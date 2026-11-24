Unter ging eine gute Nachricht. AIXTRON meldete am selben Tag Folgeaufträge von Nokia. Auch steht die UBS mit ihrem Urteil allein: Nach Daten von Investing.com raten 11 Analysten zum Kauf und 4 zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,45 Euro. JPMorgan bestätigte am 17. November Overweight mit 52,50 Euro. Seit dem Rekordschluss von 60,42 Euro im Juni hat die AIXTRON Aktie dennoch rund 55 Prozent verloren.