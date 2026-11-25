Wie stark stieg der Auftragseingang?

Um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro im dritten Quartal.

Was treibt die Nachfrage?

Vor allem Anlagen für Laser in der Kommunikation von KI-Rechenzentren.

Was erwartet Aixtron für 2026?

Einen Umsatz von 560 Millionen Euro, plus oder minus 30 Millionen Euro.