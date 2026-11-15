Bei Aixtron sind die Auftragsbücher so voll wie lange nicht. Im dritten Quartal hat der Spezialist für Beschichtungsanlagen aus Herzogenrath die Bestellungen mehr als verdoppelt – getrieben von Laser-Chips für KI-Rechenzentren. Die Aixtron-Aktie gewann in dieser Woche 5,69 Prozent, schloss am Freitag bei 32,14 Euro und liegt auf Jahressicht rund 80 Prozent im Plus. Diese Aixtron Aktienanalyse zeigt, warum der Konzern trotzdem vorsichtig bleibt und was die Aixtron Aktienprognose bestimmt.
Aixtron Aktienanalyse: Aufträge mehr als verdoppelt, KI-Laser als Turbo – zündet jetzt die nächste Stufe?
Aixtron hat den Auftragseingang im dritten Quartal um 122 Prozent gesteigert, die Marge ist explodiert, und KI-Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Laser-Anlagen. Trotzdem hat der Konzern seine Jahresprognose nicht angehoben. Unsere Aixtron Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Auftragsboom steckt, wo die Risiken liegen und was die Aixtron Aktienprognose bestimmt.
AIXAAIXA
Steckbrief
- Unternehmen
- Aixtron SE
- Sitz
- Herzogenrath
- Ticker
- AIXA (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 32,14 Euro
- Börsenwert
- rund 4 Milliarden Euro
- KGV
- rund 47
- Dividendenrendite
- rund 0,5 Prozent
- Lieferzeiten
- rund zwölf Monate
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Chip-Sorgenkind zum KI-Profiteur
Die Aixtron Aktie hat einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung hinter sich.
Aixtron baut Anlagen, mit denen Chips aus Verbindungshalbleitern wie Galliumnitrid, Siliziumkarbid oder Materialien für Laser beschichtet werden. Nach einem schwachen Jahresstart mit halbiertem Umsatz drehte das Geschäft: Seit dem zweiten Quartal bestellen Kunden massiv Anlagen für optoelektronische Bauteile, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Die Lieferzeiten haben sich inzwischen auf rund zwölf Monate verlängert – ein Zeichen für hohe Auslastung.
Die Zahlen
Aufträge verdoppelt, Marge vervielfacht
Für jede Aixtron Aktienanalyse ist der Auftragseingang der wichtigste Frühindikator.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen deutlich. Der Umsatz wuchs um rund 54 Prozent auf 183,8 Millionen Euro. Dank eines günstigen Produktmixes erreichte die Bruttomarge 48 Prozent, das operative Ergebnis sprang auf rund 57 Millionen Euro nach 15,4 Millionen ein Jahr zuvor. Die EBIT-Marge lag damit bei 31 Prozent.
Aixtron: Auftragseingang je Quartal 2026
Millionen Euro
Quelle: Aixtron, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragseingang
|Q1 2026
|171,4
|Q2 2026
|214,5
|Q3 2026
|274,9
Der Ausblick
Prognose bestätigt – nicht angehoben
Trotz der starken Bestellungen bestätigte Aixtron lediglich die Jahresprognose: einen Umsatz von 560 Millionen Euro plus/minus 30 Millionen, eine Bruttomarge von rund 42 Prozent und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent. Wegen der langen Lieferzeiten wird ein großer Teil der neuen Aufträge erst 2027 umsatzwirksam. Der Auftragsboom ist damit vor allem ein Versprechen für das kommende Jahr.
Die Bewertung
KGV um 47 – auf Basis des schwachen Jahres 2026
Auf Basis der Gewinne 2026 kommt die Aixtron Aktie auf ein KGV von rund 47. Das klingt teuer, spiegelt aber ein Jahr mit sehr schwachem erstem Halbjahr wider. Gelingt 2027 der erwartete Umsatz- und Margensprung, würde die Bewertung deutlich sinken. Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,5 Prozent.
Die Analysten
Uneins über das Tempo
Nach den Zahlen stufte die Deutsche Bank die Aktie auf „Kaufen“ hoch. JPMorgan senkte das Ziel leicht auf 52,50 Euro, bleibt aber positiv. MPCM sieht 42 Euro, die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 37,50 Euro. Berenberg bleibt bei „Halten“. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Aixtron: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|JPMorgan
|52,5
|MPCM
|42
|DZ Bank (fairer Wert)
|37,5
Die Szenarien
Aixtron Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Rekordjahr 2027
Die KI-Nachfrage hält an, die Aufträge werden zügig ausgeliefert. Dann könnte die Aktie deutlich über 40 Euro steigen.
Szenario 2: Volatiler Aufwärtstrend
Die Nachfrage bleibt hoch, aber Technologieaktien schwanken. Die Aktie pendelt zwischen 28 und 40 Euro.
Szenario 3: KI-Investitionen stocken
Rechenzentrumsbetreiber bremsen, Aufträge werden verschoben. Dann droht ein Rückfall unter 28 Euro.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktienanalyse
Warum steigen die Aufträge bei Aixtron?
Vor allem wegen der Nachfrage nach Anlagen für Laser-Chips in KI-Rechenzentren.
Was erwartet Aixtron für 2026?
Einen Umsatz von 560 Millionen Euro plus/minus 30 Millionen und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent.
Warum hat Aixtron die Prognose nicht angehoben?
Wegen langer Lieferzeiten wird ein großer Teil der neuen Aufträge erst 2027 umsatzwirksam.
Was macht Aixtron?
Aixtron baut Beschichtungsanlagen für Verbindungshalbleiter wie Galliumnitrid, Siliziumkarbid und Laser-Materialien.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.