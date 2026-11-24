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Aktienanleihe auf Allianz: Versicherer steuert höheres Jahresziel an

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:58 2 Min. ZertifikateReport

Die Allianz hebt ihren Ausblick an, die Aktienanleihe der BNP Paribas auf den Versicherer bietet 10% Kupon pro Jahr.

Bild: Allianz

Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe u.a. eine Aktienanleihe (ISIN: DE000PM87T28, WKN: PM87T2) der BNP Paribas auf die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) vor. Die Allianz habe nach einem Rekordergebnis für die ersten 9 Monate den Jahresausblick erhöht. Der operative Gewinn sei um 7,8% auf 14,1 Mrd. Euro gestiegen und habe die Analystenerwartung (13,7 Mrd. Euro) übertroffen. Für 2026 habe der Versicherer das obere Ende der Zielspanne von 18,4 auf rund 18,6 Mrd. Euro angehoben. In Q3 habe der operative Gewinn um 6,2% auf 4,7 Mrd. Euro zugelegt. Treiber seien die Vermögensverwaltung mit höheren Volumina und Margen sowie die Lebens- und Krankenversicherung gewesen. Die Schaden- und Unfallversicherung habe sich trotz höherer Naturkatastrophenbelastungen behauptet. Nach 9 Monaten habe das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 24,15 Euro um 12,7% über Vorjahr gelegen. Die Solvency-II-Quote von 219% unterstreiche die Kapitalstärke. Das Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd. Euro sei im September abgeschlossen worden. Bonus-Strategie mit 12,6% Puffer (März) Das Bonus-Zertifikat (ISIN: DE000FG2Q7B3) mit Cap der SG sei mit einem Bonus-Level und Cap von 460 Euro ausgestattet. Werde die Barriere bei 380 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt, würden Anleger den Höchstbetrag erhalten, ansonsten eine Aktie. Beim Kaufpreis von 445,50 Euro liege der maximale Gewinn bei 14,50 Euro, was 9,4% p.a. entspreche. Top: Pricing mit fast 2% Abgeld! Discount-Strategie mit 9,2% Puffer (Juni) Beim Discounter (ISIN: DE000LB68GH9) der LBBW errechne sich aus der Differenz zwischen Cap bei 440 Euro und dem Preis von 410,70 Euro eine Rendite von 29,30 Euro oder 12,6% p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 auf oder über Cap notiere. Andernfalls erfolge eine Aktienlieferung. Einkommensstrategie mit 10% Kupon p.a. (Dezember) Die Aktienanleihe (ISIN: DE000PM87T28) der BNP Paribas zahle einen Kupon von 10% p.a. Durch den Kaufkurs unter pari steige die effektive Rendite auf 10,6%, sofern die Aktie am 17.12.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 450 Euro notiere. Andernfalls erfolge die Lieferung von 2 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 450 Euro, Bruchteile im Barausgleich). Rekordgewinne, ein höherer Ausblick und die starke Kapitalausstattung seien Argumente für Allianz. Risiken würden hohe Naturkatastrophen, steigende Schadenkosten und Kapitalmarktturbulenzen bleiben, die auch das Fondsgeschäft belasten würden. Wer sich lieber mit Sicherheitspuffer positioniere, könne mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung profitieren und moderate Rücksetzer verkraften. (Ausgabe vom 23.11.2026)

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