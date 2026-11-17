Rückenwind von den Kunden: JPMorgan-Analyst Craig A. McDowell bestätigt für die AIXTRON-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 52,50 Euro. Zum Kurs von 31,05 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 69 Prozent.
AIXTRON-Aktie: Kunden stützen die Auftragsziele – JPMorgan sieht fast 70 Prozent Potenzial
JPMorgan-Analyst Craig A. McDowell liest aus der Berichtssaison positive Signale für AIXTRON. Er bleibt bei „Overweight“ für die AIXTRON-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- AIXTRON SE
- Handelssymbol
- AIXA (Xetra)
- Analyst
- Craig A. McDowell
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 52,50 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
JPMorgan zur AIXTRON-Aktie
Signale aus der Berichtssaison – McDowell bleibt positiv
Craig A. McDowell hat die Quartalsberichte von AIXTRON-Kunden ausgewertet.
AIXTRON aus Herzogenrath baut Anlagen, mit denen Halbleiterschichten etwa für Leuchtdioden, Laser und Leistungselektronik abgeschieden werden.
Die Signale aus der jüngsten Berichtssaison sind laut McDowell positiv für die Bereiche Optoelektronik und Energiemanagement.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analyst Craig A. McDowell zu lesen ist:
Optoelektronik
Kunden aus der Optoelektronik senden laut JPMorgan positive Signale.
Energiemanagement
Auch für Leistungshalbleiter im Energiemanagement fallen die Signale positiv aus.
Auftragsambitionen
Die Aussagen der Kunden untermauern die Auftragsziele von AIXTRON.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt rund 69 Prozent über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Chipwerte unter Druck
Am Dienstag standen Chipwerte nach Verlusten in Asien unter Druck. Die Aktie schwankt traditionell stark.
JPMorgan hält trotz der Marktunruhe an der positiven Einschätzung fest.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities plc, Analyst Craig A. McDowell. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 52,50 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AIXTRON SE (AIXA): Kaufen, Kursziel 52,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Craig A. McDowell, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc vom 16.11.2026, 20:15 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Craig A. McDowell, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.