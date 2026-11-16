Die Aixtron Aktie geht als einer der größten TecDAX Verlierer aus dem Montagshandel. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr kostet das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers 31,23 Euro, ein Minus von 0,91 Euro oder 2,83 Prozent. Nur Bechtle verlor im Technologieindex noch stärker. Bemerkenswert ist der Tagesverlauf: Am Morgen hatte die Aixtron Aktie mit rund 1,6 Prozent im Minus noch vergleichsweise glimpflich notiert. Erst am Nachmittag, als die Wall Street eröffnete, beschleunigte sich der Abverkauf deutlich.
Aixtron Aktie: TecDAX Verlierer – Wall-Street-Beben und neue US-Chipregel drücken das Minus zum Handelsschluss, wird Nvidia zum Befreiungsschlag?
Die Aixtron Aktie beendet den Montag als zweitgrößter TecDAX Verlierer: Minus 2,83 Prozent auf 31,23 Euro zum Xetra-Schluss. Am Morgen lag das Minus noch bei rund 1,6 Prozent – dann rissen der Chip-Ausverkauf an der Wall Street und eine verschärfte US-Exportregel den Anlagenbauer tiefer. Seit Donnerstag summiert sich der Rückgang auf gut 7 Prozent. Was am Nachmittag passiert ist, welche Rolle die Nvidia-Zahlen am Dienstag spielen und was Analysten sagen.
Der Auslöser
Warum die Aixtron Aktie am Nachmittag noch einmal nachgab
Zwei Nachrichten aus den USA haben das Bild am Nachmittag verdüstert: ein breiter Ausverkauf bei Halbleiteraktien und eine neue Regel aus Washington, die den Zugang zu KI-Rechenleistung weiter beschränkt.
An der Wall Street kam es kurz nach Handelsbeginn zu kräftigen Verlusten bei Chipwerten. Micron und Intel fielen im frühen Handel um jeweils mehr als 6 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 gab um gut 2 Prozent nach. Parallel veröffentlichte das US-Handelsministerium eine Übergangsregel zum Fernzugriff auf KI-Chips: Wer Hochleistungschips und Server in Rechenzentren liefert, die Kunden aus China Rechenleistung bereitstellen könnten, braucht künftig eine Lizenz. Zusätzliche Lizenzpflichten gelten für Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand. Für einen Ausrüster wie Aixtron, dessen Kunden in Asien Chips und Laser fertigen, ist das zwar keine direkte Einschränkung. Die Regel verstärkt aber die Sorge, dass die Spannungen im Chipsektor weiter zunehmen.
Schon am Morgen hatten Exportsorgen nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die europäischen Chipwerte belastet. Mit den US-Nachrichten verlor die Aixtron Aktie am Nachmittag weiter an Boden und schloss klar unter dem Niveau vom Vormittag. Auch Siltronic landete mit minus 2,09 Prozent unter den größten TecDAX Verlierern, während der Gesamtindex mit minus 0,14 Prozent nahezu unverändert aus dem Handel ging. Aus Sicht der Redaktion zeigt das: Verkauft wurde nicht der Markt, sondern gezielt das Halbleiter-Segment – einen Tag vor den Quartalszahlen von Nvidia.
Die Zahlen
Starkes Quartal, schwache Stimmung
Die Diskrepanz zwischen Kurs und Geschäft ist groß. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang von Aixtron um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro, Analysten hatten mit rund 210 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz lag bei 184 Millionen Euro, die Bruttomarge bei 48 Prozent und die operative Marge bei 31 Prozent. Treiber ist vor allem die Optoelektronik: Aixtron liefert Anlagen, auf denen Laser und Fotodioden für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren entstehen. Der Anlagen-Auftragsbestand erreichte 549,4 Millionen Euro, der freie Cashflow nach neun Monaten 289,9 Millionen Euro. Vergangene Woche kam zudem ein Auftrag des US-Photonikspezialisten Aeluma hinzu.
Geschäftsmodell
Aixtron (Symbol AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) baut Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter wie Galliumnitrid, Siliziumkarbid und Indiumphosphid.
Neuer Wachstumstreiber
Laser und Empfänger für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren füllen die Auftragsbücher.
Hohe Zyklik
Die Aktie reagiert stark auf die Stimmung im Chipsektor – auch wenn die eigenen Zahlen stimmen.
Die Marken
Die Aixtron Aktie nähert sich dem Novembertief
Charttechnisch hat die Aixtron Aktie binnen zwei Handelstagen gut 7 Prozent abgegeben; am Donnerstag hatte sie noch bei 33,71 Euro geschlossen. Aus Sicht der Redaktion rückt damit die Zone um die runde Marke von 30 Euro und das Novembertief bei 28,93 Euro in den Fokus. Dort hatte sich die Aktie Anfang des Monats gefangen. Nach oben wäre eine Rückeroberung des Bereichs um 32 bis 33 Euro nötig, um das Bild aufzuhellen. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion, nicht um eine Kursprognose.
Die Analysten
Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch
Die Analystenhäuser sehen die Aktie überwiegend positiv. Kepler Cheuvreux hatte Anfang November auf „Kaufen“ hochgestuft und ein Kursziel von 44 Euro genannt, die Deutsche Bank stuft mit „Kaufen“ und 42 Euro ein. Laut Investing.com raten 11 von 15 erfassten Analysten zum Kauf, 4 zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 48 Euro. Dies sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Empfehlung oder Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Verlierer?
Zu den Exportsorgen vom Morgen kamen am Nachmittag ein Chip-Ausverkauf an der Wall Street und eine neue US-Regel zum Fernzugriff auf KI-Chips hinzu. Die Aktie schloss 2,83 Prozent tiefer bei 31,23 Euro.
Wie viel hat die Aixtron Aktie seit Donnerstag verloren?
Vom Schlusskurs am Donnerstag bei 33,71 Euro ging es um gut 7 Prozent nach unten.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro, die operative Marge erreichte 31 Prozent.
Was ist der nächste wichtige Termin?
Die Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend – sie gelten als Stimmungstest für den gesamten Chipsektor.
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