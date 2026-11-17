Die Aixtron Aktie hat am Dienstag einen großen Teil ihres Erholungsversuchs wieder abgegeben. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 31,32 Euro, nur noch 9 Cent oder 0,29 Prozent über dem Vortagesschluss von 31,23 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Für einen Platz unter den fünf größten TecDAX Gewinnern reicht das trotzdem, denn der Technologieindex fiel um 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte. Am Mittag war Aixtron mit einem Plus von 2,15 Prozent bei 31,90 Euro noch der stärkste Wert im Index gewesen. Der Nachmittag hat aus der Gegenbewegung eine Seitwärtsbewegung gemacht.
Aixtron Aktie: TecDAX Gewinner zum Handelsschluss – vom Spitzenreiter am Mittag zum Mini-Plus, entscheidet die Nvidia-Nacht über die 30-Euro-Marke?
Die Aixtron Aktie rettet ein knappes Plus von 0,29 Prozent auf 31,32 Euro in den Xetra-Schluss. Am Mittag lag der Chipausrüster mit 2,15 Prozent noch an der Spitze des TecDAX, dann erfasste die Verkaufswelle vor den Nvidia-Zahlen auch die Halbleiterwerte. Was vom Erholungsversuch bleibt, was Leerverkäufer tun und welche Marken jetzt zählen.
Die Tagesbilanz
Aixtron Aktie als TecDAX Gewinner: was vom Mittagsrausch übrig blieb
Am Vormittag kauften Anleger die Chipwerte nach dem Montagsrutsch zurück. Am Nachmittag siegte die Vorsicht vor dem Nvidia-Abend.
Laut Dow Jones drückten Sorgen vor den Nvidia-Geschäftszahlen am Abend in ganz Europa auf die Technologiewerte, zudem stiegen nach Reden von US-Notenbankern die Anleiherenditen. Ein Händler brachte die Stimmung auf den Punkt: Bei so vielen Risiko-Ereignissen mache man „lieber erstmal Kasse“. Davon blieben auch die Chipwerte nicht verschont. SUSS MicroTec drehte ins Minus, Siltronic verlor 2,41 Prozent, Infineon 1,13 Prozent. Neben Aixtron hielten sich aus dem Sektor nur PVA TePla und Jenoptik im Plus.
Zwei Meldungen stützten die Aktie am Dienstag. Laut den veröffentlichten Leerverkaufsdaten hat der Hedgefonds Marshall Wace seine Netto-Short-Position am 16. November von 0,67 auf 0,57 Prozent des Aktienkapitals reduziert. Adage Capital Management hält weiterhin 0,59 Prozent. Zudem hatte JPMorgan am Montagabend sein Overweight-Votum mit einem Kursziel von 52,50 Euro bestätigt. Nach Einschätzung der Redaktion reichten diese Signale, um die Aktie über Wasser zu halten, nicht aber, um sie gegen den Markt zu tragen.
Das Geschäft
Volle Bücher dank Optoelektronik für KI-Rechenzentren
Fundamental hat die Aixtron Aktie (Kürzel AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) Argumente. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 183,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 56,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand für Anlagen erreichte 549,4 Millionen Euro. Für 2026 bestätigte das Management einen Umsatz von 560 Millionen Euro plus oder minus 30 Millionen Euro bei einer operativen Marge von 17 bis 20 Prozent. Treiber sind Anlagen für Laser und Fotodioden, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen, sowie Leistungshalbleiter aus Galliumnitrid und Siliziumkarbid.
Nvidia als Taktgeber
Die Zahlen nach US-Börsenschluss gelten als Stimmungstest für die gesamte KI-Lieferkette.
Leerverkäufer ziehen sich teilweise zurück
Marshall Wace baut ab, Adage bleibt mit 0,59 Prozent dabei.
Hohe Schwankungen
Zwischen Mittag und Schluss schwankte die Aktie um fast 2 Prozentpunkte.
Die Marken
30 Euro als Boden, 32 bis 33 Euro als Prüfstein
Charttechnisch ist die Aixtron Aktie am Nachmittag an der Zone um 32 Euro abgeprallt. Aus Sicht der Redaktion bleibt der Bereich von 32 bis 33 Euro der erste Prüfstein, darüber liegt der Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag bei 33,71 Euro. Nach unten ist die runde Marke von 30 Euro die wichtigste Unterstützung, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, rund 8 Prozent unter dem Schlusskurs. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie schnell sich das Bild drehen kann. Das sind Beobachtungsmarken der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Von 39 bis 52,50 Euro: die Häuser bleiben gespalten
JPMorgan sieht die Aktie bei „Overweight“ mit 52,50 Euro, Kepler Cheuvreux nennt mit „Kaufen“ 44 Euro, die Deutsche Bank 42 Euro. Zurückhaltender ist Berenberg, das bei „Halten“ und 39 Euro bleibt. Laut Investing.com raten 11 von 15 erfassten Analysten zum Kauf. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Rutsch vom Montag kauften Anleger Chipwerte zurück, gestützt von JPMorgan und dem Abbau einer Short-Position durch Marshall Wace. Am Nachmittag schmolz das Plus vor den Nvidia-Zahlen, zum Xetra-Schluss blieben 0,29 Prozent bei 31,32 Euro.
Warum hat die Aktie ihr Mittagsplus abgegeben?
Am Nachmittag setzte ein breiter Risikoabbau ein. Steigende Anleiherenditen und die Nervosität vor Nvidia belasteten den gesamten Technologiesektor.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Aixtron Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist AIXA, die ISIN lautet DE000A0WMPJ6.
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