Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol: AIR, US-Handelssymbol: EADSY) zeigt sich unbeeindruckt von Schlagzeilen über Streik und Verkauf. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des europäischen Flugzeugbauers auf 194,76 Euro, ein Plus von 2,54 Prozent. Damit gehört Airbus zu den DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Airbus-Aktie noch rund 2 Prozent verloren.
Airbus Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Warnstreik in Hamburg, Verkauf in Florida, warum Anleger trotzdem zugreifen?
Die Airbus Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 2,54 Prozent auf 194,76 Euro. Ein Warnstreik der IG Metall legt das Werk Hamburg-Finkenwerder laut Gewerkschaft weitgehend lahm, zugleich verkauft Airbus sein US-Raumfahrtgeschäft. Was hinter dem Anstieg der Airbus Aktie steckt.
Der Auslöser
Streik und Verkauf: warum die Airbus Aktie trotzdem steigt
Zwei Nachrichten, die nach Belastung klingen. Der Markt sieht es gelassener.
Die IG Metall hat im Werk Hamburg-Finkenwerder zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Laut Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg nahmen nur rund 600 Beschäftigte die Arbeit auf, das Werk sei weitgehend lahmgelegt. Airbus äußerte sich nicht zu den Folgen für Produktion und Auslieferungen. Zugleich verkauft Airbus seine US-Raumfahrttochter Airbus US Space & Defense in Florida an den Finanzinvestor Cerberus, Finanzdetails wurden nicht genannt. Beides ist für den Konzern eher von begrenzter Tragweite. Stärker wirkt die breite Markterholung: Nach dem Minus vom Mittwoch greifen Anleger bei der Airbus Aktie wieder zu.
Markterholung
Der DAX erholt sich nach dem Rutsch unter 25.000 Punkte.
Fokus aufs Kerngeschäft
Der Verkauf der US-Raumfahrttochter strafft das Portfolio.
Rekordziel 2026
Airbus hält an rund 870 Auslieferungen fest.
Streik als Risiko
Der Warnstreik kostet Produktionszeit im Jahresendspurt.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr im Visier: der Endspurt entscheidet
Airbus peilt für 2026 rund 870 Auslieferungen an, so viele wie nie zuvor. Dazu soll ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro kommen. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 50,6 Milliarden Euro, ein Plus von 7 Prozent. Für das Ziel muss Airbus im Schlussquartal allerdings mehr als 300 Flugzeuge ausliefern. Genau deshalb kommt der Warnstreik zu einem heiklen Zeitpunkt, denn in Finkenwerder entstehen Maschinen der A320-Familie.
Die Marken
Airbus Aktie: 196 Euro als Hürde
Charttechnisch hat die Airbus Aktie den Rückschlag vom Mittwoch fast wettgemacht. Die nächste Hürde ist die Zone um 196 Euro, wo die Aktie am Mittwochvormittag noch notierte. Nach unten bildet der Bereich um 190 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum ist die Airbus Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Minus vom Mittwoch profitiert sie von der breiten Markterholung. Warnstreik und Verkauf der US-Raumfahrttochter belasten den Kurs bislang nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR unter EADSY gehandelt.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Verkehrsflugzeuge.
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