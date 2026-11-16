Aixtron Aktie: TecDAX Verlierer – Exportsorgen nach dem Huang-Rücktritt, droht der Rückfall unter 30 Euro?

Charttechnisch steht die Aixtron Aktie an einer wichtigen Stelle. Anfang November war sie im Chip-Ausverkauf bis auf 28,93 Euro gefallen, danach erholte sie sich bis über 33 Euro. Mit den Verlusten vom Freitag und Montag ist ein großer Teil dieser Erholung wieder weg. Die runde Marke von 30 Euro und das Novembertief darunter bilden nun das Sicherheitsnetz. Nach oben muss die Aktie die Zone um 32 bis 33 Euro zurückerobern. Vom 52-Wochen-Hoch bei 62,66 Euro ist sie rund 50 Prozent entfernt, auf Jahressicht aber immer noch rund 80 Prozent im Plus.