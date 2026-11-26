Kein anderer TecDAX-Wert hat seit Montag so viel verloren. Am Montag war die AIXTRON Aktie mit dem Markt gestiegen, nachdem Jensen Huang an die Nvidia-Spitze zurückgekehrt war. Am Dienstag folgte der Einbruch: Die UBS stufte die Aktie ab, der Kurs fiel zweistellig. Analyst Harry Blaiklock erwartet zwar ein sehr starkes Jahr 2027, hält die Wachstumsannahmen des Marktes für die Zeit danach aber für zu hoch. Statt rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr bis 2029 sieht er etwa 18 Prozent.

Am Mittwoch verstärkte der weltweite Chip-Ausverkauf den Druck. Vom Montagsschluss bei rund 32 Euro bis zum Mittwochsschluss bei 25,51 Euro summierte sich das Minus auf rund 20 Prozent. Eine gute Nachricht ging dabei unter: Nokia hat weitere Anlagen des Typs G10-AsP für seine Photonikfertigung bestellt, die Lieferung ist für 2027 vorgesehen.