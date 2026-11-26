Die AIXTRON Aktie startet mit Gewinnen in den Donnerstag. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 26,34 Euro, ein Plus von 0,83 Euro oder 3,25 Prozent. Damit gehört AIXTRON zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Aktie noch gut 4 Prozent verloren.
AIXTRON Aktie: Die Schnäppchenjäger sind zurück – der Chipausrüster zählt zu den MDAX Gewinnern, die Bestellungen sprechen für sich
Die AIXTRON Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,25 Prozent auf 26,34 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Nach der Erholung der US-Techwerte vom Tagestief greifen Anleger bei angeschlagenen Halbleiterwerten wieder zu.
Der Auslöser
Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut Reuters waren zum Handelsstart vor allem zuletzt angeschlagene Technologieaktien wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec gefragt. Auslöser war die Wende an der Wall Street: Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent tiefer. Experten bezeichneten die Stabilisierung laut Reuters jedoch als überwiegend charttechnisch bedingt.
Die Fundamentaldaten
Bestellungen mehr als verdoppelt
Operativ steht AIXTRON stark da. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, getrieben von Anlagen für Laser in KI-Rechenzentren. Die Umsatzprognose von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen, hat der Konzern bestätigt. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 37,50 Euro, gut 40 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist MDAX Gewinner, weil Anleger nach dem Ausverkauf Chipwerte zurückkaufen. Die Auftragslage liefert ein Fundament, die Stimmung im Sektor bleibt aber fragil.
FAQ
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?
Die US-Techwerte haben sich erholt. Angeschlagene Chipwerte wie AIXTRON sind gefragt.
Wie entwickelt sich der Auftragseingang von AIXTRON?
Er stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?
ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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