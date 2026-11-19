Anthropic hat seine Aktien zu 83 US-Dollar platziert, über der angepeilten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Die Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen Dollar, der Emissionserlös bei 81,3 Milliarden Dollar. Der Handel an der Nasdaq beginnt am Nachmittag. Für die gesamte KI-Lieferkette ist das ein Signal: Wenn Anleger bereit sind, für einen Modellbauer solche Summen zu zahlen, bleibt der Hunger nach Rechenleistung und damit nach Chips, Rechenzentren und Fertigungsanlagen intakt.

AIXTRON liefert Anlagen zur Beschichtung von Halbleitern, die in Leistungselektronik, Optik und Rechenzentrumstechnik stecken. Das Geschäft hängt am Investitionszyklus der Chipbranche – und der wiederum an der Frage, ob der KI-Boom weitergeht. Genau darüber war die Branche in den vergangenen Tagen unsicher geworden.