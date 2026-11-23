Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,1% auf 1,88 Mrd. USD, organisch (core) um 7,3%. Das lag über den Erwartungen von rund 1,84 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,62 USD und übertraf den Konsens von rund 1,49 USD klar - allerdings enthielt er einen Vorteil von 0,06 USD aus Zollrückerstattungen. Die operative Marge nach US-GAAP legte um 290 Basispunkte auf 23,6% zu. Agilent hob daraufhin die Jahresprognose an.

Die Börse honorierte das. Die Agilent-Aktie notiert Mitte November bei rund 177 USD und damit nahe dem 52-Wochen-Hoch von etwa 183 USD. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Plus von rund 23% zu Buche, vom Jahrestief im März bei gut 110 USD sind es mehr als 60%. Die Agilent Aktie Prognose muss also an einem Papier gemacht werden, das bereits viel Gutes verdaut hat.