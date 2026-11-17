Die Agnico Eagle Aktie (Ticker: AEM, ISIN: CA0084741085) geht mit Gegenwind in ihren wichtigsten Termin des Jahres: An der Börse in Toronto fiel das Papier des kanadischen Goldproduzenten am Montag laut Global Banking & Finance um 3,95 Prozent auf 244,36 kanadische Dollar. Am Mittwoch, 18. November, lädt Agnico Eagle zum Kapitalmarkttag – und muss dort eine Wachstumsstory erzählen, während der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen ist. Gold kostete am Dienstag laut Yahoo Finance um 13:14 Uhr MEZ (7:14 Uhr New Yorker Zeit) rund 3.871 Dollar je Feinunze.
Agnico Eagle Aktie: Kapitalmarkttag am Mittwoch, Goldpreis 9 Prozent unter dem Q3-Erlös – kann der Goldriese seine 30-Prozent-Wachstumsstory jetzt noch verkaufen?
Einen Tag vor dem Kapitalmarkttag von Agnico Eagle fiel die Aktie in Toronto um fast 4 Prozent. Der Goldpreis liegt mit rund 3.870 Dollar klar unter den 4.264 Dollar, die der kanadische Goldproduzent im dritten Quartal je Unze erlöste – gleichzeitig steigen die Kosten. Was Anleger am Mittwoch zu Hope Bay, Odyssey, Detour Lake und Upper Beaver erwarten können.
Agnico Eagle Aktie aktuell
Warum fällt die Agnico Eagle Aktie vor dem Kapitalmarkttag?
Der Kursrückgang hat weniger mit Agnico Eagle selbst zu tun als mit dem Edelmetall, das der Konzern fördert. Goldminen-Aktien reagieren mit Hebel auf den Goldpreis – und der zeigt seit Wochen nach unten.
Die Rechnung ist einfach: Im dritten Quartal erlöste Agnico Eagle laut Quartalsbericht im Schnitt 4.264 Dollar je Unze Gold. Beim aktuellen Goldpreis von rund 3.871 Dollar sind das gut 9 Prozent weniger. Weil die Kosten nicht im selben Maß sinken, schrumpft die Marge überproportional: Bei Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, AISC) von 1.648 Dollar je Unze im dritten Quartal blieben rechnerisch 2.616 Dollar Marge je Unze, beim aktuellen Goldpreis wären es nur noch rund 2.223 Dollar – ein Minus von etwa 15 Prozent bei einem Goldpreisrückgang von 9 Prozent. Das ist der Hebel der Minenaktien, der in beide Richtungen wirkt.
Für den Goldpreis selbst sind derzeit die US-Notenbank und der Dollar entscheidend: Die Märkte preisen für Dezember eine Zinserhöhung nahezu sicher ein, der Dollar-Index steht auf einem 19-Monatshoch. Zinsen und starker Dollar machen das zinslose Edelmetall Gold relativ unattraktiv – und damit auch Goldaktien wie Agnico Eagle, Newmont oder Barrick.
Zahlen
Wie stark war das dritte Quartal bei Agnico Eagle?
Operativ steht Agnico Eagle solide da – mit Schwächen bei Produktion und Kosten. Laut Quartalsbericht vom 28. Oktober förderte der Konzern im dritten Quartal 814.012 Unzen Gold, nach 866.936 Unzen ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn lag bei 1,353 Milliarden Dollar, bereinigt bei 1,324 Milliarden Dollar oder 2,62 Dollar je Aktie. Der operative Cashflow erreichte 1,755 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 852 Millionen Dollar – nach 1,19 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.
