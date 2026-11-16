Der Druck auf die Aixtron Aktie hat nach Xetra-Schluss noch zugenommen. Im Späthandel notierte das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 31,08 Euro, ein Minus von 1,23 Euro oder 3,81 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit ist Aixtron der zweitgrößte TecDAX Verlierer des Abends. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie 2,83 Prozent auf 31,23 Euro verloren. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
Aixtron Aktie: TecDAX Verlierer – im Späthandel setzt der Nvidia-Rutsch an der Wall Street nach, rückt jetzt die 30-Euro-Marke in Reichweite?
Die Aixtron Aktie gehört auch im Späthandel zu den größten TecDAX Verlierern: Minus 3,81 Prozent auf 31,08 Euro an der Börse Stuttgart. Nach dem Xetra-Schluss verschärfte sich der Abverkauf bei US-Chipwerten, Nvidia verlor vor den eigenen Zahlen gut 4 Prozent. Warum der Anlagenbauer trotz Auftragsboom unter Druck steht und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
Chipwerte unter Feuer: warum Aixtron weiter fällt
Am Nachmittag hatte die Wall Street den Ton gesetzt. Bis zum Abend wurde aus dem schwachen Start ein breiter Rückzug aus Halbleiteraktien.
Kurz vor dem US-Handelsschluss lag der Nasdaq Composite 2,47 Prozent im Minus, Nvidia verlor gut 4 Prozent auf 155,78 Dollar. Schon im frühen Handel hatten Micron rund 6 und AMD rund 4 Prozent nachgegeben. Belastet wurde der Sektor von einer Übergangsregel des US-Handelsministeriums: Sie soll verhindern, dass chinesische Firmen über Rechenzentren in Drittländern auf amerikanische KI-Chips zugreifen. Dazu kommen die Unsicherheit nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und der für Donnerstag geplante Börsengang von Anthropic, der Kapital binden könnte.
Für die Aixtron Aktie ist das ein doppelter Gegenwind. Das Unternehmen verkauft seine Anlagen überwiegend an Chip- und Laserhersteller in Asien, und jede Verschärfung im Technologiestreit zwischen Washington und Peking weckt Sorgen um künftige Bestellungen. Nach Einschätzung der Redaktion wird Aixtron zudem als Teil der KI-Lieferkette gehandelt – und damit in Phasen wie dieser mitverkauft, unabhängig von den eigenen Zahlen.
Die Zahlen
Aixtron Aktie als TecDAX Verlierer: Auftragsboom ohne Kurswirkung
Die Diskrepanz zwischen Kurs und Geschäft ist groß. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro, Analysten hatten mit rund 210 Millionen gerechnet. Der Umsatz lag bei 184 Millionen Euro, die Bruttomarge bei 48 Prozent, die operative Marge bei 31 Prozent. Treiber ist die Optoelektronik: Aixtron liefert Anlagen für Laser und Fotodioden, die Daten in KI-Rechenzentren übertragen. Der Anlagen-Auftragsbestand erreichte 549,4 Millionen Euro, der freie Cashflow nach neun Monaten 289,9 Millionen Euro.
Geschäftsmodell
Aixtron (Kürzel AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) baut Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter wie Galliumnitrid, Siliziumkarbid und Indiumphosphid.
KI-Optik als Treiber
Laser und Empfänger für optische Verbindungen in Rechenzentren füllen die Auftragsbücher.
Hohe Zyklik
Die Aktie reagiert stark auf die Stimmung im Chipsektor – auch wenn die eigenen Zahlen stimmen.
Die Marken
30 Euro und das Novembertief
Seit dem Schluss am Donnerstag bei 33,71 Euro hat die Aixtron Aktie rund 8 Prozent verloren. Aus Sicht der Redaktion rückt damit die runde Marke von 30 Euro in Reichweite, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, wo sich die Aktie Anfang des Monats gefangen hatte. Nach oben müsste sie zunächst die Zone um 32 bis 33 Euro zurückerobern, um das Bild aufzuhellen. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Mehrheitlich Kaufvoten
Kepler Cheuvreux stuft die Aktie mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 44 Euro ein, die Deutsche Bank mit „Kaufen“ und 42 Euro. Laut Investing.com raten 11 von 15 erfassten Analysten zum Kauf, 4 zum Halten; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 48 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der Ausverkauf bei US-Chipwerten, eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen belasteten den gesamten Halbleitersektor. Im Späthandel verlor die Aktie 3,81 Prozent.
Wo notiert die Aixtron Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 31,08 Euro.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro.
Welcher Termin ist jetzt wichtig?
Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend gelten als Stimmungstest für den gesamten Chipsektor.
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