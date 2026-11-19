Warum steigt die Airbus Aktie heute?

Eine einzelne Meldung gibt es nicht. Die Aktie profitiert vom freundlicheren Gesamtmarkt sowie von Aufträgen, einem Drohnen-Deal und dem laufenden Aktienrückkauf.

Wie viele Flugzeuge muss Airbus 2026 noch ausliefern?

Bis Ende Oktober waren es 621, das Ziel liegt bei rund 870. Rechnerisch fehlen damit rund 249 Maschinen.

Wie groß ist der Aktienrückkauf von Airbus?

Das Programm umfasst bis zu 5 Milliarden Euro. Die erste Tranche von bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember 2026.