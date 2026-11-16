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AgomAb-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar, mehr als das Fünffache

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ für die Aktie von AgomAb Therapeutics und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 6,46 US-Dollar sind das rund 442 Prozent Potenzial. Die Aktie notiert weit unter dem Ausgabepreis.

AgomAb-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar, mehr als das Fünffache
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/medizinische-person-halt-eine-1ml-spritze-mit-nadel-24032780/
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
35 $
Kurs 16.11.2026
6,46 $
Abstand zum Kursziel
+441,8 %

Steckbrief

Unternehmen
AgomAb Therapeutics NV (ADR)
Handelssymbol
AGMB (Nasdaq)
Analyst
Patrick Trucchio
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
35 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein Börsenneuling unter Wasser: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bleibt bei „Buy“ für die AgomAb-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 6,46 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 442 Prozent. Das belgische Biotech-Unternehmen entwickelt Mittel gegen Fibrose, also krankhafte Vernarbung von Gewebe.

H.C. Wainwright zur AgomAb-Aktie

Weit unter dem Ausgabepreis – Trucchio bleibt bei Kauf

Patrick Trucchio hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die Aktie notiert deutlich unter dem Ausgabepreis.

AgomAb ging im Februar 2026 zu 16 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Der Börsengang brachte rund 200 Millionen US-Dollar ein, Pfizer ist ein wichtiger Altaktionär.

Seitdem hat die Aktie deutlich mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio zu lesen ist:

  1. Hauptkandidat

    Ontunisertib ist eine Tablette gegen Verengungen des Darms bei Morbus Crohn, für die es kaum Medikamente gibt.

  2. Abstimmung mit der FDA

    Für die Phase-2b-Studie NOV-ERA hat AgomAb mit der FDA ein neues Studienziel abgestimmt.

  3. Zweites Programm

    AGMB-447 wird als Inhalation gegen Lungenfibrose (IPF) entwickelt.

  4. Lange Reichweite

    Die Mittel reichen laut Unternehmen bis in die erste Hälfte 2029.

Studien starten erst

Die entscheidenden Phase-2-Studien sollen im zweiten Halbjahr 2026 starten. Bis zu aussagekräftigen Daten dürfte es dauern.

Umsätze erzielt AgomAb noch nicht.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Patrick Trucchio. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

AgomAb Therapeutics NV (ADR) (AGMB): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:32 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.