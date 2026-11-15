Airbus Aktie: 621 Jets bis Oktober, 249 fehlen noch – Aktienanalyse: Gelingt der Rekord-Endspurt zum 870er-Ziel?

Bei Airbus zählt am Jahresende nur eine Zahl: die Auslieferungen. Nach zehn Monaten stehen 621 Verkehrsflugzeuge in den Büchern, für das Jahresziel von rund 870 Jets fehlen noch 249. Die Börse traut dem Flugzeugbauer den Endspurt offenbar zu: Mit einem Wochenplus von 5,22 Prozent gehört die Airbus Aktie zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche, auf Monatssicht legte sie um fast 11 Prozent zu. Diese Airbus Aktienanalyse zeigt, wie realistisch das Ziel ist, was der riesige Auftragsbestand wert ist und was die Airbus Aktienprognose bestimmt.