Die AIXTRON Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten TecDAX Gewinnern. Im Xetra-Handel legt das Papier des Anlagenbauers gegen 9:42 Uhr um 3,48 Prozent auf 32,41 Euro zu und liegt damit auf Rang zwei im Index. Einen eigenen Auslöser nennt kein Börsenbericht: Die AIXTRON Aktie läuft mit der Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen.
AIXTRON Aktie: TecDAX Gewinner - KI-Zulieferer erholen sich nach Nvidia, trägt der Rebound über die 32-Euro-Marke?
Die AIXTRON Aktie steigt am Mittwochmorgen um 3,48 Prozent auf 32,41 Euro und ist damit zweitgrößter TecDAX Gewinner. Konkrete Unternehmensnachrichten gibt es nicht, die Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen trägt den Kurs. Hintergründe, Zahlen, Marken und Analystenstimmen.
Der Auslöser
Sektor statt Schlagzeile: Aixtron Aktie im Sog der KI-Werte
Konkrete Neuigkeiten von Aixtron selbst gibt es heute nicht, der Kurs folgt dem Sektor.
Nach dem schwachen Dienstag, an dem der europäische Technologiesektor auf den tiefsten Stand seit dem Sommer fiel, erholen sich KI-Zulieferer im Nachgang der Nvidia-Zahlen. Nvidia hat Umsatz und Gewinn laut dpa-AFX klar über den Erwartungen ausgewiesen, die nachbörslichen Gewinne schmolzen allerdings von bis zu fünf auf rund zwei Prozent. Dass die Aixtron Aktie kräftiger steigt als der Index, liegt nach Einschätzung der Redaktion an ihrem Profil als Hochbeta-Wert: Sie fällt in schwachen Phasen stärker und holt in Erholungen schneller auf.
Hintergrund
Laser für Rechenzentren: das Geschäft hinter der Aixtron Aktie
Aixtron (Symbol AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) baut MOCVD-Anlagen, mit denen Halbleiterschichten für Verbindungshalbleiter aufgebracht werden. Der aktuell wichtigste Treiber ist die Optoelektronik, vor allem Laserbauteile für schnelle Datenverbindungen in KI-Rechenzentren. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang laut Unternehmen um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Vorab hatte Aixtron einen Umsatz von rund 184 Millionen Euro und ein EBIT von rund 57 Millionen Euro gemeldet. Die Jahresprognose von 560 Millionen Euro Umsatz (plus/minus 30 Millionen) wurde bestätigt. Zudem investiert Aixtron rund 40 Millionen Euro in ein Werk in Malaysia, das Ende 2027 anlaufen und die Kapazität um etwa ein Fünftel erhöhen soll.
Auftragseingang verdoppelt
Das dritte Quartal brachte mehr als doppelt so viele Bestellungen wie ein Jahr zuvor.
Optoelektronik dominiert
Laserbauteile für KI-Verbindungen sind der größte Auftragstreiber, auch Lumentum bestellte im Mai mehrere Anlagen.
Prognose bestätigt
Der Umsatz soll 2026 bei 560 Millionen Euro liegen, mit einer Bandbreite von 30 Millionen.
Die Marken
Aixtron Aktie: 30 und 35 Euro im Blick
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 16,31 Euro bis 60,22 Euro und zeigt, wie stark der Wert schwankt. Als Einschätzung der Redaktion bildet die runde Marke von 30 Euro die erste Unterstützung, über der sich die Erholung halten muss. Nach oben wäre die Zone um 35 Euro die nächste Hürde. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Mehrheit positiv: Ziele von 39 bis 42 Euro
Die Deutsche Bank hat Aixtron zuletzt von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Ziel von 44 auf 42 Euro gesetzt, Berenberg bleibt bei „Halten“ mit 39 Euro, MPCM stuft auf „Kaufen“ mit 42 Euro. Von neun erfassten Häusern raten sechs zum Kauf, drei zum Halten, im Schnitt liegt das Ziel bei 42 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Gewinner?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aixtron Aktie profitiert von der Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen und von Käufen nach dem schwachen Dienstag.
Was macht Aixtron?
Aixtron baut Anlagen zur Beschichtung von Halbleitern, aktuell besonders für Laser in KI-Rechenzentren.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Aixtron Aktie?
Deutsche Bank und MPCM nennen 42 Euro, Berenberg 39 Euro. Der Durchschnitt liegt bei 42 Euro.
Welche Marke ist wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion die 30-Euro-Marke nach unten und die Zone um 35 Euro nach oben.
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