Am Montag hatte die AIXTRON Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang an die Märkte um rund 8,9 Prozent zugelegt. Diese Gewinne sind nun weg. Auch der Chipsektor insgesamt gibt am Dienstag nach, was den Druck auf den MDAX Verlierer erhöht. Operativ gab es zuletzt auch Positives: Nokia hat Folgeaufträge für G10-AsP-Anlagen von AIXTRON erteilt, die für Laserchips in der Datenübertragung gebraucht werden.