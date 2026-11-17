Die Aixtron Aktie hat sich am Abend gefangen. Auf Tradegate notierte das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers um 21:03 Uhr bei 31,33 Euro, ein Plus von 28 Cent oder 0,90 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit gehört Aixtron im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang vier. Der Kurs liegt praktisch auf dem Niveau des Xetra-Schlusses von 31,32 Euro: Nach dem Rückschlag am Nachmittag gab es am Abend keinen weiteren Abgabedruck. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent im Minus bei 3.991,40 Punkten.
Aixtron Aktie: TecDAX Gewinner im Späthandel – stabil über 31 Euro, während die Wall Street wackelt, wird die Nvidia-Nacht zum Befreiungsschlag?
Die Aixtron Aktie hält im Späthandel ihr Niveau: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 31,33 Euro, 0,90 Prozent mehr als am Vortag, und zählt damit zu den fünf größten TecDAX Gewinnern. Am Mittag noch Spitzenreiter, am Abend ein Wert mit ruhiger Hand vor den Nvidia-Zahlen. Was trägt, was bremst und welche Marken zählen.
Der Abend
Aixtron Aktie als TecDAX Gewinner: Ruhe vor dem Nvidia-Sturm
Am Mittag Spitzenreiter, am Nachmittag fast alles wieder abgegeben, am Abend stabil: Aixtron wartet wie der ganze Sektor auf ein Signal aus Kalifornien.
In New York gaben die Indizes am frühen Abend jeweils mehr als 1 Prozent nach, auch die Nvidia-Aktie lag vor ihren Quartalszahlen im Minus. Für Aixtron besonders relevant: Optikwerte wie Coherent und Lumentum, Kunden aus dem Umfeld der Datenübertragung per Licht, gaben anfängliche Gewinne wieder ab, nachdem Berichte über geplante US-Importbeschränkungen für chinesische Optikausrüstung für Rechenzentren die Runde machten. Dass Aixtron im Späthandel trotzdem stabil blieb, wertet die Redaktion als Zeichen, dass vor dem Nvidia-Bericht gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit kaum jemand neue Positionen eingehen wollte.
Stützend wirken zwei Signale vom Wochenbeginn. Der Hedgefonds Marshall Wace hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November von 0,67 auf 0,57 Prozent reduziert, Adage Capital hält weiter 0,59 Prozent. Zudem hatte JPMorgan am Montagabend das Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 52,50 Euro bestätigt.
Das Geschäft
Volle Bücher dank Optoelektronik für KI-Rechenzentren
Fundamental hat die Aixtron Aktie (Kürzel AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) Argumente. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 183,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 56,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand für Anlagen erreichte 549,4 Millionen Euro. Für 2026 bestätigte das Management einen Umsatz von 560 Millionen Euro plus oder minus 30 Millionen Euro bei einer operativen Marge von 17 bis 20 Prozent. Treiber sind Anlagen für Laser und Fotodioden, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen.
Nvidia als Stimmungstest
Der Ausblick des KI-Chipriesen entscheidet mit über die Richtung der Zulieferer am Mittwoch.
Optik-Debatte in den USA
Berichte über Importbeschränkungen für chinesische Optikausrüstung bewegen den Teilsektor.
Weniger Leerverkäufer
Marshall Wace hat seine Short-Position verkleinert.
Die Marken
30 Euro als Boden, 32 bis 33 Euro als Prüfstein
Charttechnisch bewegt sich die Aixtron Aktie in einer engen Spanne. Aus Sicht der Redaktion bleibt der Bereich von 32 bis 33 Euro, an dem die Aktie am Mittag abprallte, der erste Prüfstein. Darüber liegt der Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag bei 33,71 Euro. Nach unten ist die runde Marke von 30 Euro die wichtigste Unterstützung, darunter das Novembertief bei 28,93 Euro, knapp 8 Prozent unter dem Abendkurs. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Von 39 bis 52,50 Euro: die Häuser bleiben gespalten
JPMorgan sieht die Aktie bei „Overweight“ mit 52,50 Euro, Kepler Cheuvreux nennt 44 Euro, die Deutsche Bank 42 Euro. Zurückhaltender ist Berenberg mit „Halten“ und 39 Euro. Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Warum ist die Aixtron Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Rutsch vom Montag kauften Anleger Chipwerte zurück, gestützt von JPMorgan und dem Abbau einer Short-Position. Im Späthandel hielt die Aktie ihr Niveau und lag um 21:03 Uhr 0,90 Prozent im Plus bei 31,33 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Aixtron Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist AIXA, die ISIN lautet DE000A0WMPJ6.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die 30-Euro-Marke als Boden und die Zone um 32 bis 33 Euro als Hürde.
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