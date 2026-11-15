Bei Airbus zählt am Jahresende nur eine Zahl: die Auslieferungen. Nach zehn Monaten stehen 621 Verkehrsflugzeuge in den Büchern, für das Jahresziel von rund 870 Jets fehlen noch 249. Die Börse traut dem Flugzeugbauer den Endspurt offenbar zu: Mit einem Wochenplus von 5,22 Prozent gehört die Airbus Aktie zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche, auf Monatssicht legte sie um fast 11 Prozent zu. Diese Airbus Aktienanalyse zeigt, wie realistisch das Ziel ist, was der riesige Auftragsbestand wert ist und was die Airbus Aktienprognose bestimmt.
Airbus Aktie: 621 Jets bis Oktober, 249 fehlen noch – Aktienanalyse: Gelingt der Rekord-Endspurt zum 870er-Ziel?
Die Airbus Aktie gewinnt 5,22 Prozent und schafft es auf Platz zehn der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche, auf Monatssicht steht ein Plus von fast 11 Prozent. Doch das Jahresziel von rund 870 Auslieferungen verlangt einen historischen Endspurt. Unsere Airbus Aktienanalyse zeigt Auslieferungen, Auftragsbestand, Zahlen, Risiken und was die Airbus Aktienprognose bestimmt.
Die Auslieferungen
125 Jets pro Monat: der härteste Endspurt der Branche
Im Oktober übergab Airbus 74 Flugzeuge an 45 Kunden – etwas weniger als die 77, mit denen die Analysten von Jefferies gerechnet hatten. Um das Jahresziel zu erreichen, muss der Konzern im November und Dezember zusammen 249 Maschinen ausliefern, rechnerisch rund 125 pro Monat. Ein Auslieferungsschub zum Jahresende ist bei Airbus üblich, doch die Messlatte liegt hoch. Auf der Bestellseite läuft es dagegen glänzend: Im Oktober kamen 202 Bruttobestellungen hinzu, seit Jahresbeginn 1.376 brutto und 1.305 netto.
Triebwerke als Engpass
Fehlende Triebwerke bremsen seit Monaten die Auslieferungen der A320-Familie.
Qualitätsmangel begrenzt
Bei der A321neo machte Airbus Airlines Zugeständnisse, um Auslieferungen trotz eines Qualitätsproblems am Laufen zu halten.
Volle Auftragsbücher
Mit mehr als 9.300 bestellten Flugzeugen ist die Produktion für fast ein Jahrzehnt ausgelastet.
Neues Servicegeschäft
Mit Air France gründete Airbus das Gemeinschaftsunternehmen Alpha Component Solutions für die Flugzeugbetreuung.
Die Zahlen
Gewinn stark, Cashflow schwach: was die Bilanz verrät
In den ersten neun Monaten 2026 setzte Airbus 50,6 Milliarden Euro um. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 4,5 Milliarden Euro, der Nettogewinn bei 3,59 Milliarden Euro. Der freie Cashflow vor Kundenfinanzierungen war mit minus 1,3 Milliarden Euro noch negativ – typisch für Airbus, weil viele Flugzeuge erst zum Jahresende bezahlt werden. Bei der Vorlage der Zahlen am 28. Oktober hielt der Konzern an seiner Prognose für 2026 fest. Auf Jahressicht liegt die Airbus Aktie dennoch leicht im Minus, auf fünf Jahre steht ein Plus von 84 Prozent.
Die Szenarien
Airbus Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Ziel erreicht
Airbus liefert im November und Dezember die nötigen Maschinen aus, der Cashflow dreht kräftig ins Plus. Das würde die Erholung der Aktie bestätigen.
Szenario 2: Knapp verfehlt
Einige Maschinen rutschen ins Jahr 2027. Der Markt hat das teilweise eingepreist, die Aktie schwankt um das aktuelle Niveau.
Szenario 3: Deutliche Verfehlung
Triebwerksprobleme oder neue Qualitätsmängel führen zu einer klaren Verfehlung und belasten auch den Ausblick 2027.
Häufige Fragen zur Airbus Aktienanalyse
Warum gehört die Airbus Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Die Aktie setzte ihre Erholung fort und gewann 5,22 Prozent; Anleger trauen Airbus offenbar den Endspurt bei den Auslieferungen zu.
Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern?
Für das Ziel von rund 870 Jets fehlen nach 621 Auslieferungen bis Oktober noch 249 Maschinen.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Ende September lag er bei mehr als 9.300 Passagier- und Frachtflugzeugen.
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