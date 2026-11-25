AIXTRON Aktie: Der Ausverkauf geht weiter – nur noch 2,26 Euro über dem Kursziel der UBS

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:25 2 Min.

Die AIXTRON Aktie fällt am Mittwochmorgen um weitere 2,05 Prozent auf 26,26 Euro und gehört erneut zu den MDAX Verlierern. Nach dem Minus von 16 Prozent am Dienstag kommt keine Erholung. Das UBS-Kursziel von 24 Euro rückt näher.

Bild: AIXTRON SE

Keine Atempause für AIXTRON. Die Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 26,26 Euro, ein Minus von 2,05 Prozent. Am Dienstag hatte der Anlagenbauer aus Herzogenrath bereits 16,32 Prozent verloren. Die AIXTRON Aktie ist damit den zweiten Tag in Folge unter den MDAX Verlierern. Kurs der AIXTRON Aktie 26,26 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -2,05 % Verlust am Dienstag -16,32 % Kursziel der UBS (Sell) 24 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; UBS laut dpa-AFX Der Auslöser Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Verlierer weiter fällt Die AIXTRON Aktie knüpft an den Kursrutsch vom Dienstag an. Ausgelöst hatte ihn die UBS, die das Votum von Neutral auf Sell senkte und das Kursziel von 50 auf 24 Euro mehr als halbierte. Der Abstand zu diesem Ziel beträgt nur noch 2,26 Euro (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hinzu kommt das Umfeld. In Asien setzen sich die Verkäufe bei Chipwerten fort, nachdem die Rally um die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verpufft ist. Der Schlusskurs vom Dienstag war bereits der niedrigste seit Ende Februar. Die Gegenstimmen Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv Die UBS steht mit ihrem Urteil weitgehend allein. Nach Daten von Investing.com raten 11 Analysten zum Kauf und 4 zum Halten, das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei 47,45 Euro. JPMorgan hatte am 17. November Overweight mit 52,50 Euro bestätigt. Was für die AIXTRON Aktie sprechen könnte Mehrheit der Analysten rät zum Kauf

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Keine Gegenbewegung nach dem Absturz Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie findet nach dem Einbruch vom Dienstag noch keinen Boden. Bemerkenswert ist, wie nah der Kurs bereits am pessimistischsten Kursziel liegt. Die Richtung bestimmt derzeit der Chipsektor, nicht das Unternehmen. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum fällt die AIXTRON Aktie heute weiter?

Die Aktie setzt den Kursrutsch nach der UBS-Abstufung fort. Zudem fallen Chipwerte in Asien. Ist die AIXTRON Aktie MDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 2,05 Prozent gehört sie am Morgen erneut zu den MDAX Verlierern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie bleibt MDAX Verlierer und nähert sich dem UBS-Kursziel von 24 Euro. Eine Gegenbewegung bleibt vorerst aus.

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