AIXTRON Aktie: Die Schnäppchenjäger sind zurück – der Chipausrüster zählt zu den MDAX Gewinnern, die Bestellungen sprechen für sich

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die AIXTRON Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,25 Prozent auf 26,34 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Nach der Erholung der US-Techwerte vom Tagestief greifen Anleger bei angeschlagenen Halbleiterwerten wieder zu.

Bild: AIXTRON SE

Die AIXTRON Aktie startet mit Gewinnen in den Donnerstag. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 26,34 Euro, ein Plus von 0,83 Euro oder 3,25 Prozent. Damit gehört AIXTRON zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Aktie noch gut 4 Prozent verloren. Kurs der AIXTRON Aktie am Morgen 26,34 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,25 % Auftragseingang im dritten Quartal +122 % fairer Wert der DZ Bank 37,50 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; AIXTRON; DZ Bank Der Auslöser Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut Reuters waren zum Handelsstart vor allem zuletzt angeschlagene Technologieaktien wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec gefragt. Auslöser war die Wende an der Wall Street: Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent tiefer. Experten bezeichneten die Stabilisierung laut Reuters jedoch als überwiegend charttechnisch bedingt. Die Fundamentaldaten Bestellungen mehr als verdoppelt Operativ steht AIXTRON stark da. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, getrieben von Anlagen für Laser in KI-Rechenzentren. Die Umsatzprognose von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen, hat der Konzern bestätigt. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 37,50 Euro, gut 40 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die AIXTRON Aktie sprechen könnte Auftragseingang mehr als verdoppelt

Umsatzprognose bestätigt

Nachfrage aus KI-Rechenzentren Was Anleger bedenken sollten Erholung laut Experten vor allem charttechnisch

Keine US-Impulse wegen Thanksgiving

Hohe Schwankungen der Aktie Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist MDAX Gewinner, weil Anleger nach dem Ausverkauf Chipwerte zurückkaufen. Die Auftragslage liefert ein Fundament, die Stimmung im Sektor bleibt aber fragil. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?

Die US-Techwerte haben sich erholt. Angeschlagene Chipwerte wie AIXTRON sind gefragt. Wie entwickelt sich der Auftragseingang von AIXTRON?

Er stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Die Tech-Wende aus New York bringt Käufer zurück, die starke Auftragslage gibt Halt.

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