingeengt, damit steige der Mittelwert um 5 Mio. Euro. Angebotsengpässe am Kalimarkt würden das Risiko einer schwachen Nachfrage mindern, ein Preisanstieg in Übersee sei jedoch ausgeblieben. K+S erwarte einen Free Cash Flow in Höhe eines mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrags. Discount-Strategie mit 12,6% Puffer (März) Mit dem Discounter (ISIN: DE000LB653L8) der LBBW würden sich Anleger zum Preis von 11,30 Euro einen Puffer von 12,6% sichern. Die Renditechance liege bei 0,70 Euro oder 17,5% p.a., sofern die Aktie am 17.3.27 auf oder über dem Cap bei 12 Euro schließe, ansonsten gebe es eine Aktie. Bonus-Strategie mit 22,7% Puffer (März) Das Bonus-Zertifikat (ISIN: DE000HM8S9V3) mit Cap der HSBC sei mit dem Bonusbetrag und Cap von 13 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 10 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt werde, erhielten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 13 Euro, andernfalls einen Barausgleich. Beim Preis von 12,20 Euro seien maximal 0,80 Euro oder 18,3% p.a. drin. Top: 5,5% günstiger als die Aktie (Abgeld!). Einkommensstrategie mit 11% p.a. Kupon (September) Die Aktienanleihe (ISIN: DE000PU1GTQ7) der BNP Paribas zahle einen festen Kupon von 11% p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steige die effektive Rendite auf 13,4% p.a., sofern die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 12,50 Euro schließe. Andernfalls erhielten Anleger die Lieferung von 80 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 12,50 Euro). Höheren Verkaufspreisen, margenstarken Düngemittelspezialitäten und einem lebhaften Salzgeschäft stünden schwankende Kalipreise, hohe Energie- und Logistikkosten sowie der Investitionsbedarf gegenüber. Wer davon ausgehe, dass sich die Aktie im nächsten Jahr zumindest seitwärts entwickle, könne mit Sicherheitspuffer interessante Seitwärtsrenditen realisieren. (Ausgabe vom 18.11.2026)

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