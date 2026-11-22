Im dritten Quartal sank der Umsatz um zwei Prozent, das bereinigte operative Ergebnis fiel um neun Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Als Gründe nennt Airbus weniger Auslieferungen und einen schwächeren Produktmix. Der Überschuss stieg dank positiver Sondereffekte um ein Fünftel auf gut 1,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,65 Milliarden Euro, ein Plus von sieben Prozent.