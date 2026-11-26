Die IG Metall hat im Werk Hamburg-Finkenwerder zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Laut Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg nahmen nur rund 600 Beschäftigte die Arbeit auf, das Werk sei weitgehend lahmgelegt. Airbus äußerte sich nicht zu den Folgen für Produktion und Auslieferungen. Zugleich verkauft Airbus seine US-Raumfahrttochter Airbus US Space & Defense in Florida an den Finanzinvestor Cerberus, Finanzdetails wurden nicht genannt. Beides ist für den Konzern eher von begrenzter Tragweite. Stärker wirkt die breite Markterholung: Nach dem Minus vom Mittwoch greifen Anleger bei der Airbus Aktie wieder zu.