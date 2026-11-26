Streik im wichtigsten deutschen Werk, Verkauf einer Tochter in den USA, dazu ein Auslieferungsziel, das einen Kraftakt verlangt. Die Börse stört das am Donnerstag nicht. Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol: AIR, US-Handelssymbol: EADSY) steigt um 10:25 Uhr um 2,94 Prozent auf 195,58 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Mittwoch hatte das Papier noch rund 2 Prozent verloren.
Airbus-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,9 Prozent trotz Warnstreik – warum Anleger beim Flugzeugbauer zugreifen
Die Airbus-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Flugzeugbauer um 2,94 Prozent auf 195,58 Euro. Ein Warnstreik in Hamburg und der Verkauf des US-Raumfahrtgeschäfts bremsen den Kurs nicht. Die Gründe für den Kursgewinn und der Blick auf das Rekordziel bei den Auslieferungen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Airbus-Aktie trotz Gegenwind steigt
Zwei Nachrichten klingen nach Belastung. Der Markt gewichtet sie geringer als die allgemeine Erholung.
Der Euro Stoxx 50 gewinnt am Donnerstag 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte, nachdem die Wall Street am Mittwochabend einen Großteil ihrer Verluste aufgeholt hatte. Industriewerte mit hohem Auftragsbestand sind in solchen Phasen gefragt. Auch der Triebwerkslieferant Safran gehört zu den größten Gewinnern.
Die IG Metall hat im Werk Hamburg-Finkenwerder zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft nahmen nur rund 600 Beschäftigte die Arbeit auf, das Werk sei weitgehend lahmgelegt. Airbus äußerte sich nicht zu den Folgen für die Produktion. Zugleich verkauft der Konzern seine US-Raumfahrttochter Airbus US Space & Defense in Florida an den Finanzinvestor Cerberus, einen Preis nannten die Unternehmen nicht. Beides hat für den Gesamtkonzern begrenzte Tragweite. Der Verkauf strafft das Portfolio, der Warnstreik ist Teil der laufenden Metall-Tarifrunde.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 legt um gut 2 Prozent zu.
Rekordziel bestätigt
Airbus hält an rund 870 Auslieferungen für 2026 fest.
Aktienrückkauf läuft
Seit dem 9. November kauft Airbus eigene Aktien zurück.
Streik als Störfaktor
Der Warnstreik kostet Produktionszeit im Jahresendspurt.
Das Unternehmen
Der Endspurt entscheidet über das Rekordjahr
Airbus will 2026 rund 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern, so viele wie nie zuvor. Bis Ende Oktober waren es 621 Maschinen, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Ziel müssen im November und Dezember also rund 250 Jets übergeben werden. Spartenchef Lars Wagner zeigte sich zuletzt zuversichtlich. An Aufträgen fehlt es nicht: Ende September standen mehr als 9.300 Flugzeuge in den Büchern, rechnerisch Arbeit für mehr als zehn Jahre. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,6 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis bei 4,5 Milliarden Euro. Seit dem 9. November läuft ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Euro, die erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Warum ist die Airbus-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Airbus-Aktie profitiert von der breiten Markterholung. Warnstreik und Verkauf der US-Raumfahrttochter belasten den Kurs bisher nicht.
Wie stark steigt die Airbus-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Paris bei 195,58 Euro, ein Plus von 2,94 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Airbus-Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914. Das Kürzel ist AIR, in den USA wird ein ADR unter EADSY gehandelt.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870. Bis Ende Oktober waren 621 Maschinen übergeben.
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