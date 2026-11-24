Plus 7.923 Prozent. Diese Zahl steht in einer Rangliste, die derzeit in sozialen Medien die Runde macht, hinter dem Namen SpaceX. Gemeint ist nicht der Kurs, sondern der Gewinn: Er soll sich in den kommenden drei Jahren fast verachtzigfachen. Dahinter folgen 17 weitere Unternehmen, fast alle aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Die SpaceX Aktie schloss am Freitag bei 127,79 Dollar und gewann am Montag 4,35 Prozent auf rund 133,35 Dollar (eigene Rechnung). Sie liegt damit unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar.
SpaceX Aktie: Plus 7.923 Prozent Gewinn in drei Jahren? Die 18 Aktien mit dem stärksten erwarteten Gewinnwachstum
Eine Rangliste elektrisiert die Börsenwelt: SpaceX soll den Gewinn in drei Jahren fast verachtzigfachen, Marvell und AMD versechsfachen. Wir haben die Zahlen geprüft. Die Richtung stimmt mit den Analystenschätzungen überein, doch bei den Kursen der Liste ist Vorsicht geboten.
Die Rangliste
Chips oben, Giganten unten
Hinter SpaceX, Marvell und AMD folgen Arm mit plus 335 Prozent, Palantir mit plus 334 Prozent, Broadcom mit plus 306 Prozent und Celestica mit plus 285 Prozent. Im Mittelfeld stehen Oracle mit plus 193 Prozent, Nvidia mit plus 168 Prozent, Vertiv und Arista mit je plus 112 Prozent, TSMC mit plus 110 Prozent und Microsoft mit plus 101 Prozent. Am Ende finden sich ASML mit plus 91 Prozent, Dell mit plus 83 Prozent, Meta mit plus 75 Prozent, Amazon mit plus 36 Prozent und Alphabet mit plus 30 Prozent. Das Muster ist klar: Je kleiner der heutige Gewinn, desto größer der Prozentwert. Die Konzerne mit den höchsten Gewinnen der Welt stehen ganz unten.
Der Faktencheck
Was die Analysten wirklich erwarten
Die Größenordnung bei SpaceX ist nicht aus der Luft gegriffen. Das Unternehmen verdient bisher wenig: Die Aktie wird mit dem 214-Fachen des bereinigten Gewinns bewertet. Der Konsens erwartet, dass der Umsatz von rund 49 Milliarden Dollar im Jahr 2026 auf mehr als 500 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigt. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 0,35 Dollar mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Das durchschnittliche Kursziel von 40 Analysten liegt bei 257,50 Dollar, die Spanne reicht von 70 bis 800 Dollar. Bei Marvell sahen die Schätzungen Ende August einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 2,84 auf 9,59 Dollar bis zum Geschäftsjahr 2029 vor, ein Plus von rund 238 Prozent (eigene Rechnung). Das ist viel, aber weniger als die 508 Prozent der Rangliste. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
An der Börse sind die Wachstumswerte gerade in Bewegung. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze stieg die Marvell Aktie am Montag um 18,37 Prozent, die Arm Aktie um 16,08 Prozent und die AMD Aktie um 6,85 Prozent. Die Nvidia Aktie gewann 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar. Am Dienstag gab Marvell vorbörslich 3,7 Prozent ab. Unsere Lesart: Wer auf das stärkste Gewinnwachstum setzt, kauft auch die stärksten Schwankungen.
Einordnung der Redaktion: Prozentzahlen wie plus 7.923 sind spektakulär, aber sie sagen mehr über den Startpunkt als über das Ziel. Wer von einem Gewinn nahe null kommt, erreicht leicht vierstellige Zuwächse. Bemerkenswert an der Liste ist etwas anderes: Selbst Nvidia und Microsoft sollen ihren Gewinn in drei Jahren mehr als verdoppeln. Ob die SpaceX Aktie, die Marvell Aktie oder die AMD Aktie diese Erwartungen erfüllen, entscheidet sich Quartal für Quartal. Erwartetes Gewinnwachstum ist kein Kursversprechen.
FAQ
Häufige Fragen zu Aktien mit starkem Gewinnwachstum
Welche Aktie hat das höchste erwartete Gewinnwachstum?
In der Rangliste steht SpaceX mit plus 7.923 Prozent über drei Jahre auf Platz 1, vor Marvell und AMD. Die Werte sind nicht unabhängig belegt.
Warum ist der Wert bei SpaceX so extrem hoch?
SpaceX verdient bisher wenig. Von einer niedrigen Basis aus führen steigende Gewinne zu sehr hohen Prozentwerten.
Bedeutet starkes Gewinnwachstum auch steigende Kurse?
Nein. Erwartungen sind oft schon im Kurs enthalten, und Schätzungen über mehrere Jahre können sich stark ändern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Spitzenwerte?
SpaceX: SPCX (Nasdaq). Marvell: MRVL (Nasdaq). AMD: AMD (Nasdaq). Nvidia: ISIN US67066G1040, NVDA (Nasdaq). Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, MSFT (Nasdaq), in Deutschland MSF. Fehlende ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.