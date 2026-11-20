Die AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, FSE: AIXA) steht für das Dilemma der KI-Börse: Die Auftragsbücher füllen sich, doch die Anleger verkaufen. Am Freitag rutschte der Chipausrüster im globalen Tech-Ausverkauf um 5 bis 8 Prozent auf rund 30 Euro. Vom Rekord im Juni bei 60,42 Euro ist das fast eine Halbierung.
AIXTRON-Aktie halbiert sich vom Rekord: Auftragseingang verdoppelt, Kurs bei 30 Euro - Wo ist der Boden?
Die AIXTRON-Aktie fiel am 20.11. um bis zu 8% auf rund 30 Euro, nach 60,42 Euro im Juni. Citi kappt das Ziel auf 50 Euro, die Aufträge haben sich verdoppelt.
Steckbrief
- Unternehmen
- AIXTRON SE
- Handelssymbol
- AIXA (Xetra)
- ISIN
- DE000A0WMPJ6
- Börsenwert
- rund 3,46 Mrd. Euro
Stand: 20.11.2026, Kurs: Handelsverlauf 20.11.2026, Xetra/L&S
Auslöser war laut Investing.com die erneute KI-Verkaufswelle nach dem Kursrutsch der Anthropic-Aktie von 115 auf 97 Dollar. Der TecDAX verlor am Nachmittag laut wallstreet-online rund 1,9 Prozent, AIXTRON war einer der schwächsten Werte; auch die US-Ausrüster Applied Materials und KLA gaben um rund 1,5 bis 1,7 Prozent nach. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 10 Prozent, auf drei Monate von knapp 19 Prozent, seit Jahresbeginn aber noch ein Plus von rund 75 Prozent.
Warum fällt die AIXTRON-Aktie trotz guter Zahlen?
Die Geschäftszahlen sind stark. Im dritten Quartal verdoppelte sich der Auftragseingang auf rund 275 Millionen Euro (Konsens: 214,6 Millionen), der Umsatz stieg auf rund 184 Millionen Euro nach 119,6 Millionen im Vorjahr. Die EBIT-Marge lag bei rund 31 Prozent, vor einem Jahr waren es 13 Prozent. Treiber sind Lasersysteme für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren sowie ein günstiger Produktmix.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Auftragseingang
|rund 275 Mio. Euro
|124,0 Mio. Euro
|Umsatz
|rund 184 Mio. Euro
|119,6 Mio. Euro
|Bruttomarge
|rund 48 %
|–
|EBIT
|rund 57 Mio. Euro
|–
|EBIT-Marge
|rund 31 %
|13 %
Quelle: AIXTRON Ad-hoc vom 15.10.2026 laut ad-hoc-news.de
Der Haken: Die Lieferzeiten betragen laut Börsen-Zeitung rund zwölf Monate, der Umsatzeffekt der Aufträge kommt also vor allem 2027. JPMorgan erwartet zudem eine schwächere Bruttomarge im vierten Quartal. Die Jahresprognose blieb unverändert (Umsatz 560 Millionen Euro ±30 Millionen).
So entsteht die Lücke zwischen Auftragsbuch und Kurs: Anleger bezahlen für Wachstum, das erst in Quartalen sichtbar wird, und strafen jede Sorge um die KI-Investitionen sofort ab.
Was sagen Analysten zum AIXTRON-Kursziel?
Citi bestätigte die Einstufung „Buy“, senkte das Kursziel am 19. November aber von 61 auf 50 Euro. Nach Investing.com-Daten vom 20. November sehen 11 von 15 Analysten die Aktie bei „Buy“, vier bei „Hold“, keiner bei „Sell“; die Ziele reichen von 39 bis 77 Euro, im Schnitt 47,45 Euro.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Citi
|Buy
|50 Euro (zuvor 61)
|JPMorgan
|Overweight
|52,50 Euro (zuvor 70)
|Jefferies
|Buy
|44 Euro
|Kepler
|–
|44 Euro
|Metzler
|Hold
|47 Euro
|Berenberg
|Hold
|42 Euro
Quelle: Investing.com, Börsen-Zeitung, aktiencheck.de; Stand teils Oktober/November 2026
Auffällig: Fast alle Ziele liegen über dem aktuellen Kurs von rund 30 Euro – doch auch sie wurden zuletzt gesenkt.
Ist die AIXTRON-Aktie nach dem Absturz günstig?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 45 auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate bleibt AIXTRON kein Billigwert. Der Börsenwert liegt bei rund 3,5 Milliarden Euro. Ob die Bewertung angemessen ist, hängt davon ab, wie schnell sich die hohen Auftragseingänge in Gewinn verwandeln.
Wie geht es mit der AIXTRON-Aktie weiter?
Der nächste Quartalsbericht steht nach bisheriger Planung im Februar 2027 an; ein Termin wurde nicht bestätigt. Bis dahin dürfte die Aktie vom Nvidia-Umfeld, von der Zinsentwicklung und von Meldungen zu KI-Investitionen bestimmt werden. Charttechnisch liegt das Novembertief bei 27,78 Euro.
Häufige Fragen zur AIXTRON-Aktie
Warum fällt die AIXTRON-Aktie? Der KI-Ausverkauf an den Börsen zieht Chipausrüster nach unten; hinzu kommen Zeitverzug beim Umsatz und Bewertungssorgen.
Wie hoch ist das Kursziel der AIXTRON-Aktie? Citi nennt 50 Euro, JPMorgan 52,50 Euro; der Durchschnitt liegt laut Investing.com bei 47,45 Euro.
Wann kommen die nächsten AIXTRON-Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027; ein Termin ist nicht bestätigt.
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