Seit dem Schluss am Donnerstag bei 33,71 Euro hat die Aixtron Aktie rund 8 Prozent verloren. Aus Sicht der Redaktion rückt damit die runde Marke von 30 Euro in Reichweite, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, wo sich die Aktie Anfang des Monats gefangen hatte. Nach oben müsste sie zunächst die Zone um 32 bis 33 Euro zurückerobern, um das Bild aufzuhellen. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.