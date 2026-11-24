Aus einem schlechten Vormittag ist ein schwarzer Tag geworden. Die AIXTRON Aktie beendet den Dienstag bei 26,81 Euro, ein Minus von 16,32 Prozent. Am Mittag hatte der Abschlag noch bei rund 10 Prozent gelegen. Damit ist der Anlagenbauer aus Herzogenrath am Abend der größte MDAX Verlierer, noch vor Aurubis.
AIXTRON Aktie: Minus 16 Prozent – UBS-Verkaufsurteil und Nvidia-Kater machen den Chipausrüster zum größten MDAX Verlierer
Die AIXTRON Aktie stürzt am Dienstag um 16,32 Prozent auf 26,81 Euro ab und ist am Abend der größte MDAX Verlierer. Die UBS rät zum Verkauf und halbiert das Kursziel auf 24 Euro. Am Nachmittag verschärft ein Kursrutsch bei Nvidia den Ausverkauf.
Der Auslöser
Warum die AIXTRON Aktie zum größten MDAX Verlierer wird
Der erste Schlag kam vor Handelsbeginn. UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte AIXTRON von Neutral auf Sell ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Selbst nach dem Absturz liegt dieses Ziel noch gut 10 Prozent unter dem Abendkurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Kern der Studie ist eine Wachstumsfrage. Die UBS erwartet bis 2029 ein Umsatzwachstum von 18 Prozent, während im Kurs nach ihrer Lesart rund 30 Prozent eingepreist waren. Wer so viel Zukunft bezahlt, hat wenig Puffer, wenn der Ausbau von KI-Rechenzentren langsamer läuft als erhofft. Genau diese Sorge trifft die AIXTRON Aktie.
Der zweite Schlag
Am Nachmittag kippt die Stimmung für den ganzen Sektor
Dass aus 10 Prozent Minus mehr als 16 wurden, liegt an New York. Nvidia verlor im US-Handel zeitweise 7,42 Prozent, nachdem die Aktie am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang um fast ein Drittel gestiegen war. Der Rally fehlten die Anschlusskäufe. Der MDAX schloss 1,72 Prozent tiefer bei 28.791,63 Punkten. Mit AIXTRON rutschten auch Jenoptik, Siltronic und SUSS MicroTec ab.
Unter ging eine gute Nachricht. AIXTRON meldete am selben Tag Folgeaufträge von Nokia. Auch steht die UBS mit ihrem Urteil allein: Nach Daten von Investing.com raten 11 Analysten zum Kauf und 4 zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,45 Euro. JPMorgan bestätigte am 17. November Overweight mit 52,50 Euro. Seit dem Rekordschluss von 60,42 Euro im Juni hat die AIXTRON Aktie dennoch rund 55 Prozent verloren.
Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist zum Stimmungsbarometer für KI-Hoffnungen im deutschen Nebenwertemarkt geworden. Die UBS hat eine unbequeme Frage gestellt: Wie viel Wachstum ist nach 2028 realistisch? Beantworten können sie nur Auftragseingänge. Bis dahin dürfte der Kurs stark auf Nachrichten aus den USA reagieren.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum fällt die AIXTRON Aktie heute so stark?
Die UBS hat die Aktie auf Sell abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 Euro gesenkt. Am Nachmittag belastete zusätzlich der Kursrutsch bei Nvidia.
Ist die AIXTRON Aktie der größte MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 16,32 Prozent liegt sie am Abend auf Platz eins der MDAX Verlierer.
Was sagen andere Analysten zur AIXTRON Aktie?
Laut Investing.com raten 11 Analysten zum Kauf und 4 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 47,45 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?
ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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