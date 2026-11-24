Die Aixtron Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, Ticker: AIXA) steht am Dienstag, dem 24. November 2026, schwer unter Druck: Nach der Abstufung durch die Schweizer Bank UBS von Neutral auf Verkaufen kostete sie am Nachmittag (14:30 Uhr, verzögerte Kursanzeige) rund 28,41 Euro, nach 32,23 Euro am Montagabend. Das entspricht einem Abschlag von knapp 12 Prozent (eigene Rechnung); im Xetra-Handel wurde zeitweise ein Minus von rund 10 Prozent gemeldet. Diese Aixtron Aktienanalyse klärt, was UBS genau behauptet, wie die Zahlen des Unternehmens aussehen, wie die Aixtron Aktienprognose der Analysten einzuordnen ist und welche Marken für die Aixtron Aktie jetzt zählen.
Aixtron Aktienanalyse: UBS sagt Verkaufen, die Aktie fällt zweistellig – was ist beim Laser-Boom wirklich eingepreist?
Die Aixtron Aktie verliert nach der Abstufung durch UBS knapp 12 Prozent auf rund 28,4 Euro. Der Streit dreht sich um eine Zahl: 30 Prozent Wachstum bis 2029 im Kurs, 18 Prozent bei UBS. Die Aixtron Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Aixtron Aktienprognose und Chartmarken.
Steckbrief
- Unternehmen
- AIXTRON SE
- Ticker
- AIXA (Xetra), TecDAX
- ISIN
- DE000A0WMPJ6
- Kurs
- rund 28,41 EUR (24.11.2026, 14:30 Uhr), Vortag 32,23 EUR
- Marktkapitalisierung
- rund 3,3 Mrd. EUR
- Jahreshoch
- 62,68 EUR (18.06.2026)
- KGV erwartet
- rund 43 (2026e), rund 17 bis 19 (2027e, eigene Rechnung)
- Dividende
- 0,15 EUR je Aktie (Vorjahr), Rendite rund 0,5 %
- Nächste Zahlen
- Termin im Finanzkalender des Unternehmens prüfen
Stand: 24.11.2026, Kurs: verzögerte Anzeige, 24.11.2026 um 14:30 Uhr; Vortagesschluss 32,23 Euro
Der Anlass
Was hat UBS zur Aixtron Aktie geschrieben?
UBS stuft Aixtron von Neutral auf Verkaufen ab und halbiert das Kursziel auf 24 Euro. Der Analyst bestreitet dabei nicht das starke Jahr 2027, sondern das, was danach kommt.
Die Studie von UBS-Analyst Harry Blaiklock entstand am 23. November und wurde am 24. November um 8:01 Uhr veröffentlicht. Er senkt das Kursziel von 50 auf 24 Euro und stuft die Aixtron Aktie von Neutral auf Verkaufen. Sein Kernargument: Für 2027 erwartet er ein sehr starkes Jahr mit einem Umsatz von rund 912 Millionen Euro (Markterwartung: 907 Millionen Euro), nach seiner Rechnung verdoppelt sich der Umsatz mit Optoelektronik auf rund 542 Millionen Euro. Ab 2028 aber wachse die Laserkapazität langsamer, und das Geschäft mit Leistungselektronik könne die Lücke nicht schließen. Für 2028 rechnet UBS mit einem Rückgang im Optik-Geschäft um rund 20 Prozent auf 440 Millionen Euro und mit 169 Millionen Euro im Geschäft mit Leistungshalbleitern, während der Markt 292 Millionen Euro erwartet. Die Gesamtschätzungen von UBS liegen für die Folgejahre mehr als 20 Prozent unter dem Konsens.
Der entscheidende Satz betrifft die Bewertung: Der Aktienkurs preise bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum von rund 30 Prozent ein, UBS rechne mit rund 18 Prozent. Der Kursrückgang spiegelt damit weniger eine schlechte Nachrichtenlage als einen Streit um den Weg nach 2027. Zusätzlich belastete der Sektor: Der Markt hatte am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze kräftig zugelegt, am Dienstag gaben die KI-Werte einen Teil wieder ab.
Geschäftsmodell
Was macht Aixtron und warum sind Laser der Treiber?
