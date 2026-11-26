Airbus will 2026 rund 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern, so viele wie nie zuvor. Bis Ende Oktober waren es 621 Maschinen, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Ziel müssen im November und Dezember also rund 250 Jets übergeben werden. Spartenchef Lars Wagner zeigte sich zuletzt zuversichtlich. An Aufträgen fehlt es nicht: Ende September standen mehr als 9.300 Flugzeuge in den Büchern, rechnerisch Arbeit für mehr als zehn Jahre. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis bei 4,5 Milliarden Euro. Seit dem 9. November läuft ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Euro, die erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro.