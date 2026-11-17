Drei Belastungsfaktoren kamen zusammen. Erstens der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, der die gesamte KI-Lieferkette verunsichert. Zweitens eine neue Regel des US-Handelsministeriums: Sie soll verhindern, dass chinesische Firmen über Rechenzentren in Drittländern wie Singapur oder Malaysia auf amerikanische KI-Chips zugreifen. Drittens die Nervosität vor den Nvidia-Quartalszahlen, die am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit erwartet werden.

Aixtron ist von der US-Regel nicht direkt betroffen. Das Unternehmen baut Anlagen, auf denen Chips und Laser entstehen, und verkauft diese überwiegend an Hersteller in Asien. Doch an der Börse wird Aixtron als Teil der KI-Lieferkette gehandelt – und in Phasen wie dieser mitverkauft.