Die Bilanz ist ein Polster: Ende September verfügte Agnico Eagle über 3,613 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln bei nur 197 Millionen Dollar Schulden, die Nettoliquidität lag bei 3,416 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal flossen 478 Millionen Dollar an die Aktionäre zurück – 56 Prozent des freien Cashflows –, über die Quartalsdividende von 0,45 Dollar und Aktienrückkäufe von knapp 1,3 Millionen Stück zu durchschnittlich 192,60 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick 2026
|Goldproduktion
|814.012 Unzen
|3,3–3,5 Mio. Unzen (unteres Ende)
|Cash-Kosten je Unze
|1.133 $
|1.020–1.120 $ (oberes Ende)
|AISC je Unze
|1.648 $
|1.400–1.550 $ (oberes Ende)
|Investitionen
|–
|2,6–2,8 Mrd. $
|Ausschüttungsquote
|56 % des FCF
|über 50 % des FCF
Quelle: Agnico Eagle Mines, Quartalsbericht Q3 2026 vom 28.10.2026 (via Twelve Data und ad-hoc-news)
Hier liegt der wunde Punkt: Für 2026 erwartet Agnico Eagle eine Produktion am unteren Ende der Spanne von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen, die Kosten dagegen am oberen Ende. Die Gesamtkosten des dritten Quartals lagen mit 1.648 Dollar je Unze sogar über der Jahresspanne.
Kapitalmarkttag
Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag am 18. November?
Agnico Eagle hat bereits angekündigt, die Goldproduktion in den kommenden zehn Jahren um 20 bis 30 Prozent steigern zu wollen – auf mehr als 4 Millionen Unzen pro Jahr Anfang der 2030er-Jahre. Laut der Telefonkonferenz zum dritten Quartal, zusammengefasst von The Cerbat Gem, sollen vier Projekte bis Mitte der 2030er-Jahre zusammen 1,3 bis 1,5 Millionen Unzen jährlich beisteuern. Am Mittwoch will das Management laut ad-hoc-news mehr Details liefern:
Odyssey (Canadian Malartic)
Die Förderung über den ersten Schacht ist für das zweite Quartal 2027 geplant, der Bau ist laut Cerbat zu mehr als 70 Prozent abgeschlossen.
Detour Lake Untertage
Die Explorationsrampe hat 207 Meter Tiefe erreicht, eine Großprobe soll im ersten Halbjahr 2027 fertig sein. Untertage-Förderung wäre ab 2028 möglich.
Hope Bay (Nunavut)
Die Investitionsentscheidung fiel im Mai 2026. Ende September war der Bau zu 13 Prozent fertig, laut Trading-Treff ist das erste Gold für 2030 geplant.
Upper Beaver
Der Schacht hat 732 Meter erreicht und soll im vierten Quartal 760 Meter Tiefe erreichen.
Die zentrale Frage für die Agnico Eagle Aktie: Wie viel kosten diese Projekte – und rechnen sie sich auch bei einem deutlich niedrigeren Goldpreis als im Sommer? Schon jetzt plant der Konzern für 2026 mit Investitionen von 2,6 bis 2,8 Milliarden Dollar. Steigen die Budgets am Mittwoch weiter, während der Goldpreis fällt, könnte das die Ausschüttungen unter Druck setzen. Eine Einschätzung der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Agnico Eagle Aktie
Wann ist der Kapitalmarkttag von Agnico Eagle? Am Mittwoch, 18. November 2026. Erwartet werden Details zu den Wachstumsprojekten Odyssey, Detour Lake, Hope Bay und Upper Beaver.
Warum fällt die Agnico Eagle Aktie? Vor allem wegen des fallenden Goldpreises, der die Margen der Goldproduzenten mit Hebel trifft. Hinzu kommen steigende Kosten und eine Produktion am unteren Ende der Prognose.
Zahlt Agnico Eagle eine Dividende? Ja, 0,45 Dollar je Quartal. Der nächste Ex-Tag ist laut Unternehmensangaben der 1. Dezember 2026, die Zahlung folgt am 15. Dezember.
Gibt es eine Agnico Eagle Aktie Prognose? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose und kein Kursziel ab. Entscheidend sind der Goldpreis, die Kostenentwicklung und die Investitionspläne vom Kapitalmarkttag.
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