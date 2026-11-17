Die Aixtron Aktie hat sich am Abend gefangen. Auf Tradegate notierte das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers um 21:03 Uhr bei 31,33 Euro, ein Plus von 28 Cent oder 0,90 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit gehört Aixtron im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang vier. Der Kurs liegt praktisch auf dem Niveau des Xetra-Schlusses von 31,32 Euro: Nach dem Rückschlag am Nachmittag gab es am Abend keinen weiteren Abgabedruck. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent im Minus bei 3.991,40 Punkten.