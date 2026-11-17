Charttechnisch hat die Aixtron Aktie mit dem Plus am Mittag einen Teil des Montagsverlusts aufgeholt, liegt aber noch rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag bei 33,71 Euro. Aus Sicht der Redaktion ist die Zone um 32 bis 33 Euro der erste Prüfstein: Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde den Rücksetzer der vergangenen Tage neutralisieren. Nach unten bleibt die runde Marke von 30 Euro im Blick, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, gut 9 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Das sind Beobachtungsmarken der Redaktion, keine Prognose.