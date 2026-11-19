Gleich mehrere Meldungen treffen auf den Konzern. Die Cathay Group hat fest 14 Flugzeuge bestellt, davon 11 Großraumjets A330-900 und 3 A321neo. Das berichtet boerse-express in seiner Meldung vom 19. November 2026. Außerdem hat Airbus laut derselben Quelle das erste von fünf bestellten A321XLR an Middle East Airlines ausgeliefert. Am Dienstag, den 17. November, unterzeichneten Airbus-Einheiten zudem eine Vereinbarung zur Orbiter-4-VTOL-Produktion in Deutschland – eine Kooperation, noch keine laufende Fertigung.

Die interessanteste Meldung kommt allerdings von der anderen Seite des Tisches: Laut Medienberichten soll die Billigfluglinie Wizz Air darüber sprechen, rund 100 Airbus-Auslieferungen in das nächste Jahrzehnt zu verschieben. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht verifizieren, eine Stellungnahme von Wizz Air liegt nicht vor. Boerse-express bezeichnet die Verschiebung deshalb ausdrücklich als unbestätigt.