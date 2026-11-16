Ein Börsenneuling unter Wasser: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ für die AgomAb-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 6,46 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 442 Prozent. Das belgische Biotech-Unternehmen entwickelt Mittel gegen Fibrose, also krankhafte Vernarbung von Gewebe.
AgomAb-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar, mehr als das Fünffache
H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ für die Aktie von AgomAb Therapeutics und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 6,46 US-Dollar sind das rund 442 Prozent Potenzial. Die Aktie notiert weit unter dem Ausgabepreis.
Steckbrief
- Unternehmen
- AgomAb Therapeutics NV (ADR)
- Handelssymbol
- AGMB (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Trucchio
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 35 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur AgomAb-Aktie
Weit unter dem Ausgabepreis – Trucchio bleibt bei Kauf
Patrick Trucchio hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die Aktie notiert deutlich unter dem Ausgabepreis.
AgomAb ging im Februar 2026 zu 16 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Der Börsengang brachte rund 200 Millionen US-Dollar ein, Pfizer ist ein wichtiger Altaktionär.
Seitdem hat die Aktie deutlich mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio zu lesen ist:
Hauptkandidat
Ontunisertib ist eine Tablette gegen Verengungen des Darms bei Morbus Crohn, für die es kaum Medikamente gibt.
Abstimmung mit der FDA
Für die Phase-2b-Studie NOV-ERA hat AgomAb mit der FDA ein neues Studienziel abgestimmt.
Zweites Programm
AGMB-447 wird als Inhalation gegen Lungenfibrose (IPF) entwickelt.
Lange Reichweite
Die Mittel reichen laut Unternehmen bis in die erste Hälfte 2029.
Studien starten erst
Die entscheidenden Phase-2-Studien sollen im zweiten Halbjahr 2026 starten. Bis zu aussagekräftigen Daten dürfte es dauern.
Umsätze erzielt AgomAb noch nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Patrick Trucchio. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AgomAb Therapeutics NV (ADR) (AGMB): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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