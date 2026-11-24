Die Größenordnung bei SpaceX ist nicht aus der Luft gegriffen. Das Unternehmen verdient bisher wenig: Die Aktie wird mit dem 214-Fachen des bereinigten Gewinns bewertet. Der Konsens erwartet, dass der Umsatz von rund 49 Milliarden Dollar im Jahr 2026 auf mehr als 500 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigt. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 0,35 Dollar mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Das durchschnittliche Kursziel von 40 Analysten liegt bei 257,50 Dollar, die Spanne reicht von 70 bis 800 Dollar. Bei Marvell sahen die Schätzungen Ende August einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 2,84 auf 9,59 Dollar bis zum Geschäftsjahr 2029 vor, ein Plus von rund 238 Prozent (eigene Rechnung). Das ist viel, aber weniger als die 508 Prozent der Rangliste. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.