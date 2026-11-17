Rückenwind weg, Ziel bleibt in Reichweite: Die spanische Großbank Santander hat die Air-Liquide-Aktie am Dienstag von „Outperform“ auf „Neutral“ abgestuft. Das Kursziel liegt bei 207,50 Euro. Das meldeten der französische Finanzdienst Zonebourse und die Research-Übersicht der ICF Bank übereinstimmend. Gemessen am Kurs von 191,98 Euro an der Euronext Paris (17.11.2026, 09:17 Uhr) sieht Santander für die Air-Liquide-Aktie damit noch rund 8,1 Prozent Kurspotenzial.
Air-Liquide-Aktie: Santander stuft auf „Neutral“ ab – Kursziel 207,50 Euro
Santander nimmt bei der Air-Liquide-Aktie die Kaufempfehlung zurück: Das Votum fällt von „Outperform“ auf „Neutral“, das Kursziel liegt bei 207,50 Euro. Nach gut 30 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn sieht die spanische Bank noch rund 8 Prozent Luft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Air Liquide S.A.
- Handelssymbol
- AI (Euronext Paris), AIL (Xetra)
- ISIN
- FR0000120073
- Analyst
- nicht öffentlich genannt
- Bank
- Santander
- Rating
- Neutral (zuvor Outperform)
- Kursziel
- 207,50 €
Stand: 17.11.2026, Kurs Euronext Paris, 17.11.2026, 09:17 Uhr
Den Namen des Santander-Analysten, das bisherige Kursziel und eine ausführliche Begründung nennen die bislang vorliegenden Meldungen nicht. Mit dem neuen Votum endet eine Phase, in der Santander die Air-Liquide-Aktie zum Kauf empfohlen hatte: Im Oktober 2025 hatte die Bank den Industriegase-Konzern auf „Kaufen“ hochgestuft und das Ziel damals von 197 auf 200 Euro angehoben.
Rating-Update
Santander: Von „Outperform“ auf „Neutral“
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Outperform
|Neutral
|Kursziel
|nicht genannt
|207,50 €
Quelle: Zonebourse, ICF Bank (boerse-social.com), 17.11.2026
Die Air-Liquide-Aktie hat schon viel geliefert
Die Abstufung trifft eine Aktie, die 2026 bereits kräftig zugelegt hat: Seit Jahresbeginn liegt die Air-Liquide-Aktie laut Zonebourse rund 31,8 Prozent im Plus. Auch operativ lieferte der Konzern zuletzt solide Zahlen.
Wachstum im dritten Quartal
Der Umsatz stieg auf 7,259 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 3,0 Prozent. Stark lief die Elektronik-Sparte (+12 Prozent), Industrial Merchant legte um 5 Prozent zu.
Margenziel
Die operative Marge soll 2026 um 100 Basispunkte steigen und 2027 um weitere 100 Basispunkte.
Aktienrückkauf
Seit dem 30. Oktober läuft bis Jahresende eine erste Tranche über 1 Milliarde Euro aus einem Rückkaufprogramm von insgesamt 4 Milliarden Euro.
Ausblick bestätigt
Für das vierte Quartal erwartet Air Liquide ein ähnliches Wachstum wie im dritten Quartal; der wiederkehrende Nettogewinn soll zu konstanten Wechselkursen wachsen.
Kursreaktion und Einordnung
Am Dienstagmorgen gab die Air-Liquide-Aktie an der Euronext Paris leicht nach und notierte um 09:17 Uhr bei 191,98 Euro, 0,65 Prozent unter dem Vortagesschluss von 193,24 Euro.
Mit dem Schritt zur Neutralität rückt Santander von anderen Häusern ab, die zuletzt ihre Ziele erhöht hatten: Die LBBW bekräftigte am 13. November „Kaufen“ und hob das Ziel von 200 auf 215 Euro, Jefferies bestätigte am 11. November „Buy“ und erhöhte von 204 auf 216 Euro. Ende Oktober lagen JPMorgan mit „Neutral“ und 166 Euro sowie Berenberg mit 210 Euro und UBS mit 204 Euro in der Spanne.
Im Schnitt empfehlen die 20 von Zonebourse erfassten Analysten die Air-Liquide-Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 202,72 Euro, die Spanne reicht von 172 bis 227 Euro. Das Santander-Ziel von 207,50 Euro liegt damit leicht über dem Durchschnitt.
Nächste Termine: Am 24. November präsentiert sich Air Liquide beim Investir Day. Die Jahreszahlen 2026 sind laut Zonebourse-Agenda für den 19. Februar angesetzt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Santander (Santander Corporate & Investment Banking), Analyst nicht öffentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; früheste belegte Veröffentlichung: 17.11.2026, 08:25 Uhr MEZ (Zonebourse). Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 207,50 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: santandercib.com – Investment Recommendation Disclosure. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Air Liquide S.A. (AI): Halten, Kursziel 207,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Santander Corporate & Investment Banking (Analyst nicht öffentlich genannt) vom 17.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:28 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
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Quelle der Empfehlung: Santander Corporate & Investment Banking (Analyst nicht öffentlich genannt).
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