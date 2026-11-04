AIXTRON Aktie stürzt um fast 5% ab: Marshall Wace zieht sich weiter zurück - wissen die Hedgefonds mehr?

Der deutliche Kursverlust der AIXTRON-Aktie macht die jüngste Positionssenkung von Marshall Wace besonders interessant. Mit einem Minus von 4,92 Prozent auf 32,44 Euro zeigt die Aktie aktuell eine ausgeprägte Schwäche. Gleichzeitig reduziert ein bedeutender institutioneller Leerverkäufer seine Netto-Leerverkaufsposition um nahezu zehn Prozent gegenüber dem vorherigen Engagement. Auf den ersten Blick könnte dies widersprüchlich erscheinen, denn die Verringerung einer klassischen Short-Position kann mit Käufen zur Eindeckung zuvor leerverkaufter Aktien verbunden sein. Solche Käufe können grundsätzlich unterstützend auf den Aktienkurs wirken. Allerdings bedeutet eine Positionsreduzierung nicht automatisch, dass dadurch eine größere Kurssteigerung ausgelöst wird. Entscheidend sind das Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen, die Marktliquidität und die allgemeine Nachfrage nach der Aktie. Wenn andere Marktteilnehmer gleichzeitig umfangreiche Aktienbestände verkaufen, können mögliche Eindeckungskäufe institutioneller Leerverkäufer vollständig überlagert werden. Auch ist nicht bekannt, zu welchen Zeitpunkten Marshall Wace seine Position tatsächlich angepasst hat und welche Handelsgeschäfte dafür verantwortlich waren. Deshalb lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Positionssenkung und dem aktuellen Tagesverlust nachweisen. Für Anleger ist vielmehr entscheidend, ob die jüngste Kursschwäche durch eine Veränderung der fundamentalen Erwartungen ausgelöst wurde oder ob kurzfristige Marktbewegungen eine größere Rolle spielen. Sollte sich die wirtschaftliche Perspektive von AIXTRON verbessern, könnten institutionelle Leerverkäufer ihre Positionen weiter reduzieren. Daraus könnte zusätzliche Nachfrage entstehen, die eine Kurserholung unterstützt. Ein Short Squeeze wäre grundsätzlich denkbar, wenn mehrere Leerverkäufer gleichzeitig zu Eindeckungskäufen gezwungen würden. Allerdings reichen die derzeit bekannten Positionen allein nicht aus, um ein solches Szenario als wahrscheinlich einzustufen. Dafür wären zusätzliche Informationen über die aktuelle gesamte Short-Quote, die Handelsvolumina, die Kosten der Aktienleihe und die Positionierung weiterer Investoren erforderlich. Die spannende Frage lautet deshalb: Ist die jüngste Reduzierung von Marshall Wace lediglich eine normale Anpassung des Risikomanagements oder könnte sie ein erster Hinweis darauf sein, dass einzelne Hedgefonds ihre Short-Strategie bei AIXTRON zunehmend überdenken?