Die Aixtron Aktie schlägt am Dienstagmittag zurück. Um 13:22 Uhr notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers auf Xetra bei 31,90 Euro, ein Plus von 0,67 Euro oder 2,15 Prozent gegenüber dem Montagsschluss von 31,23 Euro. Damit ist Aixtron am Mittag der größte TecDAX Gewinner – und das in einem Index, der zur selben Zeit 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte verliert. Einen Tag nach dem Ausverkauf im Chipsektor, bei dem die Aixtron Aktie noch zu den TecDAX Verlierern gehört hatte, wagen Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Abend einen ersten Schritt zurück.
Aixtron Aktie: TecDAX Gewinner – Chip-Erholung am Mittag vor den Nvidia-Zahlen, hält die Gegenbewegung bis heute Abend?
Die Aixtron Aktie ist am Mittag der größte TecDAX Gewinner: Plus 2,15 Prozent auf 31,90 Euro auf Xetra, während der Index nachgibt. Nach dem Rutsch vom Montag kaufen Anleger Chipwerte zurück, JPMorgan bestätigt sein Kursziel von 52,50 Euro. Was hinter der Erholung steckt, welche Marken zählen und warum die Nvidia-Zahlen am Abend den Ausschlag geben dürften.
Der Auslöser
Chipwerte erholen sich: warum Aixtron vorne liegt
Ein einzelnes Unternehmensereignis steht hinter dem Plus nicht. Es ist die Gegenbewegung eines ganzen Sektors – und Aixtron führt sie im TecDAX an.
Der Vormittag begann noch schwach. Vorbörslich wurde die Aixtron Aktie bei Lang & Schwarz um 7:32 Uhr bei 30,72 Euro gehandelt, um 9:45 Uhr lag sie auf Xetra mit 30,83 Euro noch 1,28 Prozent im Minus. Danach drehte das Papier ins Plus. Mit Aixtron erholten sich auch die übrigen Halbleiterwerte im Index: PVA TePla gewann am Mittag 1,71 Prozent, SUSS MicroTec 1,56 Prozent, Jenoptik 0,78 Prozent. Belastet wurde der TecDAX dagegen von Softwarewerten wie SAP, Nemetschek und IONOS sowie von Evotec.
Für die Erholung spricht vor allem die Vorgeschichte. Am Montag hatte die Aixtron Aktie auf Xetra 2,83 Prozent verloren, nachdem US-Chipwerte unter Druck geraten waren. Eine Ad-hoc-Mitteilung oder neue Unternehmenszahlen gibt es heute nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen Anleger das gedrückte Kursniveau für Rückkäufe und positionieren sich vorsichtig für die Nvidia-Zahlen, die nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit erwartet werden. Dass die Erholung mit dem Software-Sektor nicht Schritt hält, spricht dafür, dass gezielt Chipwerte gekauft werden – nicht der Technologiemarkt insgesamt.
Gegenbewegung nach dem Rutsch
Nach dem Minus vom Montag bietet das gedrückte Niveau Raum für eine technische Erholung.
Rückenwind von JPMorgan
Die US-Bank hat in der Nacht ihr Overweight-Votum und das Kursziel von 52,50 Euro bestätigt.
Sektor statt Einzelwert
Auch PVA TePla, SUSS MicroTec und Jenoptik legen zu, während Softwarewerte den TecDAX belasten.
Das Geschäft
Aixtron Aktie als TecDAX Gewinner: volle Bücher als Fundament
Fundamental hat die Aixtron Aktie (Kürzel AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) Argumente. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 183,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 56,7 Millionen Euro. Der Anlagen-Auftragsbestand erreichte 549,4 Millionen Euro. Für 2026 bestätigte das Management einen Umsatz von 560 Millionen Euro mit einer Spanne von 30 Millionen Euro nach oben und unten, eine Bruttomarge von rund 42 Prozent und eine operative Marge von 17 bis 20 Prozent.
Getrieben wird das Geschäft von der Optoelektronik. Auf Aixtron-Anlagen entstehen Laser und Fotodioden, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Dazu kommen Leistungshalbleiter aus Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Genau diese beiden Felder hebt auch JPMorgan hervor.
Die Marken
30 Euro als Boden, 33 Euro als Prüfstein
Charttechnisch hat die Aixtron Aktie mit dem Plus am Mittag einen Teil des Montagsverlusts aufgeholt, liegt aber noch rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag bei 33,71 Euro. Aus Sicht der Redaktion ist die Zone um 32 bis 33 Euro der erste Prüfstein: Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde den Rücksetzer der vergangenen Tage neutralisieren. Nach unten bleibt die runde Marke von 30 Euro im Blick, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, gut 9 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die 52-Wochen-Spanne von 16,07 bis 62,66 Euro zeigt, wie stark die Aktie schwankt. Das sind Beobachtungsmarken der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Von 39 bis 52,50 Euro: die Häuser sind gespalten
JPMorgan-Analyst Craig A. McDowell hat am Montagabend sein Overweight-Votum mit einem Kursziel von 52,50 Euro bestätigt. Laut dpa-AFX sieht er positive Signale aus der Berichtssaison für Optoelektronik und Energiemanagement. Kepler Cheuvreux nennt mit „Kaufen“ 44 Euro, die Deutsche Bank mit „Kaufen“ 42 Euro. Zurückhaltender ist Berenberg: Das Haus bleibt bei „Halten“ und hatte das Ziel Ende Oktober auf 39 Euro gesenkt. Laut Investing.com raten 11 von 15 erfassten Analysten zum Kauf, 4 zum Halten. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Rutsch vom Montag erholen sich die Chipwerte im TecDAX. Aixtron führt die Gegenbewegung an, gestützt von der bestätigten Kaufempfehlung von JPMorgan. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht.
Wo notiert die Aixtron Aktie am Mittag?
Um 13:22 Uhr auf Xetra bei 31,90 Euro, ein Plus von 2,15 Prozent.
Welche Rolle spielen die Nvidia-Zahlen?
Nvidia berichtet heute nach US-Börsenschluss. Die Zahlen gelten als Stimmungstest für die gesamte KI-Lieferkette, zu der Anleger auch Aixtron zählen.
Welche ISIN hat die Aixtron Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0WMPJ6, das Kürzel auf Xetra ist AIXA.
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