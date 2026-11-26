Selten liegen Geschäft und Kurs so weit auseinander. AIXTRON meldete für das dritte Quartal einen Auftragseingang von 274,9 Millionen Euro, 122 Prozent mehr als im Vorjahr. Die AIXTRON Aktie fiel am Mittwoch trotzdem um 4,2 Prozent auf 25,69 Euro, nachdem sie schon am Dienstag stark verloren hatte. Am Donnerstagmorgen kommt aus Asien ein Hoffnungszeichen: In Tokio und Seoul legen Chipwerte nach dem Ausverkauf kräftig zu.
AIXTRON Aktie: Aufträge plus 122 Prozent, Kurs im freien Fall – dreht der Chip-Rebound aus Asien jetzt die Stimmung?
Die AIXTRON Aktie verlor am Mittwoch weitere 4,2 Prozent auf 25,69 Euro. Am Donnerstagmorgen erholen sich Chipwerte in Tokio und Seoul kräftig. Für den Anlagenbauer aus Herzogenrath steht ein Auftragsboom gegen die Angst vor dem Ende der KI-Rally.
Das Geschäft
Laser für Rechenzentren füllen die Bücher
AIXTRON baut Anlagen, mit denen hauchdünne Halbleiterschichten auf Wafer aufgebracht werden. Gefragt sind derzeit vor allem Maschinen für die Fertigung von Lasern, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Das erklärt den Sprung bei den Bestellungen. Die Umsatzprognose von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen, hat das Unternehmen bestätigt.
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Die Aktie fiel mit dem gesamten Sektor. Infineon verlor im DAX 6,5 Prozent, im MDAX standen Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec am Ende der Liste.
Der Morgen danach
Asien kauft zurück
In Tokio stieg der Nikkei am Donnerstag um rund 1,6 Prozent, getragen von Chip- und KI-Werten. In Seoul gewann SK hynix rund 5 Prozent, nachdem das Papier am Mittwoch 11 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, sodass Europa heute ohne Vorgaben aus New York handelt.
Ob die AIXTRON Aktie davon profitiert, ist offen. Der Auftragsboom hängt direkt an den Investitionen in KI-Rechenzentren, und genau an deren Tempo zweifelt der Markt derzeit.
Die AIXTRON Aktie wird für ein Risiko verkauft, das im Auftragsbuch noch nicht zu sehen ist. Beide Seiten haben ein Argument.
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum fiel die AIXTRON Aktie am 25. November 2026?
Es gab keine eigene Meldung. Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten zog die Aktie mit.
Wie entwickelt sich der Auftragseingang?
Er stieg im dritten Quartal um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro.
Was macht AIXTRON?
Das Unternehmen baut Beschichtungsanlagen für die Halbleiterfertigung.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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