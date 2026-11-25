Die Aixtron Aktie profitiert von einem neuen KI-Treiber. Im dritten Quartal schoss der Auftragseingang des Anlagenbauers um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro nach oben. Der Umsatz lag bei rund 184 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei etwa 57 Millionen Euro – die Marge erreichte rund 31 Prozent. Ein günstiger Produktmix trieb die Bruttomarge auf 48 Prozent.
Aixtron Aktie: Aufträge plus 122 Prozent dank KI-Rechenzentren – warum bleibt die Prognose trotzdem eingefroren?
Die Laser-Kommunikation in KI-Rechenzentren beschert Aixtron einen Auftragsboom. Doch das Management hebt die Prognose nicht an, und der Chip-Ausverkauf drückt den Kurs. Was die Aixtron Aktie jetzt bewegt.
Der Treiber
Laser für KI-Rechenzentren
Getragen wird der Boom von Anlagen für Laser, die in KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Aixtron sieht darin einen wichtigen Wachstumsmotor: Die Optoelektronik soll 2027 das Wachstum anführen. Auch bei Leistungshalbleitern gingen Bestellungen ein.
Die Bremse
Vorsicht beim Ausblick
Trotz der Auftragsflut ließ Aixtron die Jahresprognose unverändert: 560 Millionen Euro Umsatz, plus oder minus 30 Millionen Euro, bei einer operativen Marge von 17 bis 20 Prozent. Hinzu kommt der Ausverkauf bei Chipwerten, der die Aixtron Aktie zeitweise um fast 10 Prozent an einem Tag drückte.
Die Aixtron Aktie hat mit der Laser-Kommunikation für KI-Rechenzentren eine neue Geschichte. Ob sie trägt, zeigt sich, wenn die Aufträge 2027 in Umsatz umschlagen.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Wie stark stieg der Auftragseingang?
Um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro im dritten Quartal.
Was treibt die Nachfrage?
Vor allem Anlagen für Laser in der Kommunikation von KI-Rechenzentren.
Was erwartet Aixtron für 2026?
Einen Umsatz von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen Euro.
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