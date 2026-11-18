Nach dem schwachen Dienstag, an dem der europäische Technologiesektor auf den tiefsten Stand seit dem Sommer fiel, erholen sich KI-Zulieferer im Nachgang der Nvidia-Zahlen. Nvidia hat Umsatz und Gewinn laut dpa-AFX klar über den Erwartungen ausgewiesen, die nachbörslichen Gewinne schmolzen allerdings von bis zu fünf auf rund zwei Prozent. Dass die Aixtron Aktie kräftiger steigt als der Index, liegt nach Einschätzung der Redaktion an ihrem Profil als Hochbeta-Wert: Sie fällt in schwachen Phasen stärker und holt in Erholungen schneller auf.