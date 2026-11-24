Die aktuelle AIXTRON-Aktienanalyse von Harry Blaiklock vom 23. November 2026 gehört zu den besonders einschneidenden Warnsignalen für den deutschen Halbleiterausrüster. Mit der Abstufung auf das Rating "sell" und der drastischen Kurszielsenkung von 50 auf 24 Euro stellt die UBS die Nachhaltigkeit der bisherigen Wachstumserwartungen infrage. Ein hervorragendes Geschäftsjahr 2027 könnte durchaus Realität werden. Entscheidend ist jedoch die Entwicklung danach. Insbesondere eine Abschwächung des Investitionszyklus bei Laserproduktionsanlagen könnte die langfristige Ertragsdynamik erheblich verändern. Andererseits bieten die fortschreitende KI-Revolution, neue optische Technologien und zusätzliche Kundenaufträge weiterhin bedeutende Chancen. Die Nokia-Bestellungen zeigen, dass AIXTRON keineswegs ohne operative Perspektiven dasteht. Anleger sollten deshalb besonders auf die längerfristige Entwicklung der Auftragseingänge, die Investitionspläne großer Kunden und die Profitabilität achten. Mit einem Xetra-Kurs von 28,77 Euro und einem Kursziel 24 Euro signalisiert die UBS trotz des jüngsten Einbruchs weiteres Abwärtspotenzial. Die entscheidende Frage lautet: Ist die aktuelle Kursschwäche eine übertriebene Reaktion auf eine pessimistische Analystenstudie oder bereits der Vorbote eines neuen Investitionsabschwungs? Die kommenden Jahre könnten darüber entscheiden, ob AIXTRON zu den nachhaltigen Gewinnern der KI-Revolution gehört oder vor allem von einem vorübergehenden Ausrüstungsboom profitiert.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.