Aixtron (Herzogenrath bei Aachen) baut Anlagen, mit denen Halbleitermaterialien wie Galliumnitrid (GaN), Siliziumkarbid und Verbindungen für Laser auf Wafer aufgebracht werden. Kunden sind Hersteller von Leistungshalbleitern, Leuchtdioden und vor allem von optischen Chips für Rechenzentren, etwa Laser für die schnellen Datenverbindungen zwischen KI-Servern. Im dritten Quartal 2026 entfielen laut Unternehmen 68 Prozent des Auftragseingangs bei Anlagen auf Optoelektronik. Hinzu kommen GaN-Chips für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Zuletzt meldete Aixtron laut Berichten Folgeaufträge von Nokia für Anlagen zur Fertigung von Photonikchips mit Lieferung 2027.
Dieser Zyklus ist es, den UBS in Frage stellt: Wer die Anlagen für die Laserfertigung jetzt bestellt, kauft Kapazität für einen Ausbau, der sich nach UBS ab 2028 verlangsamen könnte. Aixtron verdient dann weniger an neuen Anlagen.
Zahlen
Wie stark waren die Aixtron Zahlen zuletzt?
Das dritte Quartal 2026 war außergewöhnlich: Der Umsatz stieg laut Unternehmen auf rund 183,6 Millionen Euro (plus 54 Prozent), die Bruttomarge auf rund 48 Prozent, das Betriebsergebnis (EBIT) auf rund 57 Millionen Euro mit einer Marge von 31 Prozent (Vorjahr 13 Prozent). Der Auftragseingang kletterte um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, der Analystenkonsens hatte 214,6 Millionen Euro erwartet. Der Auftragsbestand erreichte rund 549 Millionen Euro (plus 92 Prozent).
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2026
|Umsatz
|556,6 Mio. € (-12 %)
|rund 183,6 Mio. € (+54 %)
|Bruttomarge
|40 %
|rund 48 %
|EBIT
|100,3 Mio. € (Marge 18 %)
|rund 57 Mio. € (Marge 31 %)
|Auftragseingang
|544,3 Mio. €
|274,9 Mio. € (+122 %)
|Auftragsbestand
|257,8 Mio. €
|rund 549 Mio. € (+92 %)
Q3 2026: vorläufige Zahlen vom 15.10.2026, Bericht vom 29.10.2026. Q3-Nettoergebnis: über 35 Mio. EUR.
Quelle: Aixtron SE, Mitteilungen vom 26.02.2026, 15.10.2026 und 29.10.2026
Für das Gesamtjahr 2026 peilt Aixtron einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro (plus/minus 30 Millionen Euro), eine Bruttomarge von rund 42 Prozent und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent an; im Februar hatte der Konzern noch 520 Millionen Euro und 16 bis 19 Prozent genannt. Weil das dritte Quartal mit 31 Prozent Marge weit über dem Jahresziel lag, deutet die Prognose auf ein schwächeres Schlussquartal hin. Der operative Cashflow betrug in den ersten neun Monaten 311,1 Millionen Euro, die liquiden Mittel inklusive Finanzanlagen lagen Ende 2025 bei 224,6 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von 88 Prozent.
Bewertung
Wie teuer ist die Aixtron Aktie nach dem Absturz noch?
Der Börsenwert liegt bei rund 3,3 Milliarden Euro. Auf Basis der Schätzungen für 2026 beträgt das KGV laut Analystenkonsens rund 43, der Median der Vergleichsunternehmen liegt bei rund 39. Für 2027 erwartet UBS einen Gewinn je Aktie von 1,68 Euro, der Konsens liegt bei 1,51 Euro; bei 28,41 Euro ergibt das ein KGV 2027e von rund 17 (UBS) bis rund 19 (Konsens), jeweils eigene Rechnung. Die Dividende von 0,15 Euro je Aktie (Vorjahr) entspricht rund 0,5 Prozent Rendite.
Die Aktie hat sich gegenüber dem Jahreshoch von 62,68 Euro vom 18. Juni mehr als halbiert. Sie notiert damit weit näher an dem, was die Zahlen derzeit rechtfertigen, als im Sommer, aber der Abstand zur UBS-Rechnung bleibt: Wer 2027 mit rund 19 mal Gewinn bezahlt, setzt darauf, dass die Gewinne nicht 2028 einbrechen.
Analysten
Wie lautet die Aixtron Aktienprognose der Analysten?
