Die Aixtron Aktie hat am Dienstag einen großen Teil ihres Erholungsversuchs wieder abgegeben. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 31,32 Euro, nur noch 9 Cent oder 0,29 Prozent über dem Vortagesschluss von 31,23 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Für einen Platz unter den fünf größten TecDAX Gewinnern reicht das trotzdem, denn der Technologieindex fiel um 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte. Am Mittag war Aixtron mit einem Plus von 2,15 Prozent bei 31,90 Euro noch der stärkste Wert im Index gewesen. Der Nachmittag hat aus der Gegenbewegung eine Seitwärtsbewegung gemacht.