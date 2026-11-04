Airbus Aktie: Starkes Jahr 2026, Fragezeichen für 2027 - Kursziel sinkt auf 230 Euro

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker: AIR) gewinnt deutlich, während UBS beim Kursziel etwas vorsichtiger wird. In der Airbus-Aktienanalyse vom 03.11.2026 senkt Ian Douglas-Pennant das Ziel von 240 Euro auf 230 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Seine Einschätzung enthält eine spannende Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft: Airbus dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet. Für 2027 sieht der UBS-Analyst dagegen das Risiko, dass der Flugzeugbauer leicht hinter den Erwartungen zurückbleibt.