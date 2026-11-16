Eine Krebs-Wette in frühem Stadium: H.C.-Wainwright-Analyst Sean Lee bleibt bei „Buy“ für die Akari-Aktie und nennt ein Kursziel von 27 US-Dollar. Zum Kurs von 6,73 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 301 Prozent. Akari entwickelt Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) mit einem neuartigen Wirkstoff.
Akari-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Sean Lee bleibt bei „Buy“ – Kursziel 27 Dollar, Vervierfachung möglich
H.C.-Wainwright-Analyst Sean Lee bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Akari Therapeutics und nennt ein Kursziel von 27 US-Dollar. Zum Kurs von 6,73 US-Dollar sind das rund 301 Prozent Potenzial. Akari entwickelt Antikörper-Wirkstoff-Konjugate gegen Krebs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Akari Therapeutics, Plc (ADR)
- Handelssymbol
- AKTX (Nasdaq)
- Analyst
- Sean Lee
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 27 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Akari-Aktie
Neue Krebs-Technologie – Lee bleibt zuversichtlich
Sean Lee hält an seiner Kaufempfehlung fest, obwohl die Aktie im vergangenen Jahr stark gefallen ist.
In den zwölf Monaten bis zum 9. November verlor die Akari-Aktie rund 68 Prozent. Am 12. Mai brach sie an einem einzigen Tag um gut 40 Prozent ein.
Akari hat sich vom Entzündungs- zum Krebsspezialisten gewandelt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Sean Lee zu lesen ist:
Neuer Wirkstoff
Der Wirkstoff PH1 stört das Spleißen von RNA in Krebszellen und soll zugleich das Immunsystem aktivieren.
Hauptkandidat
AKTX-101 kombiniert PH1 mit einem Antikörper gegen TROP2, ein bekanntes Ziel bei soliden Tumoren.
Erste Studie geplant
Die erste Studie am Menschen ist bis Mitte 2027 geplant.
Zweites Programm
Mit AKTX-102 entwickelt Akari ein weiteres ADC gegen CEACAM5.
Noch vor dem ersten Patienten
Alle Programme befinden sich in der vorklinischen Phase. Bis zu ersten Daten am Menschen dürfte es noch dauern.
Akari erzielt keine Umsätze und braucht weiteres Kapital.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Sean Lee. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Akari Therapeutics, Plc (ADR) (AKTX): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sean Lee, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sean Lee, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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