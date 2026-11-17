Die Reduzierung der Marshall-Wace-Position von 0,67 Prozent auf 0,57 Prozent könnte für die weitere institutionelle Positionierung interessant werden. Grundsätzlich kann der Abbau klassischer Leerverkaufspositionen zusätzliche Nachfrage nach einer Aktie erzeugen. Schließlich müssen zuvor leerverkaufte Aktien zur Schließung der Position zurückgekauft werden. Allerdings bedeutet eine Verringerung der Netto-Leerverkaufsposition nicht zwangsläufig, dass ausschließlich Aktienrückkäufe stattgefunden haben. Auch Veränderungen anderer Positionen innerhalb einer komplexen Handelsstrategie können die ausgewiesene Netto-Exponierung beeinflussen. Die aktuelle Kursentwicklung von plus 2,22 Prozent zeigt, dass AIXTRON gleichzeitig auf Käuferinteresse stößt. Ob Marshall Wace seine Position weiter reduziert, bleibt offen. Besonders interessant wäre ein Rückgang unter die öffentliche Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent. In diesem Fall wäre das Engagement anschließend nicht mehr in gleicher Weise öffentlich nachvollziehbar, solange keine erneute meldepflichtige Schwelle erreicht wird. Auch die weitere Positionierung von Adage Capital Management verdient Aufmerksamkeit. Sollte dieser Investor ebenfalls seine Short-Position reduzieren, könnte dies die Wahrnehmung der institutionellen Short-Aktivitäten verändern. Eine erneute Aufstockung durch einzelne Hedgefonds würde dagegen zeigen, dass weiterhin negative Netto-Positionen aufgebaut werden. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die jüngste Reduzierung ein isolierter Schritt bleibt oder weitere Veränderungen folgen.