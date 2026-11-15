Aixtron Aktienanalyse: Aufträge mehr als verdoppelt, KI-Laser als Turbo – zündet jetzt die nächste Stufe?

Bei Aixtron sind die Auftragsbücher so voll wie lange nicht. Im dritten Quartal hat der Spezialist für Beschichtungsanlagen aus Herzogenrath die Bestellungen mehr als verdoppelt – getrieben von Laser-Chips für KI-Rechenzentren. Die Aixtron-Aktie gewann in dieser Woche 5,69 Prozent, schloss am Freitag bei 32,14 Euro und liegt auf Jahressicht rund 80 Prozent im Plus. Diese Aixtron Aktienanalyse zeigt, warum der Konzern trotzdem vorsichtig bleibt und was die Aixtron Aktienprognose bestimmt.