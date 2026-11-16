Die Aixtron Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Verlierern. Um 9:33 Uhr notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers auf Xetra bei 31,63 Euro, ein Minus von 1,59 Prozent. Zeitweise fiel die Aktie bis auf 31,44 Euro. Damit setzt sich der Abverkauf vom Freitag fort, als die Aixtron Aktie bereits um 4,66 Prozent auf 32,14 Euro eingebrochen war. Der Grund ist nicht hausgemacht: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang geht an den Börsen die Angst vor einer neuen Runde im Chip-Konflikt zwischen den USA und China um.
Aixtron Aktie: TecDAX Verlierer – Exportsorgen nach dem Huang-Rücktritt, droht der Rückfall unter 30 Euro?
Die Aixtron Aktie gehört zum Wochenstart zu den TecDAX Verlierern: Minus 1,59 Prozent auf 31,63 Euro. Nach dem Absturz von 4,66 Prozent am Freitag setzt sich die Talfahrt fort – Anleger fürchten schärfere US-Exportkontrollen für Chips. Dabei hat der Anlagenbauer gerade seine Aufträge mehr als verdoppelt. Was hinter dem Kursrutsch steckt, was die Analysten sagen und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Exportangst nach dem Huang-Beben: warum die Aixtron Aktie fällt
Für Halbleiterausrüster wie Aixtron ist China ein wichtiger Absatzmarkt. Jede Verschärfung der US-Exportregeln trifft sie unmittelbar.
Nach dem Rücktritt von Huang befürchten Anleger laut Investing.com, dass Washington die Exportkontrollen für Chips verschärft und Chinas Zugang zu moderner KI-Rechenleistung weiter einschränkt. Das würde die gesamte Halbleiter-Lieferkette treffen – von den Chipentwicklern bis zu den Maschinenbauern, die die Fabriken ausrüsten. Am Freitag verlor der Philadelphia-Halbleiterindex 3,43 Prozent, zum Wochenstart standen Chipwerte in Asien erneut unter Druck. In Frankfurt geben neben Aixtron auch Infineon und Siltronic nach. Hinzu kommt die Zurückhaltung vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
Die Zahlen
Aufträge mehr als verdoppelt: das starke Fundament
Operativ hat Aixtron zuletzt kräftig überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro und lag damit weit über der Markterwartung von 210 Millionen Euro. Der Umsatz erreichte 184 Millionen Euro, die Bruttomarge 48 Prozent und die operative Marge 31 Prozent – beides deutlich über dem Konsens. Treiber ist die Optoelektronik für KI-Rechenzentren, etwa Laser für die Datenübertragung. Der Auftragsbestand für Anlagen liegt bei 549,4 Millionen Euro, der freie Cashflow erreichte nach neun Monaten 289,9 Millionen Euro. Erst vergangene Woche bestellte der US-Photonikspezialist Aeluma eine G10-AsP-Anlage.
Die Marken
Die 30-Euro-Marke als Sicherheitsnetz
Charttechnisch steht die Aixtron Aktie an einer wichtigen Stelle. Anfang November war sie im Chip-Ausverkauf bis auf 28,93 Euro gefallen, danach erholte sie sich bis über 33 Euro. Mit den Verlusten vom Freitag und Montag ist ein großer Teil dieser Erholung wieder weg. Die runde Marke von 30 Euro und das Novembertief darunter bilden nun das Sicherheitsnetz. Nach oben muss die Aktie die Zone um 32 bis 33 Euro zurückerobern. Vom 52-Wochen-Hoch bei 62,66 Euro ist sie rund 50 Prozent entfernt, auf Jahressicht aber immer noch rund 80 Prozent im Plus.
Die Analysten
Durchschnittsziel 48 Euro: die Profis bleiben optimistisch
Die Analysten sehen in der Schwäche eher eine Gelegenheit. Kepler Cheuvreux stufte die Aixtron Aktie Anfang November von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und bestätigte das Kursziel von 44 Euro. Die Deutsche Bank hob die Aktie ebenfalls auf „Kaufen“ mit einem Ziel von 42 Euro. Laut Investing.com empfehlen 11 von 15 Analysten den Kauf, keiner rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 48 Euro, die Spanne reicht von 39 bis 77 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Verlierer?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang fürchten Anleger schärfere US-Exportkontrollen für Chips. Die Verkaufswelle bei Halbleiterwerten setzt sich nach dem Minus vom Freitag fort.
Wie lief das dritte Quartal bei Aixtron?
Der Auftragseingang stieg um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro, die operative Marge erreichte 31 Prozent – jeweils deutlich über den Erwartungen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Kepler Cheuvreux sieht 44 Euro, die Deutsche Bank 42 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 48 Euro, die Spanne reicht von 39 bis 77 Euro.
Welche Chartmarke ist wichtig?
Die 30-Euro-Marke und das Novembertief bei 28,93 Euro.
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