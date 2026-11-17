Am Dienstagmorgen gab die Air-Liquide-Aktie an der Euronext Paris leicht nach und notierte um 09:17 Uhr bei 191,98 Euro, 0,65 Prozent unter dem Vortagesschluss von 193,24 Euro.

Mit dem Schritt zur Neutralität rückt Santander von anderen Häusern ab, die zuletzt ihre Ziele erhöht hatten: Die LBBW bekräftigte am 13. November „Kaufen“ und hob das Ziel von 200 auf 215 Euro, Jefferies bestätigte am 11. November „Buy“ und erhöhte von 204 auf 216 Euro. Ende Oktober lagen JPMorgan mit „Neutral“ und 166 Euro sowie Berenberg mit 210 Euro und UBS mit 204 Euro in der Spanne.