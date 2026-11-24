Gute Nachricht, schlechter Tag: Nokia hat bei AIXTRON mehrere Folgeaufträge für Anlagen des Typs G10-AsP erteilt, die Auslieferung erfolgt im Laufe des Jahres 2027. Trotzdem rutscht die AIXTRON Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, FSE: AIXA) am Dienstag im frühen Handel um 7,76% auf 29,56 Euro ab und ist damit Schlusslicht im TecDAX. Auslöser ist nicht Nokia, sondern UBS: Das Haus hat die AIXTRON Aktie von Neutral auf Sell abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Die AIXTRON Aktienprognose steht damit zwischen starken Auftragsbüchern und der Frage, wie lange der Zyklus trägt.