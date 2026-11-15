Es ist eine der überraschenderen Geschichten der Woche. Ausgerechnet ein Supermarktkonzern, der gerade seine Prognose wegen eines Hackerangriffs senken musste, gehört zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche: Die Ahold Delhaize Aktie legte um 5,35 Prozent zu, allein am Freitag um 2,12 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Plus von mehr als 14 Prozent. Der Grund: In unruhigen Märkten schichten Anleger in defensive Qualitätswerte um – und Ahold Delhaize liefert genau das. Diese Ahold Delhaize Aktienanalyse prüft, wie viel Substanz hinter dem Anstieg steckt und was die Ahold Delhaize Aktienprognose bestimmt.
Ahold Delhaize Aktie: Cyberangriff kostet Prognose, Kurs trotzdem plus 5 Prozent – Aktienanalyse: Defensiver Gewinner mit Substanz?
Die Ahold Delhaize Aktie gewinnt 5,35 Prozent und belegt Platz neun der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche, auf Monatssicht sogar 14 Prozent. Dabei musste der Supermarktkonzern nach einem Cyberangriff seine Jahresprognose kappen. Unsere Ahold Delhaize Aktienanalyse zeigt, warum Anleger trotzdem zugreifen, was Rückkauf und Dividende bieten und was die Ahold Delhaize Aktienprognose bestimmt.
Das Geschäft
Starkes Quartal, teurer Hackerangriff: die Zahlen im Detail
Im dritten Quartal setzte Ahold Delhaize 23,1 Milliarden Euro um. In Europa stiegen die vergleichbaren Umsätze ohne Benzin um 2,1 Prozent – mit wachsenden Mengen trotz sinkender Preise in den meisten Märkten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg währungsbereinigt um 1,4 Prozent auf 0,69 Euro und lag damit klar über der Erwartung von 0,65 Euro. Dann der Dämpfer: Ein am 12. Oktober gemeldeter Cyberangriff dürfte im vierten Quartal 200 bis 250 Millionen Euro Umsatz kosten. Die bereinigte operative Marge 2026 soll sich nun der Marke von 4,0 Prozent nur noch annähern, zuvor waren rund 4,0 Prozent angepeilt.
Geld für die Aktionäre
Ahold kündigte ein neues Rückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro ab Anfang 2027 an und will die Dividende für 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich erhöhen.
Rückkäufe laufen
Seit Jahresbeginn kaufte der Konzern bereits eigene Aktien für 844 Millionen Euro zurück.
Expansion in Osteuropa
Ahold vereinbarte die Übernahme des Tesco-Geschäfts in Tschechien und der Slowakei.
Breite Aufstellung
Mit Marken wie Food Lion und Stop & Shop in den USA sowie Albert Heijn und Delhaize in Europa ist der Konzern geografisch und zwischen Filiale und Online gut verteilt.
Die Bewertung
Ein Jahr ohne Kursplus: Nachholbedarf beim Supermarkt-Riesen?
Trotz des starken Monats liegt die Ahold Delhaize Aktie auf Jahressicht praktisch unverändert – minus 0,96 Prozent. Auf fünf Jahre steht ein Plus von 21 Prozent. Für 2025 zahlte Ahold eine Dividende von 1,24 Euro je Aktie, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusammen mit dem Rückkauf ergibt sich eine attraktive Gesamtausschüttung. Supermarktaktien wachsen langsam, liefern aber stabile Cashflows – genau das suchen Anleger, wenn KI- und Chipwerte schwanken.
Die Szenarien
Ahold Delhaize Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Defensive bleibt gefragt
Hält die Unruhe an den Technologiemärkten an, bleibt Ahold als defensiver Ausschüttungswert gesucht.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach 14 Prozent Monatsplus nehmen Anleger Gewinne mit, bis die Jahreszahlen am 17. Februar 2027 Klarheit über die Folgen des Angriffs bringen.
Szenario 3: Rückfall
Höhere Kosten durch den Cyberangriff, Preiskämpfe oder eine Rückkehr der Anleger in Wachstumswerte bremsen die Aktie.
Häufige Fragen zur Ahold Delhaize Aktienanalyse
Warum gehört die Ahold Delhaize Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Anleger schichteten in defensive Qualitätswerte um. Ahold überzeugte zudem mit einem Quartalsgewinn über den Erwartungen. Die Aktie stieg um 5,35 Prozent.
Wie stark trifft der Cyberangriff Ahold?
Er dürfte im vierten Quartal 200 bis 250 Millionen Euro Umsatz kosten; die Margenprognose wurde leicht gesenkt.
Was bekommen Aktionäre?
Eine im mittleren einstelligen Prozentbereich steigende Dividende und ab 2027 einen Rückkauf über 1 Milliarde Euro.
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