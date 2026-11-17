Agnico Eagle an der TSX am 16.11., –3,95 % (laut GBAF, kein offizieller Schluss) 244,36 CAD

Realisierter Goldpreis je Unze im 3. Quartal 2026 4.264 $

Gesamtkosten je Unze (AISC) im 3. Quartal 1.648 $