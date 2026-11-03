AIXTRON Aktie: Kursziel gesenkt, Optimismus bleibt - J.P. Morgan setzt weiter auf den Chipausrüster

Eine gesenkte Kursprognose, aber weiterhin eine positive Anlageempfehlung: Die US-Investmentbank J.P. Morgan sendet mit ihrer aktuellen Aktienanalyse zur Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ein differenziertes Signal an den Markt. Am 02. November 2026 reduziert J.P. Morgan das Kursziel für den deutschen Halbleiterausrüster von 54 auf 52,50 EUR, bestätigt gleichzeitig jedoch das Rating "overweight". Damit bleibt die Bank grundsätzlich optimistisch, obwohl sie ihre bisherige Kursprognose leicht zurücknimmt. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Kurszielsenkung lediglich eine vorsichtige Anpassung oder ein erstes Warnsignal für die weiteren Geschäftsperspektiven von AIXTRON?