Ahold Delhaize Aktie: Cyberangriff kostet Prognose, Kurs trotzdem plus 5 Prozent – Aktienanalyse: Defensiver Gewinner mit Substanz?

Es ist eine der überraschenderen Geschichten der Woche. Ausgerechnet ein Supermarktkonzern, der gerade seine Prognose wegen eines Hackerangriffs senken musste, gehört zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche: Die Ahold Delhaize Aktie legte um 5,35 Prozent zu, allein am Freitag um 2,12 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Plus von mehr als 14 Prozent. Der Grund: In unruhigen Märkten schichten Anleger in defensive Qualitätswerte um – und Ahold Delhaize liefert genau das. Diese Ahold Delhaize Aktienanalyse prüft, wie viel Substanz hinter dem Anstieg steckt und was die Ahold Delhaize Aktienprognose bestimmt.