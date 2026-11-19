Der Flugzeugbauer startet als einer der stärksten DAX-Werte in den Donnerstag: Mit 202,50 Euro (Xetra, 12:09 Uhr) liegt die Airbus Aktie um 2,35 Prozent im Plus, während der Leitindex nur rund 0,4 Prozent zulegt.
Airbus Aktienanalyse: Cathay bestellt 14 Jets, Rückkauf läuft, Wizz Air-Gerücht - Wie viel Rückenwind trägt die Airbus Aktie in den Jahresendspurt?
Die Airbus Aktie gehört zu den Gewinnern im DAX: Eine neue Cathay-Bestellung, der angelaufene Aktienrückkauf und ein unbestätigtes Gerücht um verschobene Wizz Air-Auslieferungen bewegen den Kurs. Airbus Aktienanalyse mit Zahlen, Analystenkonsens und Airbus Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- Ticker
- AIR (Xetra, Euronext Paris)
- ISIN
- NL0000235190
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Guidance bereinigtes EBIT 2026
- rund 7,5 Mrd. €
- Konsens bereinigtes EBIT 2026
- 7,7 Mrd. € (Stand 26.10.2026)
Stand: 19.11.2026, Xetra-Kurs 12:09 Uhr (finanzen.net); 52-Wochen-Spanne und Konsens laut boerse-express, 09:28 Uhr
Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, FSE: AIR) profitiert am Donnerstag von einer Reihe kleinerer Meldungen, die zusammen ein freundliches Bild ergeben – und von einem Gerücht, das Anleger im Blick behalten sollten. Diese Airbus Aktienanalyse ordnet ein, was die Nachrichten für das Ziel von 870 Auslieferungen und die Bewertung bedeuten und was die Airbus Aktienprognose der Analysten besagt.
Was ist bei der Airbus Aktie passiert?
Gleich mehrere Meldungen treffen auf den Konzern. Die Cathay Group hat fest 14 Flugzeuge bestellt, davon 11 Großraumjets A330-900 und 3 A321neo. Das berichtet boerse-express in seiner Meldung vom 19. November 2026. Außerdem hat Airbus laut derselben Quelle das erste von fünf bestellten A321XLR an Middle East Airlines ausgeliefert. Am Dienstag, den 17. November, unterzeichneten Airbus-Einheiten zudem eine Vereinbarung zur Orbiter-4-VTOL-Produktion in Deutschland – eine Kooperation, noch keine laufende Fertigung.
Die interessanteste Meldung kommt allerdings von der anderen Seite des Tisches: Laut Medienberichten soll die Billigfluglinie Wizz Air darüber sprechen, rund 100 Airbus-Auslieferungen in das nächste Jahrzehnt zu verschieben. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht verifizieren, eine Stellungnahme von Wizz Air liegt nicht vor. Boerse-express bezeichnet die Verschiebung deshalb ausdrücklich als unbestätigt.
Für die Airbus Aktie ist das ein klassischer Fall von Nachrichtenlärm: Eine Verschiebung betrifft zunächst den Auftragsbestand und Zahlungszeitpunkte, nicht die Nachfrage insgesamt. Wie stark sie am Ende wiegt, hängt davon ab, ob der Bericht sich bestätigt.
Wie weit ist Airbus auf dem Weg zu 870 Auslieferungen?
Von Januar bis Oktober 2026 hat Airbus 621 Flugzeuge ausgeliefert, davon 74 im Oktober. Das Ziel für das Gesamtjahr liegt bei 870; CEO Guillaume Faury hatte im Sommer eine Spanne von 850 bis 890 genannt, abhängig von Zulieferern und Triebwerken. Rechnerisch müssen im November und Dezember also knapp 250 Jets übergeben werden – rund 125 pro Monat. Zum Vergleich: 2025 lieferte Airbus 793 Maschinen aus, im Rekordjahr 2019 waren es 863.
Der Auftragsbestand ist riesig. Ende September 2026 standen Bestellungen für mehr als 9.300 Passagier- und Frachtflugzeuge in den Büchern. Allein im Oktober kamen 202 neue Aufträge hinzu, bei nur zwei Stornierungen (dpa-AFX via finanzen.at, 6. November 2026). Das Problem ist weniger die Nachfrage als die Lieferfähigkeit: Faury kritisiert seit Monaten, dass Pratt & Whitney zu wenige Triebwerke für die A320neo-Familie liefert.
|Kennzahl
|Wert
|Bemerkung
|Auslieferungen 2025
|793
|Vorjahr
|Auslieferungen 2019
|863
|bisheriger Rekord
|Auslieferungen Jan.–Okt. 2026
|621
|davon 74 im Oktober
|Ziel 2026
|870
|Spanne laut Faury: 850-890
|Noch nötig bis Jahresende
|knapp 250
|rund 125 pro Monat
Auslieferungen jeweils im Kalenderjahr; 2026 Stand Ende Oktober, Ziel laut Airbus.
Quelle: finanzen.at/dpa-AFX (6.11.2026), Goldesel (26.10.2026)
Die Ergebnisprognose für 2026 lautet laut Goldesel (26. Oktober): bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro; der Analystenkonsens liegt mit 7,7 Milliarden Euro darüber. Mittelfristig peilt Airbus ein bereinigtes EBIT von 12 bis 13 Milliarden Euro bis 2029 an, zuletzt waren es 7,1 Milliarden Euro.
