AIB Data Centers, früher unter anderem als BlockchAIn Digital Infrastructure bekannt, will Rechenzentren und Rechenleistung für KI-Anwendungen anbieten. Die Aktie ist an der NYSE American notiert.

Das Unternehmen schreibt Verluste und wies zuletzt ein negatives Eigenkapital aus. Die Aktie notiert inzwischen unter einem US-Dollar und damit unter der Spanne der vergangenen zwölf Monate, wie sie im Sommer angegeben wurde.