Wenn die Agilent Technologies-Aktie (ISIN: US00846U1016, FSE: AG8, NYSE: A) auf die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal blickt, schaut eine ganze Branche mit. Der Laborgeräte-Spezialist aus Santa Clara gilt als Gradmesser für den Zustand von Life-Science-Tools und Biotechnologie: Wer Chromatographen, Massenspektrometer und Verbrauchsmaterial an Pharmakonzerne, Labore und die Industrie verkauft, spürt Nachfragewellen früh. Genau deshalb ist diese Agilent Aktienanalyse mehr als eine Einzelfallbetrachtung - sie ist ein Stimmungstest für den gesamten Sektor.
Agilent Aktienanalyse: Quartalszahlen im Anmarsch - Liefert der Laborriese das Signal für die Sektor-Wende?
Vor den Zahlen zum vierten Quartal steht die Agilent-Aktie unter Beobachtung: Die Rally hat die Messlatte hoch gelegt, der Ausblick auf 2027 entscheidet. Was die Agilent Aktie Prognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Agilent Technologies Inc.
- ISIN
- US00846U1016
- Börsenplätze
- NYSE (A), Frankfurt (AG8)
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- CEO
- Padraig McDonnell
- Mitarbeiter
- rund 18.000
- Geschäftsjahresende
- 31. Oktober
- Umsatz Geschäftsjahr 2025
- 6,95 Mrd. USD
- Börsenwert
- rund 50 Mrd. USD
Stand: 23.11.2026, Unternehmensangaben; Börsenwert Stand Mitte November
Laut Terminkalendern von Datenanbietern legt Agilent die Zahlen nach Handelsschluss in New York vor, voraussichtlich am Montagabend. Die Agilent Aktie Prognose für die kommenden Wochen hängt damit an zwei Dingen: an den Quartalszahlen selbst und noch stärker am Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027.
Kurzfristig: Die Zahlen
Die Messlatte liegt hoch
Nach einem starken dritten Quartal hat sich die Erwartungshaltung deutlich verschoben: Ein Ergebnis in der Mitte der eigenen Spanne würde zwar solide aussehen, aber das Muster brechen, das der Markt eingepreist hat.
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,1% auf 1,88 Mrd. USD, organisch (core) um 7,3%. Das lag über den Erwartungen von rund 1,84 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,62 USD und übertraf den Konsens von rund 1,49 USD klar - allerdings enthielt er einen Vorteil von 0,06 USD aus Zollrückerstattungen. Die operative Marge nach US-GAAP legte um 290 Basispunkte auf 23,6% zu. Agilent hob daraufhin die Jahresprognose an.
Die Börse honorierte das. Die Agilent-Aktie notiert Mitte November bei rund 177 USD und damit nahe dem 52-Wochen-Hoch von etwa 183 USD. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Plus von rund 23% zu Buche, vom Jahrestief im März bei gut 110 USD sind es mehr als 60%. Die Agilent Aktie Prognose muss also an einem Papier gemacht werden, das bereits viel Gutes verdaut hat.
|Kennzahl
|Viertes Quartal 2025 (Ist)
|Agilent-Prognose viertes Quartal 2026
|Konsens
|Umsatz
|1,86 Mrd. USD
|1,98-2,00 Mrd. USD
|rund 1,97-2,03 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|1,59 USD
|1,71-1,74 USD
|rund 1,72-1,76 USD
|Organisches Wachstum
|+7,2%
|+5,2% bis +6,2%
|-
Konsens: Spanne aus mehreren Datenanbietern. Ein Vorteil aus Zollrückerstattungen ist in der Agilent-Prognose für das vierte Quartal nicht enthalten.
Quelle: Agilent; Datenanbieter (Konsens)
China
Im dritten Quartal drehte das Geschäft dort spürbar. Entscheidend ist, ob die Erholung im vierten Quartal trägt.
