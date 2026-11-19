Nach Unternehmensangaben soll die Förderung vor allem in der kanadischen Provinz Ontario wachsen, dort um bis zu 50 Prozent in den frühen 2030ern. Der Untertagebau Detour Lake soll von heute rund 700.000 auf etwa 1 Million Unzen pro Jahr steigen. Bei Canadian Malartic in Québec ist ebenfalls ein Ziel von 1 Million Unzen im Jahr gesetzt; der erste Odyssey-Schacht soll 2029 voll ausgelastet laufen, ein zweiter möglicherweise 2033, dafür sind weitere Studien und Genehmigungsänderungen nötig.

Das größte Einzelprojekt ist Hope Bay in Nunavut: Der Produktionsstart ist für die erste Jahreshälfte 2030 geplant, mit 400.000 bis 435.000 Unzen im Jahr bei geschätzten Investitionen von 2,4 Milliarden Dollar. Ende September waren die Planungsarbeiten zu 76 Prozent erledigt, der Bau zu 13 Prozent. Für Upper Beaver in Ontario sind 300 Millionen Dollar für die Erkundung genehmigt; später sollen jährlich rund 210.000 Unzen Gold und 4.000 Tonnen Kupfer möglich sein. Hammond Reef (vorläufig 250.000 bis 300.000 Unzen pro Jahr) und Ikkari in Finnland sind noch nicht genehmigt. Nach Aussage des Finanzchefs Jamie Porter sind diese Projekte nicht vollständig in den 20 bis 30 Prozent enthalten.