AIXTRON baut Anlagen, mit denen hauchdünne Halbleiterschichten auf Wafer aufgebracht werden. Gefragt sind derzeit vor allem Maschinen für die Fertigung von Lasern, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Das erklärt den Sprung bei den Bestellungen. Die Umsatzprognose von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen, hat das Unternehmen bestätigt.

Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Die Aktie fiel mit dem gesamten Sektor. Infineon verlor im DAX 6,5 Prozent, im MDAX standen Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec am Ende der Liste.