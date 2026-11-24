Der Börsenwert liegt bei rund 3,3 Milliarden Euro. Auf Basis der Schätzungen für 2026 beträgt das KGV laut Analystenkonsens rund 43, der Median der Vergleichsunternehmen liegt bei rund 39. Für 2027 erwartet UBS einen Gewinn je Aktie von 1,68 Euro, der Konsens liegt bei 1,51 Euro; bei 28,41 Euro ergibt das ein KGV 2027e von rund 17 (UBS) bis rund 19 (Konsens), jeweils eigene Rechnung. Die Dividende von 0,15 Euro je Aktie (Vorjahr) entspricht rund 0,5 Prozent Rendite.

Die Aktie hat sich gegenüber dem Jahreshoch von 62,68 Euro vom 18. Juni mehr als halbiert. Sie notiert damit weit näher an dem, was die Zahlen derzeit rechtfertigen, als im Sommer, aber der Abstand zur UBS-Rechnung bleibt: Wer 2027 mit rund 19 mal Gewinn bezahlt, setzt darauf, dass die Gewinne nicht 2028 einbrechen.