Vor der UBS-Studie war das Bild positiv: Laut einer Auswertung vom 11. November rieten sechs von neun Häusern zum Kauf, drei zu Halten, keines zum Verkaufen, bei einem Konsens-Kursziel von rund 42 Euro und einer Spanne von 37,50 bis 52,50 Euro. Andere Datenanbieter nennen Durchschnittswerte zwischen rund 40 und 47 Euro und eine breitere Spanne von 24 bis 77 Euro, die Zahlen weichen deutlich voneinander ab. Mit der Abstufung von UBS gibt es nun erstmals ein klares Verkaufsurteil. Die Aixtron Aktienprognose der Analysten bleibt damit gespalten: Der Konsens liegt weiter über dem aktuellen Kurs, doch das Verkaufsurteil stellt das Wachstumsnarrativ in Frage. Kursziele und Ratings sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Position
|UBS
|Markterwartung
|Einstufung / Kursziel
|Verkaufen / 24 € (zuvor Neutral / 50 €)
|–
|Umsatz 2027
|rund 912 Mio. €
|rund 907 Mio. €
|Optoelektronik 2028
|rund 440 Mio. € (rund -20 %)
|–
|Leistungshalbleiter 2028
|rund 169 Mio. €
|rund 292 Mio. €
|Wachstum bis 2029
|rund 18 % p. a.
|rund 30 % p. a. (im Kurs)
UBS-Studie vom 23.11.2026, veröffentlicht am 24.11.2026. Konsens: Markterwartung laut UBS-Studie.
Quelle: UBS (Analyst Harry Blaiklock), 24.11.2026
Chart
Was sagt der Chart der Aixtron Aktie nach dem Kurssturz?
Die Aixtron Aktie notiert unter ihren beiden wichtigsten Durchschnitten: Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 33,65 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 39,56 Euro. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag laut Kursanzeige bei rund 46 im neutralen Bereich. Als Schlüsselzone wird nach redaktioneller Einschätzung der Bereich um 29 Euro gesehen, in dem sich die Aktie am Freitag und Montag bewegte (Einschätzung der Redaktion, keine Messgröße). Über den Zielen von UBS und dem Konsens bleibt das Jahreshoch bei 62,68 Euro ein weit entferntes Referenzniveau. Charttechnische Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Argumente
Was spricht für und was gegen die Aixtron Aktie?
Termine
Was beobachten Anleger bei der Aixtron Aktie jetzt?
Reaktion anderer Häuser auf die UBS-Studie, insbesondere zu den Annahmen für 2028 und 2029
Weitere Aufträge für Anlagen zur Laser- und GaN-Fertigung nach den Nokia-Folgeaufträgen
Stimmung bei KI- und Chipwerten, insbesondere Nvidia und Infineon
27. Januar 2027: Ende der von China verlängerten Aussetzung der Gallium-Exportbeschränkungen
Veröffentlichung der Jahreszahlen 2026 und Prognose für 2027 (Termin im Finanzkalender des Unternehmens prüfen)
FAQ
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum fällt die Aixtron Aktie? UBS hat die Aixtron Aktie von Neutral auf Verkaufen abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Hinzu kommt die Schwäche bei KI-Werten.
Wie lautet die Aixtron Aktienprognose der Analysten? Vor der UBS-Studie überwogen Kaufempfehlungen bei einem Konsensziel von rund 42 Euro. UBS ist das erste Haus mit einem klaren Verkaufsurteil. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie stark waren die letzten Aixtron Zahlen? Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 54 Prozent auf rund 183,6 Millionen Euro, der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro.
Zahlt die Aixtron Aktie Dividende? Für 2025 sind 0,15 Euro je Aktie vorgesehen, das sind rund 0,5 Prozent Rendite.
Was ist das größte Risiko für die Aixtron Aktie? Ein möglicher Rückgang der Investitionen in Laserkapazität ab 2028 und die Abhängigkeit vom KI-Zyklus.
Fazit
Aixtron Aktienanalyse: Streit um 2028, nicht um 2027
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einstufung Verkaufen und das Kursziel von 24 Euro von UBS (Analyst Harry Blaiklock, Studie vom 23./24.11.2026) wieder. Es handelt sich um die Einschätzung des genannten Hauses, nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Quelle: UBS Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AIXTRON SE (AIXA): Verkaufen, Kursziel 24,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Harry Blaiklock) vom 24.11.2026, 08:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Harry Blaiklock).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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