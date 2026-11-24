Montag Erleichterung, Dienstag Katerstimmung: Die AIXTRON Aktie ist am Mittag der klare TecDAX Verlierer. Gegen 12:42 Uhr notiert das Papier bei 28,85 Euro, ein Minus von 9,96 Prozent. Der Halbleiterausrüster aus Herzogenrath gibt damit die gesamten Gewinne des Vortags wieder ab.
AIXTRON Aktie: TecDAX Verlierer – UBS-Verkaufsurteil frisst die gesamte Erholung auf
Die AIXTRON Aktie ist am Dienstagmittag mit knapp 10 Prozent Minus der größte TecDAX Verlierer. Die UBS stuft auf Sell ab, trotz neuer Nokia-Aufträge. Die Hintergründe.
Warum fällt die AIXTRON Aktie heute?
Auslöser ist eine deutliche Abstufung der UBS. Die Schweizer Großbank hat die AIXTRON Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ gesetzt und das Kursziel von 50 auf 24 Euro mehr als halbiert. Analyst Harry Blaiklock erwartet für 2027 ein außergewöhnlich starkes Jahr, getragen von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips für KI-Anwendungen. Seine Frage lautet aber: Was kommt danach?
Ab 2028 rechnet Blaiklock mit einem langsameren Ausbau der Laserkapazitäten, den das Geschäft mit Energiemanagement seiner Einschätzung nach nicht ausgleichen kann. Der Markt unterstellt laut UBS selbst nach der jüngsten Korrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 30 Prozent pro Jahr bis 2029. Blaiklock hält etwa 18 Prozent für realistisch. Die Studie stammt vom Montag, an der Börse wirkt sie erst heute voll durch. Die AIXTRON Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang November und liegt mehr als die Hälfte unter ihrem Rekordhoch vom Juni.
Nokia-Folgeaufträge gehen im Abverkauf unter
Dabei hatte AIXTRON am Dienstag eigentlich eine gute Nachricht im Gepäck: Nokia bestellt weitere G10-AsP-Anlagen für die Photonikfertigung, die Lieferung ist für 2027 vorgesehen. Das passt zur Erzählung vom KI-Rechenzentrum, das immer mehr optische Komponenten braucht. Für die AIXTRON Aktie als TecDAX Verlierer des Tages ändert das nichts, weil die Debatte nicht 2027 betrifft, sondern die Zeit danach.
Der Sektor: Huang-Rally verpufft zum Teil
Der Rücksetzer kommt nicht aus dem Nichts. Am Montag hatte die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine kräftige Erholung bei KI-Werten ausgelöst: Nvidia sprang um fast ein Drittel, der Nasdaq 100 gewann fast 7 Prozent. Nach Einschätzung von Beobachtern steckten darin auch Eindeckungen von Leerverkäufern, es ist also offen, wie viel echtes Kaufinteresse dahinterstand. Am Dienstag verliert Nvidia vorbörslich rund 3,5 Prozent, für den Nasdaq 100 wird ein Minus von etwa 2 Prozent erwartet. Auch Infineon, SUSS MicroTec, Siltronic und Jenoptik geben nach, allerdings weniger stark als AIXTRON.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
US-Handel als Lackmustest
Hält die Erholung der KI-Werte im Tagesverlauf in den USA, oder war sie vor allem Eindeckung?
Tempo des KI-Ausbaus
Die Sorge um das Ausbautempo der Rechenzentren bleibt der Taktgeber für die gesamte Branche.
Bewertungsdebatte
Zwischen 30 und 18 Prozent Umsatzwachstum liegt der Streit um die Zeit nach 2027.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Kurs: 28,85 Euro, minus 9,96 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Nokia: ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOA3, US-Handelssymbol NOK
Infineon: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
SUSS MicroTec: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Siltronic: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Jenoptik: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
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