Was bedeutet der Aktienrückkauf für die Airbus Aktie?
Airbus hat im Rahmen seines Rückkaufprogramms laut boerse-express 440.784 eigene Aktien für 91,4 Millionen Euro erworben. Die erste Tranche ist auf 800 Millionen Euro begrenzt und läuft bis zum 23. Dezember 2026; das Programm insgesamt umfasst bis zu 5 Milliarden Euro über mehrere Jahre. Ein Rückkauf stützt einerseits den Kurs und die Gewinn je Aktie, bindet andererseits Liquidität, die in Lieferketten und Hochlauf investiert werden könnte. Für die Airbus Aktie ist er ein Signal des Managements – keine Garantie für Kursentwicklung.
Wie sieht die Bewertung der Airbus Aktie aus?
Eine belastbare KGV-Schätzung mit Quelle liegt für diese Analyse nicht vor; sie wäre vor einer Einordnung nachzuliefern. Verfügbar sind dagegen die Eckdaten zum Kurs: Die Aktie notierte am Morgen bei 201,15 Euro (+1,85 Prozent, boerse-express, 09:28 Uhr, 15 Minuten verzögert) und lag um 12:09 Uhr bei 202,50 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 220,45 Euro, das Tief bei 158,84 Euro. In der vergangenen Woche verlor die Aktie rund 2,6 Prozent, im Monatsvergleich gewann sie rund 4,1 Prozent; auf Jahressicht steht ein Minus von etwa 1 Prozent.
Aus der Zahl der verfügbaren Quellen lässt sich daher nur ein qualitatives Bild zeichnen: Der Markt bewertet Airbus mit Blick auf den riesigen Auftragsbestand, hat aber die Lieferengpässe als Haupthemmnis im Blick.
Was sagen Analysten zur Airbus Aktienprognose?
Laut boerse-express (Stand 19. November 2026) liegt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel von zwölf Häusern bei 240 Euro, was rund 21,5 Prozent über dem Kurs wäre. Zehn der zwölf Häuser raten zu Kaufen, zwei zu Halten, keines zu Verkaufen. Das sind Konsensangaben Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Die Airbus Aktienprognose des Marktes ist also vorsichtig optimistisch – mit der Einschränkung, dass die Spanne der Einzelziele aus meinen Quellen nicht hervorgeht.
|Merkmal
|Wert
|Anzahl der Häuser
|12
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|10 / 2 / 0
|Durchschnittliches Kursziel (12 Monate)
|240,00 €
|Abstand zum Kurs
|+21,5%
Stand 19.11.2026; Konsens laut Kursseite von boerse-express, Einzelziele nicht ausgewiesen.
Quelle: boerse-express.com, 19.11.2026
Was zeigt die Charttechnik der Airbus Aktie?
Die Marke von 200 Euro ist die psychologisch wichtigste Hürde: Der Vortagsschluss lag bei 197,50 Euro, die Aktie hat sie am Donnerstag zurückerobert. Darüber markiert das 52-Wochen-Hoch bei 220,45 Euro den nächsten Widerstand, darunter das Jahrestief bei 158,84 Euro die weite Unterstützung. Werte für 50- und 200-Tage-Linie und RSI liegen aus den geprüften Quellen nicht vor und werden deshalb nicht genannt.
Wie geht es mit der Airbus Aktie weiter?
Die Märkte diskutieren zwei Pfade. Schafft Airbus den Endspurt auf nahe 870 Auslieferungen, dürfte das Jahresziel erreicht und der Free Cashflow gestützt werden; die Aktie könnte sich dann an den Konsens-Kurszielen orientieren. Verfehlt der Konzern das Ziel deutlich oder bestätigen sich Verschiebungswünsche von Kunden, steigen Zweifel an Tempo und Planbarkeit. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was beobachten Anleger jetzt?
Die Novemberzahlen zu den Auslieferungen, die Airbus üblicherweise Anfang Dezember meldet (Termin nicht bestätigt).
Eine Bestätigung oder ein Dementi von Wizz Air zum gemeldeten Aufschub.
Der Fortgang des Aktienrückkaufs bis 23. Dezember 2026.
Neue Triebwerkslieferungen von Pratt & Whitney und CFM.
Die Entscheidung über eine mögliche A350-Langversion, die laut Goldesel noch aussteht.
Airbus Aktie: Häufige Fragen
Warum steigt die Airbus Aktie am 19. November 2026? Eine Cathay-Bestellung über 14 Jets, der laufende Rückkauf und die allgemeine Erholung im DAX stützen den Kurs. Einen alleinigen Auslöser nennen die Quellen nicht.
Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern? Für das Ziel von 870 fehlen nach 621 Auslieferungen bis Oktober knapp 250 Jets in zwei Monaten.
Wie sieht die Airbus Aktienprognose der Analysten aus? Laut boerse-express liegt das durchschnittliche Kursziel bei 240 Euro; zehn von zwölf Häusern raten zu Kaufen. Das ist Konsens Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was ist dran am Wizz-Air-Gerücht? Medien berichten, Wizz Air wolle rund 100 Auslieferungen verschieben. Reuters konnte das nicht verifizieren; eine Stellungnahme fehlt.
Wie lange läuft der Airbus-Aktienrückkauf? Die erste Tranche über bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember 2026; das Gesamtprogramm umfasst bis zu 5 Milliarden Euro.
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