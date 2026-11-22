Rekordziel, schwacher Sommer, starker Schlussspurt nötig: Die Airbus Aktienanalyse beginnt mit einer Rechnung. Bis Ende Oktober lieferte Airbus 621 Flugzeuge aus, bis Jahresende müssen es 870 sein. Die Airbus-Aktie fiel am Freitag um 4,1 Prozent auf 189,96 Euro.
Airbus Aktienanalyse: 870 Flugzeuge in 10 Wochen – schafft der Konzern das Rekordjahr oder platzt das Ziel?
Die Airbus Aktienanalyse zeigt: Die Airbus-Aktie fällt auf 189,96 Euro, während der Konzern 249 Flugzeuge bis Jahresende ausliefern muss. Rekordziel, Cashflow und Lieferkette im Check.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- ISIN
- NL0000235190
- WKN
- 938914
- Handelssymbol
- AIR (Xetra, Euronext Paris)
- US-Handelssymbol
- EADSY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 149,9 Mrd. €
- Index
- CAC 40
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs laut aktiencheck.de
Die Airbus Aktie liegt auf Zwölf-Monats-Sicht gut sieben Prozent im Minus, nach einer starken Woche Mitte November folgte der Rücksetzer im KI-Ausverkauf. Diese Aktienanalyse zeigt, wie realistisch das Auslieferungsziel ist und was dafür spricht, dass Airbus es schafft.
Die Zahlen
Schwaches Quartal, bestätigte Ziele
Im dritten Quartal sank der Umsatz um zwei Prozent, das bereinigte operative Ergebnis fiel um neun Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Als Gründe nennt Airbus weniger Auslieferungen und einen schwächeren Produktmix. Der Überschuss stieg dank positiver Sondereffekte um ein Fünftel auf gut 1,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,65 Milliarden Euro, ein Plus von sieben Prozent.
Airbus-Aktie: Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen
Flugzeuge
- Ziel des Unternehmens
Das Jahresziel ist eine Unternehmensaussage, Airbus nutzt ‚rund‘ mit einem Korridor von etwa 20 Maschinen.
Quelle: Airbus, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Auslieferungen
|2025 (Gesamtjahr)
|793
|2026 bis Ende Oktober
|621
|2026 (Ziel)
|870
Das Jahresziel von rund 870 Auslieferungen bleibt bestehen, ebenso rund 7,5 Milliarden Euro bereinigtes EBIT und rund 4,5 Milliarden Euro freier Cashflow vor Kundenfinanzierungen. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2019 mit 863 Jets.
Der Schlussspurt
249 Jets in acht Wochen
Die Rechnung
Nach 621 Auslieferungen bis Oktober fehlen noch rund 249 Maschinen. Airbus-Chef Guillaume Faury zeigte sich laut Bericht „einigermaßen zuversichtlich“.
Auftragslage
Die Nettobestellungen verdoppelten sich laut Bericht auf 1.105 Flugzeuge, trotz höherer Treibstoffpreise gab es nach Faury keine Stornierungen.
Lieferkette
Triebwerke und Zulieferer bleiben Engpass. Das Ziel hängt davon ab, dass die Endmontage ohne neue Probleme läuft.
Cashflow
Der freie Cashflow ist stark an den Auslieferungszeitpunkt gekoppelt. Ohne Schlussspurt wäre das Ziel von 4,5 Milliarden Euro gefährdet.
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