Pharma und Reshoring
Nach Unternehmensangaben haben fünf der zehn größten Pharmakonzerne früh Aufträge im Zusammenhang mit der Rückverlagerung von Produktion platziert. Anleger wollen sehen, ob sich das verbreitert.
Auftragseingang
Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag im dritten Quartal über eins, nach Unternehmensangaben schon zum zehnten Mal in Folge.
Margen und Zölle
Die Rückerstattungen waren ein Einmaleffekt. Wie viel Preissetzungsmacht bleibt, zeigt sich im Ausblick.
Der Sektor
Was Agilent über Laborgeräte und Biotech verrät
Alle drei Segmente wuchsen im dritten Quartal. Das ist selten genug in einer Branche, die seit Ende 2022 eine lange Schwächephase hinter sich hat.
|Segment
|Umsatz
|Wachstum (organisch)
|Operative Marge
|Life Sciences und Diagnostik (LDG)
|746 Mio. USD
|+10%
|23,5%
|Agilent CrossLab (ACG)
|786 Mio. USD
|+5%
|34,3%
|Applied Markets (AMG)
|346 Mio. USD
|+7%
|24,9%
Quelle: Agilent, Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026
Das Bild passt zur Einschätzung von Branchenbeobachtern: Morningstar erwartete für 2026 einen Gewinnanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich für die Life-Science-Branche und sah Agilent unter den unterbewerteten Titeln mit breitem Burggraben. Morgan Stanley hob Agilent und Thermo Fisher als Unternehmen mit der stärksten Position im Instrumentengeschäft hervor. Bei den Wettbewerbern ist das Bild gemischt: Thermo Fisher meldete im dritten Quartal ein langsameres Wachstum im Bioprozess-Geschäft und verwies auf eine hohe Vergleichsbasis, bei Danaher beschleunigte sich dieses Geschäft dagegen.
Mittel- bis langfristig
Das große Bild hinter der Agilent-Aktie
Agilent erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,59 USD. Für 2026 peilt das Management rund 7,5 Mrd. USD Umsatz und 6,18 bis 6,21 USD je Aktie an, das wäre ein Gewinnplus von rund 11%. Dahinter steht das Effizienzprogramm Ignite, das auf Preissetzung, Einkauf, Lieferketten und Vertrieb zielt; für das Gesamtjahr stellt Agilent eine Ausweitung der bereinigten operativen Marge um mehr als 130 Basispunkte in Aussicht.
Strukturell sprechen zwei Punkte für das Geschäftsmodell: Laut einer Analyse von Rothschild stammen nur rund 34% des Umsatzes aus dem Pharmabereich, rund 64% sind wiederkehrende Erlöse aus Verbrauchsmaterial und Service. Das macht die Agilent Aktie Prognose auf lange Sicht robuster als bei reinen Zykliker-Titeln. Die Quartalsdividende beträgt 0,26 USD je Aktie.
Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Nach Daten von Investing.com raten 15 von 22 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten, keiner zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 178 USD. Barclays und Baird hoben ihre Ziele im Oktober jeweils auf 195 USD an, UBS startete im September mit einer neutralen Einstufung und einem Ziel von 165 USD.
Szenarien
Agilent Aktie Prognose: Drei Wege nach den Zahlen
Basisszenario: Bestätigung
Die Zahlen liegen im Rahmen der Prognose, der Ausblick für 2027 ist solide, aber nicht spektakulär. Die Agilent-Aktie konsolidiert nach der Rally.
Positives Szenario: Sektor-Signal
Umsatz und Gewinn übertreffen den Konsens, der 2027er-Ausblick liegt darüber. Die Agilent-Aktie könnte zum Anführer einer breiteren Erholung bei Laborgeräten werden.
Negatives Szenario: Hohe Erwartungen
Der Ausblick enttäuscht oder die Zölle belasten wieder. Bei hoher Bewertung wären Rücksetzer wahrscheinlich.
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