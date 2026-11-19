Die Agnico Eagle Aktie (Ticker AEM an der NYSE und TSX, ISIN CA0084741085) steht nach dem Capital Markets Day vom 18. November im Fokus: Der kanadische Goldproduzent will seine Produktion bis Anfang der 2030er Jahre um 20 bis 30 Prozent steigern, vor allem in Kanada. Das kostet Geld: Für 2027 sind Investitionen von über 3,5 Milliarden Dollar im Gespräch. Gleichzeitig liegt der Goldpreis bei rund 3.730 Dollar je Feinunze und damit rund ein Drittel unter dem Rekord von Ende Januar. Der letzte geprüfte Schlusskurs der Aktie lag am 10. November bei 190,46 US-Dollar, nach einem Tagesminus von 5,1 Prozent. Die Frage für Anleger: Reicht der Cashflow, wenn der Rohstoff weiter nachgibt?
Agnico Eagle Aktie: 20 bis 30 Prozent mehr Gold bis in die 2030er, über 3,5 Milliarden Dollar Investitionen – wer zahlt das Wachstum, wenn Gold fällt?
Agnico Eagle (AEM, ISIN CA0084741085) will die Goldproduktion bis Anfang der 2030er Jahre um 20 bis 30 Prozent steigern und investiert dafür über 3,5 Milliarden Dollar. Der Goldpreis liegt bei rund 3.730 Dollar, die Kosten stiegen im dritten Quartal auf 1.648 Dollar je Unze – wie viel Spielraum lässt das für Wachstum und Aktionärsrückflüsse?
Das Wachstumsprogramm
Was plant Agnico Eagle bis in die 2030er Jahre?
Nach Unternehmensangaben soll die Förderung vor allem in der kanadischen Provinz Ontario wachsen, dort um bis zu 50 Prozent in den frühen 2030ern. Der Untertagebau Detour Lake soll von heute rund 700.000 auf etwa 1 Million Unzen pro Jahr steigen. Bei Canadian Malartic in Québec ist ebenfalls ein Ziel von 1 Million Unzen im Jahr gesetzt; der erste Odyssey-Schacht soll 2029 voll ausgelastet laufen, ein zweiter möglicherweise 2033, dafür sind weitere Studien und Genehmigungsänderungen nötig.
Das größte Einzelprojekt ist Hope Bay in Nunavut: Der Produktionsstart ist für die erste Jahreshälfte 2030 geplant, mit 400.000 bis 435.000 Unzen im Jahr bei geschätzten Investitionen von 2,4 Milliarden Dollar. Ende September waren die Planungsarbeiten zu 76 Prozent erledigt, der Bau zu 13 Prozent. Für Upper Beaver in Ontario sind 300 Millionen Dollar für die Erkundung genehmigt; später sollen jährlich rund 210.000 Unzen Gold und 4.000 Tonnen Kupfer möglich sein. Hammond Reef (vorläufig 250.000 bis 300.000 Unzen pro Jahr) und Ikkari in Finnland sind noch nicht genehmigt. Nach Aussage des Finanzchefs Jamie Porter sind diese Projekte nicht vollständig in den 20 bis 30 Prozent enthalten.
|Projekt
|Ziel
|Zeitpunkt
|Detour Lake Underground
|rund 1 Mio. Unzen pro Jahr
|frühe 2030er
|Canadian Malartic / Odyssey
|1 Mio. Unzen pro Jahr
|Schacht 1 voll 2029
|Hope Bay
|400.000 bis 435.000 Unzen pro Jahr
|Start H1 2030
|Upper Beaver
|rund 210.000 Unzen Gold pro Jahr
|in Prüfung
Angaben des Unternehmens vom Capital Markets Day (18.11.2026); Ziele, keine Garantien.
Quelle: Agnico Eagle
Zahlen und Kosten
Wie solide sind die Quartalszahlen bei Goldpreis unter 3.800 Dollar?
Im dritten Quartal förderte Agnico Eagle 814.012 Unzen Gold, nach 866.936 Unzen im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow lag bei 852 Millionen Dollar nach 1,19 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Die Gesellschaft zahlte 478 Millionen Dollar an die Aktionäre zurück, davon 0,45 Dollar je Aktie als Dividende und rund 250 Millionen Dollar für Rückkäufe, das sind etwa 56 Prozent des freien Cashflows. Der Nettocash beträgt rund 3,4 Milliarden Dollar, die Kreditlinie wurde von 2 auf 3 Milliarden Dollar erhöht und ist nicht gezogen.
Weniger erfreulich sind die Kosten: Die All-in Sustaining Costs stiegen auf 1.648 Dollar je Unze nach 1.331 Dollar im Vorjahr und liegen über der Jahresprognose von 1.400 bis 1.550 Dollar. Gründe sind ein angepasster Abbauplan in der Barnat-Grube von Canadian Malartic nach einer Bodenbewegung im Juli und höhere Dieselkosten, die im vierten Quartal 50 bis 60 Dollar je Unze ausmachen sollen. Die Produktionsprognose für 2026 von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen gilt weiter, das Management erwartet das untere Ende. Der realisierte Goldpreis lag im dritten Quartal bei 4.264 Dollar. Bei einem Goldpreis von 3.730 Dollar wäre die Spanne zu den Kosten rechnerisch rund 2.080 Dollar je Unze – das ist ein Rechenbeispiel der Redaktion, keine Prognose.
|Unternehmen
|AISC je Unze
|Trailing-KGV
|Agnico Eagle
|1.648 $
|13,9
|Newmont
|1.454 $
|12,8
|Barrick
|1.911 $
|9,3
Trailing-KGV laut Branchenauswertung, Stand 16.11.2026. Methoden und Stichtage unterscheiden sich.
Quelle: Unternehmensangaben, Branchenauswertung
Das große Bild
Wer finanziert den Ausbau der Goldminen?
Agnico Eagle ist im Branchenvergleich höher bewertet als Newmont und Barrick. Der Markt zahlt eine Prämie für Länderrisiko-ärmere Minen in Kanada, Finnland und Australien. Diese Prämie wird auf die Probe gestellt, wenn Gold fällt und gleichzeitig mehr als 3,5 Milliarden Dollar im Jahr in den Bau fließen. Das Management sagt, das Wachstum sei aus dem Cashflow zu finanzieren; Aktionärsrückflüsse wurden beim Capital Markets Day nicht neu beziffert. Bleibt der Goldpreis unter 4.000 Dollar, könnten Dividende, Rückkäufe und Bauausgaben um dasselbe Geld konkurrieren.
Hinzu kommen operative Risiken: Arbeitskräftemangel und Wohnraum in den Minengemeinden, die Barnat-Grube mit möglichen Förderausfällen von bis zu 150.000 Unzen jährlich in 2027 und 2028 und fehlende Genehmigungen bei Hammond Reef und Ikkari. Das Unternehmen plant rund 3.500 Neueinstellungen in zwei Jahren.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Agnico Eagle Aktie derzeit bewertet?
Der letzte geprüfte Schlusskurs an der NYSE betrug 190,46 Dollar am 10. November 2026. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 252,19 Dollar am 2. März, das Tief bei 136,34 Dollar am 20. Juli 2026.
Was bedeutet der Goldpreis für die Agnico Eagle Aktie?
Produzenten reagieren auf Goldpreisänderungen mit Hebel. Gold bei rund 3.730 Dollar je Unze drückt die Marge, die bei Agnico Eagle aber weiter deutlich positiv ist.
Welche Termine beobachten Anleger?
Wichtig sind die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, die nächsten Quartalszahlen und ein Update zu den Untertage-Szenarien Mitte 2027.
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