Ohne große Schlagzeile, aber mit Schub: Die Airbus Aktie gewinnt bis zum Donnerstagmittag 1,79 Prozent auf 201,40 Euro und steht damit auf Platz fünf der DAX Gewinner. Auch der Triebwerksbauer MTU Aero Engines legt gut 1 Prozent zu. Eine einzelne Nachricht, die den Anstieg erklärt, gibt es nicht. Die Aktie profitiert von der freundlicheren Stimmung am Gesamtmarkt – und von einer Reihe eigener Meldungen aus den vergangenen Tagen, die zusammen ein klares Bild ergeben.
Airbus Aktie startet durch: 249 Flugzeuge in sechs Wochen – schafft der DAX-Konzern den Jahresendspurt?
Die Airbus Aktie steigt um 1,8 Prozent auf 201,40 Euro und gehört zu den fünf größten DAX Gewinnern am Mittag. Neue Aufträge, ein Drohnen-Deal und ein milliardenschwerer Aktienrückkauf stützen den Kurs. Doch über allem steht eine Zahl: Bis Silvester muss Airbus noch rund 249 Maschinen ausliefern, um sein Jahresziel zu erreichen. Die Analyse zur Airbus Aktie.
Die entscheidende Zahl
621 geschafft, 870 versprochen
Bis Ende Oktober hat Airbus 621 Flugzeuge an Kunden übergeben, im Oktober allein waren es 74. Das Jahresziel liegt bei rund 870 Maschinen. Für November und Dezember bleiben damit rechnerisch rund 249 Auslieferungen – etwa 125 pro Monat. Airbus ist für starke Schlussquartale bekannt, doch die Latte liegt hoch, und knappe Triebwerke bleiben der Engpass. Der Konzern hält an seinen Zielen fest: Neben den Auslieferungen gehört dazu ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro. Nach neun Monaten standen 4,5 Milliarden Euro zu Buche, bei einem Umsatz von 50,6 Milliarden Euro.
Die Nachrichtenlage
Aufträge, Drohnen und ein Rückkauf
In den vergangenen Tagen hat Airbus gleich mehrfach geliefert. Die Cathay Group bestellte verbindlich 14 Flugzeuge, elf A330-900 und drei A321neo. In der Rüstungssparte vereinbarte Airbus mit dem israelischen Hersteller Aeronautics, die Aufklärungsdrohne Orbiter 4 künftig in Deutschland zu fertigen. Und der Konzern kauft eigene Aktien zurück: Das Programm umfasst bis zu 5 Milliarden Euro, die erste Tranche von bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember. Bis Mitte November hat Airbus rund 441.000 Aktien für gut 91 Millionen Euro erworben. Der Rückkauf stützt den Kurs an schwachen Tagen.
Die Analysten
Kursziele zwischen 210 und 240 Euro
Die Analysten trauen der Airbus Aktie mehr zu, aber nicht unbegrenzt. RBC nennt ein Kursziel von 240 Euro, Jefferies bleibt bei 210 Euro. Die UBS hält es für möglich, dass Airbus 2026 die Erwartungen übertrifft, rechnet für 2027 aber mit einer leichten Enttäuschung. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum steigt die Airbus Aktie heute?
Eine einzelne Meldung gibt es nicht. Die Aktie profitiert vom freundlicheren Gesamtmarkt sowie von Aufträgen, einem Drohnen-Deal und dem laufenden Aktienrückkauf.
Wie viele Flugzeuge muss Airbus 2026 noch ausliefern?
Bis Ende Oktober waren es 621, das Ziel liegt bei rund 870. Rechnerisch fehlen damit rund 249 Maschinen.
Wie groß ist der Aktienrückkauf von Airbus?
Das Programm umfasst bis zu 5 Milliarden Euro. Die erste Tranche von bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember 2026.
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