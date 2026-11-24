Was am Montag aufgebaut wurde, gibt die AIXTRON Aktie am Dienstag wieder her. Um 12:40 Uhr kostet das Papier des Anlagenbauers aus Herzogenrath 28,79 Euro, ein Minus von 10,14 Prozent. Damit ist AIXTRON hinter Aurubis der zweite große MDAX Verlierer des Tages.
AIXTRON Aktie: MDAX Verlierer am Mittag – UBS stuft auf Verkaufen und halbiert das Kursziel
Die AIXTRON Aktie fällt am Dienstagmittag um 10,14 Prozent auf 28,79 Euro und ist zweitgrößter MDAX Verlierer. UBS senkt das Votum auf Sell und das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Die Rally vom Montag ist damit weg.
Der Auslöser
UBS dreht das Urteil über die AIXTRON Aktie um 180 Grad
Die Bank UBS hat AIXTRON von Neutral auf Sell abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Analyst Harry Blaiklock sieht bei der AIXTRON Aktie nach der jüngsten Kurserholung wenig Luft nach oben. Das neue Ziel liegt gut 16 Prozent unter dem Kurs von 28,79 Euro (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Kern der Skepsis: Die Sorge gilt dem Wachstum ab 2028. Nach Berechnungen von UBS preist der Markt bis 2029 ein Wachstum von etwa 30 Prozent ein, die Bank selbst rechnet nur mit rund 18 Prozent. Wer so viel Wachstum bezahlt, muss laut dieser Sicht auch liefern. Genau das zieht die AIXTRON Aktie am Dienstag nach unten.
Der Kontext
Die Montags-Rally ist wieder verpufft
Am Montag hatte die AIXTRON Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang an die Märkte um rund 8,9 Prozent zugelegt. Diese Gewinne sind nun weg. Auch der Chipsektor insgesamt gibt am Dienstag nach, was den Druck auf den MDAX Verlierer erhöht. Operativ gab es zuletzt auch Positives: Nokia hat Folgeaufträge für G10-AsP-Anlagen von AIXTRON erteilt, die für Laserchips in der Datenübertragung gebraucht werden.
Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie zeigt, wie nervös der Markt bei Wachstumswerten ist. Eine einzelne Abstufung genügt, um die Gewinne eines ganzen Tages zu tilgen. Ob UBS mit der vorsichtigen Sicht richtig liegt, entscheiden die Auftragseingänge der nächsten Quartale.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum fällt die AIXTRON Aktie heute?
UBS hat das Votum von Neutral auf Sell gesenkt und das Kursziel von 50 auf 24 Euro halbiert. Zudem gibt der Chipsektor nach.
Warum ist die AIXTRON Aktie MDAX Verlierer?
Mit minus 10,14 Prozent am Mittag liegt sie auf Platz zwei der Verlierer im MDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?
ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.