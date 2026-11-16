Mehr Patienten, weniger Umsatz: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Akebia-Aktie, halbiert das Kursziel aber von 4 auf 2 US-Dollar. Zum Kurs von 0,46 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 335 Prozent. Akebia vermarktet Medikamente für Patienten mit Nierenerkrankungen.
Akebia-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel halbiert auf 2 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Akebia Therapeutics, halbiert das Kursziel aber von 4 auf 2 US-Dollar. Zum Kurs von 0,46 US-Dollar wäre das mehr als eine Vervierfachung. Die Preise für das Anämie-Mittel Vafseo sinken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Akebia Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- AKBA (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 2 US-Dollar (zuvor 4 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Akebia-Aktie
Preisdruck bei Vafseo – Bratzel halbiert das Ziel
Allison Bratzel senkt ihr Kursziel nach enttäuschenden Zahlen zum dritten Quartal deutlich.
Der Umsatz sank im dritten Quartal auf 36,9 Millionen US-Dollar nach 58,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Erwartet worden waren knapp 47 Millionen US-Dollar.
Das ältere Mittel Auryxia verliert durch Nachahmerprodukte stark an Umsatz.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel zu lesen ist:
Mehr Patienten
Rund 11.500 Patienten erhielten Ende September Vafseo, etwa 140 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Gute Studiendaten
Die Studien VOICE und VOCAL stärken die medizinischen Argumente für Vafseo.
Sinkende Preise
Nach dem Auslaufen einer Sondervergütung dürfte der Vafseo-Umsatz 2027 trotz höherer Mengen deutlich sinken.
Neue Pipeline
In einer Phase-2-Studie wird der Wirkstoff Ebribafusp bei seltenen Nierenerkrankungen getestet.
Aktie unter einem Dollar
Akebia schrieb im dritten Quartal wieder einen Verlust von 14,4 Millionen US-Dollar. Die Aktie fiel im Oktober auf ein Jahrestief.
Inzwischen notiert sie deutlich unter einem US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 2 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA): Kaufen, Kursziel 2,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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