Auslöser ist eine deutliche Abstufung der UBS. Die Schweizer Großbank hat die AIXTRON Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ gesetzt und das Kursziel von 50 auf 24 Euro mehr als halbiert. Analyst Harry Blaiklock erwartet für 2027 ein außergewöhnlich starkes Jahr, getragen von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips für KI-Anwendungen. Seine Frage lautet aber: Was kommt danach?

Ab 2028 rechnet Blaiklock mit einem langsameren Ausbau der Laserkapazitäten, den das Geschäft mit Energiemanagement seiner Einschätzung nach nicht ausgleichen kann. Der Markt unterstellt laut UBS selbst nach der jüngsten Korrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 30 Prozent pro Jahr bis 2029. Blaiklock hält etwa 18 Prozent für realistisch. Die Studie stammt vom Montag, an der Börse wirkt sie erst heute voll durch. Die AIXTRON Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang November und liegt mehr als die Hälfte unter ihrem Rekordhoch vom Juni.