Auslöser war laut Investing.com die erneute KI-Verkaufswelle nach dem Kursrutsch der Anthropic-Aktie von 115 auf 97 Dollar. Der TecDAX verlor am Nachmittag laut wallstreet-online rund 1,9 Prozent, AIXTRON war einer der schwächsten Werte; auch die US-Ausrüster Applied Materials und KLA gaben um rund 1,5 bis 1,7 Prozent nach. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 10 Prozent, auf drei Monate von knapp 19 Prozent, seit Jahresbeginn aber noch ein Plus von rund 75 Prozent.