Aixtron Aktie: TecDAX Verlierer – Wall-Street-Beben und neue US-Chipregel drücken das Minus zum Handelsschluss, wird Nvidia zum Befreiungsschlag?

Charttechnisch hat die Aixtron Aktie binnen zwei Handelstagen gut 7 Prozent abgegeben; am Donnerstag hatte sie noch bei 33,71 Euro geschlossen. Aus Sicht der Redaktion rückt damit die Zone um die runde Marke von 30 Euro und das Novembertief bei 28,93 Euro in den Fokus. Dort hatte sich die Aktie Anfang des Monats gefangen. Nach oben wäre eine Rückeroberung des Bereichs um 32 bis 33 Euro nötig, um das Bild aufzuhellen. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion, nicht um eine Kursprognose.