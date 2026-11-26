Der Prügelknabe der Woche hebt den Kopf: Die AIXTRON Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,65 Prozent auf 26,44 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Mit einem Xetra-Umsatz von 2 Millionen Euro in den ersten zehn Minuten gehört der Anlagenbauer aus Herzogenrath zu den meistgehandelten Werten im Index.
AIXTRON Aktie: TecDAX Gewinner – erster Lichtblick nach 20 Prozent Absturz in zwei Tagen
Die AIXTRON Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,65 Prozent auf 26,44 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach der UBS-Abstufung und dem Chip-Ausverkauf setzt eine Gegenbewegung ein. Der größte Verlierer der Woche bleibt angeschlagen.
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
Die Erholung kommt von außen. An der Wall Street hatte der Halbleiterindex SOX am Mittwoch im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren, bevor er einen großen Teil des Rückgangs aufholte. Der Nasdaq 100 schloss nach einem zwischenzeitlichen Minus von knapp 5 Prozent nur 0,64 Prozent schwächer. Asiens Chipwerte legten am Donnerstag zu, der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher.
Reuters nennt Aixtron neben Infineon und Suss Microtec unter den gefragten Technologiewerten des Morgens. Die Logik dahinter ist einfach: Wer am stärksten gefallen ist, wird bei einer Gegenbewegung zuerst gekauft.
Die Woche, in der alles zusammenkam
Kein anderer TecDAX-Wert hat seit Montag so viel verloren. Am Montag war die AIXTRON Aktie mit dem Markt gestiegen, nachdem Jensen Huang an die Nvidia-Spitze zurückgekehrt war. Am Dienstag folgte der Einbruch: Die UBS stufte die Aktie ab, der Kurs fiel zweistellig. Analyst Harry Blaiklock erwartet zwar ein sehr starkes Jahr 2027, hält die Wachstumsannahmen des Marktes für die Zeit danach aber für zu hoch. Statt rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr bis 2029 sieht er etwa 18 Prozent.
Am Mittwoch verstärkte der weltweite Chip-Ausverkauf den Druck. Vom Montagsschluss bei rund 32 Euro bis zum Mittwochsschluss bei 25,51 Euro summierte sich das Minus auf rund 20 Prozent. Eine gute Nachricht ging dabei unter: Nokia hat weitere Anlagen des Typs G10-AsP für seine Photonikfertigung bestellt, die Lieferung ist für 2027 vorgesehen.
Was jetzt für die AIXTRON Aktie zählt
Stabilisierung über 25 Euro
Der Mittwochsschluss von 25,51 Euro markiert das Tief der Bewegung. Darunter würde der Abwärtstrend weiterlaufen.
Reaktion anderer Analysten
Ob weitere Häuser der skeptischen Sicht folgen oder widersprechen, dürfte den Kurs in den kommenden Tagen prägen.
Aufträge aus der Optoelektronik
Bestellungen wie die von Nokia sind der Gegenbeweis, den die Aktie braucht.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nokia Oyj: ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOA3, US-Handelssymbol NOK
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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