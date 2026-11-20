Was ist das neue Citi-Kursziel für die AIXTRON-Aktie?

Die Citi hat das Kursziel am 19.11.2026 von 61 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung "Buy" bestätigt.

Wie lautet die AIXTRON-Aktie Prognose für die nächsten Wochen?

Ohne eigenen Kurstreiber dürfte die Aktie nach Einschätzung der Redaktion zwischen 30 und 35 Euro schwanken. Entscheidend sind die KI-Stimmung und die US-Exportpolitik.

Wie fielen die AIXTRON-Quartalszahlen aus?

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122% auf 274,9 Millionen Euro, die operative Marge lag bei 31%. Die Jahresprognose von rund 560 Millionen Euro Umsatz wurde bestätigt.

Welche Chartmarken sind für die AIXTRON-Aktie wichtig?

Die 30-Euro-Marke als Unterstützung und die Zone um 35 Euro als erste Hürde nach oben.

Wann legt AIXTRON die nächsten Zahlen vor?

Der Geschäftsbericht für 2026 ist für den 4. März 2027 angekündigt.