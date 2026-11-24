Gute Nachricht, schlechter Tag: Nokia hat bei AIXTRON mehrere Folgeaufträge für Anlagen des Typs G10-AsP erteilt, die Auslieferung erfolgt im Laufe des Jahres 2027. Trotzdem rutscht die AIXTRON Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, FSE: AIXA) am Dienstag im frühen Handel um 7,76% auf 29,56 Euro ab und ist damit Schlusslicht im TecDAX. Auslöser ist nicht Nokia, sondern UBS: Das Haus hat die AIXTRON Aktie von Neutral auf Sell abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Die AIXTRON Aktienprognose steht damit zwischen starken Auftragsbüchern und der Frage, wie lange der Zyklus trägt.
AIXTRON Aktie Prognose: Nokia-Folgeaufträge treffen auf UBS-Abstufung - was ist der Zyklus noch wert?
Nokia bestellt mehrere G10-AsP-Anlagen nach, doch die AIXTRON Aktie fällt um rund 8%: UBS stuft auf Sell ab und senkt das Kursziel auf 24 Euro. Die AIXTRON Aktienprognose im Überblick.
Nachricht des Tages
Nokia bestellt nach
Die Anlagen kommen bei photonischen integrierten Schaltkreisen auf Indiumphosphid (InP) zum Einsatz, die für kohärente Optik und KI-Rechenzentren gebraucht werden. Es sind Folgeaufträge zur ersten G10-AsP, die Nokia 2025 installiert hat.
Technik
Die Anlage arbeitet mit 150-mm-InP-Wafern. Laut AIXTRON verbessert sie die Homogenität der Schichten um bis zu den Faktor 4, dazu kommen automatisiertes Be- und Entladen und integrierte Reinigung.
Markt
AIXTRON verweist auf eine Prognose der YOLE Group, nach der der Lasermarkt für KI-Infrastruktur von 2,3 Mrd. USD (2025) auf 43,5 Mrd. USD (2031) wächst. Das ist eine Marktprognose, keine Tatsache.
Lücke
Weder Stückzahl noch Auftragswert noch Marge wurden genannt. Die Ergebniswirkung lässt sich daher nicht beziffern.
Die Abstufung
UBS sagt: Der Markt preist zu viel ein
Laut dpa-AFX begründet UBS-Analyst Harry Blaiklock die Abstufung so: 2027 werde ein starkes Jahr, ab 2028 rechne er aber mit einem langsameren Ausbau der Laserkapazitäten. Der Markt preise bis 2029 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30% pro Jahr ein, er selbst erwarte nur 18%. Das ist die Position eines Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de.
Zahlen
Q3 2026: Aufträge mehr als verdoppelt
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Q4 nötig (Mitte)
|Umsatz
|560 Mio. € (±30 Mio. €)
|201,9 Mio. €
|Bruttomarge
|rund 42%
|-
|EBIT-Marge
|17 bis 20%
|-
Die Q4-Werte sind eine Rechnung der Redaktion aus Prognose und neun Monaten, keine Unternehmensprognose.
Quelle: AIXTRON, bestätigte Prognose 2026
Der Auftragseingang stieg von 171,4 Mio. Euro im ersten über 214,5 Mio. Euro im zweiten auf 274,9 Mio. Euro im dritten Quartal und lag klar über dem Konsens. Rund 68% der Anlagenaufträge entfielen auf Optoelektronik. Die Bruttomarge von 48% im Q3 dürfte sich im Q4 wegen des ungünstigeren Mix nicht wiederholen, die Lieferkette könnte das Wachstum 2027 begrenzen. Der hohe Free Cashflow nach neun Monaten (289,9 Mio. Euro) beruht vor allem auf Kundenanzahlungen.
Analysten
Die AIXTRON Aktienprognose der Banken
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|UBS
|Sell (zuvor Neutral)
|24,00 €
|24.11.2026
|Berenberg
|Hold
|39,00 €
|Ende Oktober 2026
|Deutsche Bank
|Buy
|42,00 €
|30.10.2026
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|44,00 €
|02.11.2026
|Jefferies
|Buy
|44,00 €
|November 2026
|Citi
|Buy
|50,00 €
|19.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|52,50 €
|November 2026
Quelle: dpa-AFX-Analyser, Investing.com; Stand 24.11.2026
Der Konsens lag vor der UBS-Abstufung bei 47,45 Euro (11 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen, keine Verkaufsempfehlung). Mit UBS reicht die Spanne jetzt von 24 bis 77 Euro. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Chartbild
Wie steht die AIXTRON Aktie technisch da?
Beschreibend: Der Rekordschlusskurs lag am 22. Juni bei 60,42 Euro, seither hat sich die AIXTRON Aktie halbiert. Am Vortag schloss sie bei 32,04 Euro (+8,9%). Unterstützung gibt es bei rund 29,5 Euro und am November-Tief von 27,78 Euro, Widerstände liegen bei 31,4 bis 32 Euro und rund 36 Euro.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum fällt die AIXTRON Aktie heute? Wegen der UBS-Abstufung auf Sell mit Kursziel 24 Euro, nicht wegen der Nokia-Aufträge.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen sollen laut broker-test.de am 4. März 2027 erscheinen (Sekundärquelle, nicht bestätigt).
Wie lautet die AIXTRON Aktienprognose der Analysten? Vor der UBS-Abstufung überwiegend Kaufen bei einem Durchschnittsziel von rund 47 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.